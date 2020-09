Roglic, Pogacar y los demás

Eslovenia es un pequeño país situado al noreste de Italia, que perteneció a la desaparecida Yugoslavia y que tiene apenas dos millones de habitantes. Ciclísticamente hay que ubicarlo en el mapa porque nunca hasta ahora, desde que Henri Desgrande creó el Tour en 1903, un esloveno había liderado la prueba. Pero es que no es solo uno, sino dos, Primoz Roglic, con el jersey amarillo, y el joven Tadej Pogacar, como su principal amenaza hacia una ruta a París, que cada vez despeja más obstáculos, pero donde etapa a etapa la prenda más codiciada del planeta ciclista se ciñe más al cuerpo de Roglic, hasta ahora sin fisuras.



Puy Mary es una cima que se levanta al sur de Clermont-Ferrand, en el Macizo Central, que hasta este viernes jamás había acogido un final de etapa del Tour. Pero seguro que repite en la ronda francesa porque hay muy pocas cumbres que desgasten tanto y tanto a los corredores, hasta el punto de que llegaban uno a uno a la meta, por culpa de un último kilómetro que era tan empinado, tanto, que parecía que la bici no avanzaba, pero a la vez impedía a las figuras, al margen de los apellidos, marcar diferencias insalvables, Era como una cima 'made in' Vuelta, donde todos se retuercen, pero a la vez nadie es capaz de abrir huecos inmensos. No se puede cuando difícilmente superas los 12 kilómetros por hora.





The ?? duo arrive together at the final summit and @rogla tightens his grip on the Yellow Jersey!



?? Les deux slovènes reprennent des secondes précieuses sur les autres favoris du Tour ! @rogla conforte son Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/RPjMkL2g9c — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

Los intocables

Triunfo de Daniel Martínez

La general

Por eso, seguramente,, tras llegar junto a, a apenas 13 segundos de la pareja eslovena. Los veían, casi los tocaban, hasta debieron notar su aliento, el olor a sudor y hasta los gemidos por el esfuerzo. Pero no los alcanzaban. Era una recta abismal. Era un puerto infernal; allí fue donde atacó una vez más Pogacar. Pero no para irse, sino para ser marcado por Roglic y ambos serApenas 15 metros entre el quinteto, dos delante y tres detrás. Sin embargo, hasta este viernes en el Tour , nunca tan pocos metros habían servido para dejar una lectura tan clara de la carrera. A la pareja eslovena se les mira pero no se les toca, como si hubiese un cristal, como la tarta que el niño tiene delante de sus narices en el escaparate de una pastelería.Y otra cosa evidenció una etapa magnífica por el Macizo Central., el dorsal número uno, el heredero de Chris Froome y Geraint Thomas en el Ineos,desde que el año pasado en los Alpes, en una etapa que se tuvo que suspender, se vistió con el jersey amarillo. Ya está a casi un minuto de Roglic. Pogacar ya lo ha desplazado de la segunda plaza de la general., que para los eslovenos tuvieron una lectura todavía más clara que la que dejaron escrita Landa, Porte y 'Superman'. Bernal, el escalador enorme, el que parecía que iba a conquistar como si fuera un pájaro todas las cimas del Tour por los años de los años, no fue, al menos este viernes, tan fiero como se le esperaba, para dejar claro que es un corredor al que se le puede tutear y que incluso ciclistas como Landa, Porte y 'Superman' están más fuertes que él en el Tour de los eslovenos., el ganador del Critérium del Dauphiné, el mejor de una fuga que se comenzó a formar casi desde la salida. Pero fue amargo para ellos.Y eso duele en una etapa en la que Rigo Urán y Nairo Quintana, maltrecho por una caída, también se vinieron abajo en el criminal Puy Mary.Fue también la jornada más triste para Francia.ni el de hace dos cuando se colaba en escapadas como la de este viernes, pero no para quedarse, sino para ganar. Pero es que además perdieron la tercera y la cuarta plaza de la general, donde estaban Guillaume Martin y Romain Bardet, con la evidencia de que muy mal se le tendrán que poner las cosas a los diez primeros de la general para que un francés gane en París 35 años después de Bernard Hinault.Increíble, desde este viernes,que a su vez están perseguidos por cuatro colombianos, dos españoles (Landa y) con un británico en caída libre () y un australiano, Porte, que se reencuentra a sí mismo tras años maltratado por las caídas y con muchos sinsabores en el Tour.