Tadej Pogacar le gana el Tour de Francia a Roglic con una remontada histórica en la última contrarreloj

La Tierra se detuvo y dejó de dar la vueltas sobre las montañas de los Vosgos. Amaneció el día gris, para todos, pero más para Primoz Roglic. Ni en el peor de los sueños podía imaginar que un fenómeno de la naturaleza, paisano suyo, de la Eslovenia ciclista, llamado Tadej Pogacar, lo azotaría de la forma más canallesca tal cual hizo el Jumbo con todos durante tres semanas.

No se veía cosa igual en la historia del Tour desde que Greg Lemond cortó las alas a Laurent Fignon en 1989, la única vez que a la organización se le ocurrió programar una contrarreloj en los Campos Elíseos. El estounidense derrotó al francés, pero entonces fue de una manera ajustada. Por solo ocho segundos sonó en París el himno estadounidense y no 'La Marsellesa'.



La Planche des Belles Filles

Pero sobre el asfalto de la Planche des Belles Filles, la montaña de los Vosgos que ha quitado gloria y fama al histórico Ballon de Alsacia, no se dio un resultado ajustado, fue una paliza en toda regla, como cuando el púgil aspirante, el que va recibiendo golpe tras golpe en cada asalto, conecta un derechazo y deja grogui al campeón. Pogacar, un chaval que solo tiene 21 años, subía por las cuestas de la Planche des Belles Filles como si fuese una autopista, como si no hubiera ni futuro, ni presente y como esa Tierra que solo si dejaba de girar, tras la exagerada subida al Col de La Loze, se parase en esencia, para condenar a Roglic al infierno, por la tiranía de su equipo, por bloquear la carrera, por privar de espectáculo durante tres semanas, por no dejar atacar a nadie, salvo a Pogacar, cómo no, en el Peyresourde.

Y, sobre todo, para mayor épica del ciclismo de toda la vida, para demostrar que para ganar el Tour no se puede ir todo el día con la calculadora en el 'maillot', que hay que atacar. Porque por muy tiranos que fuese el Sky de Chris Froome o el US Postal, dopaje al margen, de Lance Amstrong, para plasmar dos épocas más o menos recientes en las que un equipo bloqueaba la carrera, siempre hubo una etapa, un Alpe d'Huez, un Ventoux, en el que el jefe atacaba de lejos para poner la general patas arriba. Y no solo en la zona de vallas.



Un ángel ejecutor

Pogacar, 21 años, subió por las cuestas de la Planche des Belles Filles, en una contrarreloj convertida en cronoescalada en su parte final, como un ángel, pero ejecutor, para convertirse en el ganador más joven desde que el Tour es el Tour. Porque si se repasa la historia de la carrera se descubre que en 1904, un francés llamado Henry Cornet, llegó vencedor a París todavía más joven que este prodigio de Eslovenia. Pero eran otros tiempos y ni se corría en equipo, ni había tácticas, ni nada que se asemeje lo más mínimo al ciclismo actual.

Fue un bombazo, ciertamente algo inesperado, casi inaudito y una bendición. Sí, una bendición a los locos, a los inconscientes, a la libertad sobre la bicicleta. Porque, además, Roglic, controló a su joven paisano mientras el llano asomó en la contrarreloj, pero cuando llegó la montaña, el alma del ciclismo, se vino tan abajo que hasta llegó a la meta descompuesto, con el casco torcido, porque ya sabía que a falta de 267 metros para cruzar la línea de meta había perdido el Tour. Un golpe del que costará levantarse mientras el mundo contempla desde lo alto de los Vosgos el nacimiento de una gran estrella, de un Pogacar, al margen de banderas, para disfrutar por muchos años.

Landa acaba cuarto y Mas, quinto

Mikel Landa llegará este domingo a París en la cuarta posición de la general, el mismo lugar que ocupó en el 2017, en su último año al servicio de Chris Froome

Y lo consiguió después de una aceptable contrarreloj, sobre todo en la zona del llano tras un inicio titubeante, donde parecía que el corredor alavés no iba a ser capaz de defender la quinta plaza que ocupaba en aquellos momentos ante Enric Mas, que salió mucho más fuerte. Al final, ambos, se beneficiearon de la horrorosa etapa que firmó Miguel Ángel López, quien no solo se apeó del podio con una tercera plaza que fue a parar a Richie Porte. Fue mucho peor para él, puesto que estuvo muy lejos del Superman que vuela en las cumbres, el que ganó el miércoles pasado en el Col de la Loze, y descendió nada menos que hasta la sexta posición, por detrás de Mas, que terminará el Tour en una meritoria quinta posición, después de demostrar que vale para esta carrera. "Landa y yo hemos conseguido un gran resultado para el ciclismo español. Es para estar orgullosos. Al final creo que el balance del Movistar (ganarán por equipos) ha sido muy positivo", afirmó muy contento el ciclista mallorquín.