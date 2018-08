La Junta prepara "una acción potente" dirigida al mercado judío en Israel

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha anunciado "una acción potente" dirigida al mercado judío en Israel, que se desarrollará este otoño, para promocionar el programa 'Andalucía, tus raíces'.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press Fernández, quien ha trasladado que "no solo es un producto turístico con más de 200 empresas adheridas, sino que, además, es una filosofía de lo que debería ser el turismo", ya que se trata de una iniciativa que pretende generar empleo y riqueza en el ámbito local, pero también aprovechar las cualidades del turismo como factor de interculturalidad y como herramienta de paz.

Así ha destacado la presentación en el mes de julio de 'Andalucía, tus raíces' a los participantes del Congreso Mundial de Estudios sobre Oriente Próximo (Wocmes), que congregó en Sevilla a 3.000 participantes de casi un centenar de países -entre investigadores, académicos, diplomáticos, periodistas y expertos en el ámbito de Oriente Próximo y norte de África- y que se celebra bajo el lema 'Your roots. Your heritage. Knowlegde that unite' ('Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une').

De igual manera, el consejero también ha recordado el encuentro que mantuvo en junio con los embajadores de Túnez, Wacef Chiha, y de la Liga Árabe, Bachar Yaghi, a quienes llevó esta iniciativa turística basada en atraer viajeros que mantienen vínculos culturales, históricos y ancestrales con el destino, como una "oportunidad de desarrollo turístico y como un puente de unión entre sociedades".

El catálogo de 'Andalucía, tus raíces' dispone de más de 200 servicios repartidos por todo el territorio andaluz y está orientado a segmentos de demanda de turismo 'halal', sefardí e iberoamericano. Así, las propuestas que incluye abarcan rutas guiadas por recursos patrimoniales de la época califal y nazarí, con alojamiento; talleres de cocina andalusí y visitas a espacios artesanos 'halal', entre otras muchas.

'Andalucía, tus raíces' se ha promocionado ya en ferias, misiones comerciales y 'famtrips', y se ha presentado a agentes especializados en turismo judío y sefardí en Estados Unidos (EEUU) e Israel; en el ámbito latinoamericano, en Argentina y a touroperadores de estos países; y al Consejo de Embajadores Árabes e intermediarios árabes. Igualmente, se ha mostrado ante la Organización Mundial del Turismo, la Red Necstour y el Parlamento Europeo.

El consejero ha llamado la atención sobre 'Andalucía, tus raíces' como una oportunidad para reactivar los lazos históricos que conectan la comunidad con otros pueblos y culturas, tras siglos de convivencia pasada como son la árabe, la judía y la iberoamericana y ha adelantado que este otoño la Fundación de Ciudades Medias y Caminos de Pasión se integrarán en este programa.



Rutas aéreas

Por otra parte, el consejero de Turismo y Deporte ha hecho hincapié en el trabajo que realiza su departamento para mejorar la conectividad aérea con Andalucía. "Intentamos repartir las rutas turísticas por Andalucía, que no haya un exceso de concentración, así como conectar con mercados de origen y con 'hub' aeroportuario específicos para acercar mercados lejanos", ha subrayado.

Así, ha destacado el avance en la consolidación de algunas rutas, que en un principio eran de prueba, y que "en la temporada de otoño-invierno se consolidarán y ampliarán". De igual manera, ha apuntado que trabajan para que alguna ruta que comenzó como vuelo 'charter' tenga "la oportunidad de convertirse en una ruta regular" de la mano del atractivo del golf y los aeropuertos de Málaga y Jerez de la Frontera (Cádiz). En este sentido, ha detallado que se trata de vuelos procedentes de Países Bajos, Alemania y Reino Unido.