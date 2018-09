Málaga acogerá en 2020 el mayor evento de cruceros del mundo

Málaga acogerá en 2020 el mayor evento de cruceros del Mediterráneo. Este jueves ha recibido el testigo de Lisboa, que celebra en estos días el Seatrade Cruise Med y que dentro de dos años tendrá lugar en Málaga entre el 15 y el 17 de septiembre.

El Seatrade es la gran cita anual del sector de cruceros, que atrae a todas las navieras del sector a una feria donde se exponen las ofertas para las próximas campañas, mientras que puertos crucerísticos y destinos dan a conocer sus propuestas para atraer a las navieras. De hecho, este evento es clave para definir la llegada de nuevas navieras a los puertos, el establecimientos de barcos en base o reforzar las líneas existentes. Así, durante su celebración, se organizan numerosos encuentros de trabajo para definir los programas de cruceros de los próximos años.

Para recibir el testigo de Lisboa, acudieron a esta celebración de la Seatrade Med el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández; el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo; el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata y el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de la capital, Carlos Conde, con el apoyo de la presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, participaron en la ceremonia celebrada en el expositor de Andalucía Cruises.

El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, valoró la elección de Málaga para albergar este evento que, según apuntó, permitirá, por un lado, mostrar la capacidad organizativa de Andalucía, y por otro, abrir nuevas vías de comercialización del destino como potencia en el segmento de cruceros, que tiene un papel destacado en el sector turístico regional tanto por el volumen de pasajeros y buques, como por su capacidad de desestacionalización.

En esta misma línea coincide el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, que destacó la importante oportunidad que supone la celebración de este evento '"no solo para Málaga sino también para el resto de puertos y destinos de Andalucía que ofrecen itinerarios muy interesantes a las compañías y que, en el último año, recibieron más de 950.000 pasajeros en su conjunto", siendo Málaga el primer puerto andaluz y principal destino de entrada a la Comunidad Autónoma.

Además, la elección de Málaga como sede de una de las ferias internacionales más importantes del sector posicionará al puerto y el destino en el mapa mundial de la industria del crucero.

El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, indicó que "poder mostrar a los profesionales independientes in situ las excelencias de nuestro destino es una oportunidad que el destino no va a desaprovechar. No en vano, ellos se convierten en los principales prescriptores del destino y por eso Turismo Costa del Sol tiene entre sus principales objetivos mantener un contacto directo con las principales navieras, siempre en colaboración con otras administraciones, para mostrarles las novedades y potencialidad del destino en materia de cruceros".

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, apuntó que "Málaga se está consolidando como un gran destino del Mediterráneo para los cruceros. Venir a esta feria significa seguir creciendo y preparándonos para el futuro al tener reuniones de trabajo con las principales compañías de cruceros del mundo. Pero, sobre todo, porque hemos conseguido que, unidas todas las administraciones, Málaga sea en septiembre de 2020 la capital mundial del segmento de cruceros al acoger la 'Seatrade' en nuestra ciudad".

Desde este momento, las administraciones comenzarán a organizar este evento, en coordinación con la organización de Seatrade, la cual se mostró satisfecha con la elección. "Hemos visitado el magnífico Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y podemos asegurar que el evento será un éxito, gracias al esfuerzo del Puerto de Málaga y todas las instituciones implicadas", apuntó la directora de eventos de Seatrade, Vanessa Stephens.

Tras la ceremonia, la delegación malagueña, que cuenta también con la participación de Global Port Holdings a través de Cruceros Málaga, continúa la agenda de reuniones que mantiene con las principales navieras desde ayer, con el objetivo de impulsar Málaga como puerto base de cruceros.

Con este objetivo, los encuentros se centran en ofrecer información detallada de las conexiones aéreas de las que dispone la capital a nivel nacional e internacional, así como de los principales eventos celebrados en el destino, los cuales suponen un importante atractivo para los pasajeros.



Asamblea Medcruise

Como cierre, el Puerto de Málaga estará presente en la Asamblea de Medcruise (Asociación de Puertos del Mediterráneo), que se reúne periódicamente para tratar las necesidades del sector.