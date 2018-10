La Costa del Sol acude a la WTM para frenar el descenso de turistas británicos

Han sido años históricos, con una sensación de triunfo permanente en el ambiente, nutrida una y otra vez por cifras que venían a mejorar a las anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, sin embargo, gira el pronóstico turístico para la Costa del Sol y lo hace a través del principal mercado emisor, el británico: las cifras registradas hasta el mes de agosto muestran un descenso del 4 por ciento en la llegada de turistas ingleses. Así lo confirmó este martes el presidente de la Diputación y Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, en el marco de una rueda de prensa convocada para detallar el despliegue para la World Travel Market (WTM), la feria turística más importante para el mercado británico, y que se celebrará en Londres, la semana que viene, del 5 al 7 de noviembre. El principal objetivo, se explicó, en presencia del presidente de Ahecos, Luis Callejón, y del presidente del Foro de Turismo de la Costa del Sol, José Carlos Escribano, está en invertir la tendencia negativa de este año y recuperar al turista británico para la causa.

Para ello, la Costa del Sol no escatimará en esfuerzos y, a través de Turismo Costa del Sol, se acudirá, por primera, vez con un expositor propio. Hasta ahora, la Costa del Sol era un elemento más dentro del stand de Turismo Andaluz. «Atendemos la demanda de los empresarios y tendremos un stand propio. Algo que viene a multiplicar, no a restar», explicó Bendodo que se trata de una demanda histórica del sector y no responde a ningún afán erosionar el consenso institucional con la Junta de Andalucía. El stand se extenderá a lo largo de 195 metros cuadrados y estará dotado de pantallas multimedia y varias mesas de trabajo para llegar a acuerdos in sitú.

La caída del turista británico parece indicar que el vaticinado cambio de tendencia en el sector está llegando también a la Costa del Sol. Así, la WTM se afronta con una exigencia de cautela, sin caer en alarmismos, pero con una llamada a actuar sobre el terreno. Lo ha detallado el propio Escribano, después de felicitarse por la consecución de un stand propio en esta WTM para el destino: «Es un día para la enhorabuena. La demanda por un stand propio ha sido unánime entre todos los sectores del turismo de la Costa del Sol. Una vez más, hacemos ver la capacidad de liderazgo que tiene la Costa del Sol. Cuando las cifras no nos vienen de cara, aparecemos con nuestra máxima fuerza. Estamos en un momento clave».

La estrategia para la WTM, por ende, está perfilada. Además de una treintena de reuniones de trabajo que ya están programadas, Bendodo confirmó que habrá importantes acciones de promoción, como puede ser una proyectada en la Estación de Victoria.