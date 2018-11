Javier Fernández: "Repartir los flujos de turistas por Andalucía y todo el año nos ha permitido crecer"

Destaca el trabajo realizado en la legislatura a punto de acabar y agradece haber trabajado con un sector «capaz de adaptarse con agilidad a todos los problemas que venían» - Incide en la importancia de que la región se vea como un destino único: «No podemos pensar que yendo solos vamos a conseguir más»

­Andalucía ha estado presente esta semana en la WTM para tratar de consolidar su relación con el mercado británico, el emisor internacional más importante. El consejero repasa en esta entrevista la situación actual del sector y el paso por esta feria de la comunidad.

¿Qué sensaciones se lleva de la presencia de Andalucía en esta edición de la WTM?

El objetivo principal era fortalecer este mercado, en una época de incertidumbre de retos. Y nosotros lo que queremos conseguir precisamente es convertir la incertidumbre en retos, porque tenemos un sector que es dinámico, que sabe afrontar los retos con garantías y lo que tenemos que hacer desde la Consejería de Turismo es apoyar al sector. Las sensaciones que me llevo son buenas, el hecho de que más de 160 empresarios hayan venido con nosotros, de que se vea el trabajo de comercialización y la sensación de que el mercado sigue siendo receptivo a nuestra oferta y que nuestra oferta sigue siendo ágil.

El mercado británico ya ha notado la recuperación del Mediterráneo y ahora tiene el importante reto del brexit. ¿Cómo se afrontan estas circunstancias?

La desaceleración que ha habido del mercado británico, acompañada del posible reto de los próximos años con el brexit, ha hecho que no hayamos esperado a ver qué pasa sino que hayamos actuado desde ya. Hemos tenido tanto en este mercado como en el alemán una inversión de más de dos millones de euros, estamos invirtiendo en promoción pero también en contactos comerciales. Para el brexit tendremos que esperar a saber qué condiciones se cierran con la Unión Europea para ver cuáles serán las reglas del juego. En eso queremos que no nos coja dormidos, sino trabajando. Cuando venga nos adaptaremos a los cambios.

En la pasada edición de la feria londinense se apostó por atraer al turismo cosmopolita, este año se ha trabajado más en el familiar y cultural. ¿Por qué esa elección?

Aparte de los segmentos que nos caracterizan como destino de sol y playa o destino patrimonial en las grandes ciudades, hemos querido venir este año con dos segmentos muy potentes. A Manchester y Birmingham hemos querido ir con el turismo cultural buscando no sólo un nuevo tipo de turista sino también para desarrollar acciones de city break, sobre todo vinculadas a la cultura, aprovechando las conexiones que tienen. Y en Londres hemos hecho la promoción de turismo familiar, porque es un turismo en el que por la edad del segmento, de 30 a 45 años, sembramos para el futuro y porque los niños tienen muchas posibilidades de divertirse en Andalucía. Hemos querido hacer ese destino integral y en eso hemos encontrado mucha receptividad, porque nos hemos ido a donde están los londinenses, a sitios que no son conocidos turísticamente pero que están llenos de ingleses que queremos que vengan y conozcan nuestra oferta de primera mano.

En estos últimos años se ha trabajado para que Andalucía se reconozca como una marca turística unificada, ¿se ha conseguido?

Claro. Lo hemos conseguido y además estamos en ello, hay todavía un camino que recorrer. Quien primero se enriquece de esa visión como un todo son las partes, si uno puede sumar la oferta de otra provincia a la propia creo que está ganando, porque gana en riqueza y no sólo en un segmento o en un tipo de turismo. Y en ese sentido nosotros hemos hecho mucho énfasis, en buscar la complementariedad, en hacer que el turista sea el que tiene libertad a la hora de elegir porque tiene mucho donde hacerlo y ese concepto lo hemos ido desarrollando y creo que ha calado en el sector. No podemos pensar que yendo solos vamos a conseguir más, creo que podemos conseguir más juntos, siendo conscientes de que la riqueza de la oferta es mayor si viene acompañada. Esa sería una de las claves del éxito. Y en las dos acciones hemos querido hacer una cosa: poner un cartel donde se podían ver las distancias y los tiempos de horario entre las diferentes capitales de Andalucía. ¿Eso que demostraba? Que eran todas accesibles entraras por donde entraras, que en la mayoría en menos de dos horas estaba en otro sitio. Esa es una de las fortalezas que tiene Andalucía y que tienen que ver los destinos como propia.

¿El crecimiento de las provincias de interior ha ayudado a que se logre este año la marca de 30 millones de visitantes?

Repartir los flujos de los turistas por toda Andalucía y durante todo el año es lo que nos ha permitido poder crecer con ese horizonte que teníamos para 2020 y conseguirlo en 2018. Pero no son tanto los récords lo que me interesa, sino que eso no va acompañado de un problema de masificación en cada uno de los destinos y que sí va acompañado de una desestacionalización que nos permite mantener estabilidad en el empleo. Tenemos tanto para repartir y eso nos está permitiendo afrontar cualquier tipo de reto con otra garantía.

¿Los datos de septiembre y octubre demuestran que la estacionalidad se está reduciendo en el litoral?

Sí. Y los de julio y agosto en Sevilla. Es que la desestacionalización no sólo es de invierno en el litoral, sino que estamos viendo que en Jaén o Sevilla están teniendo buenos datos en verano siendo destinos de interior. La desestacionalización tiene que ser integral, tiene que ser repartir durante todo el año y por toda Andalucía y eso lo estamos consiguiendo. Tenemos que ver que en el sector de la hostelería ha habido un incremento del número de empleados, eso significa que no se está despidiendo a gente por la estacionalidad y que sí se está contratando a gente para seguir manteniendo abiertas nuestras infraestructuras turísticas.

Ahora que se acercan las elecciones autonómicas, ¿qué balance hace de la legislatura al frente del área?

Indudablemente queda mucho por hacer porque el turismo es tan dinámico que los problemas se crean de un momento a otro, pero tenemos la suerte de que también me he encontrado un sector capaz de adaptarse a todos los problemas que venían con agilidad, con dinamismo. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos ha marcado en esta legislatura. Creo que se ha conseguido desarrollar todos los segmentos, se ha planificado bien, tanto con el plan general de turismo sostenible para toda Andalucía como con el plan general de turismo interior, como con los planes que se han hecho para la costa o para la desestacionalización. Creo que se ha planificado todo y se ha buscado un marco normativo que diera ciertas garantías al turismo. Yo creo que en ese sentido estoy satisfecho porque con los cambios que se han dado en ellos últimos años, años de recuperación económica, años en los que estamos viendo como han caído y como han vuelto a renacer destinos competidores, nosotros en ese marco estamos dando buenas cifras y sobre todo estamos dando estabilidad en el empleo. Yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho los sindicatos y los empresarios para firmar los ocho convenios colectivos y con plazos de cumplimientos amplios, que dan estabilidad. Y además hemos mejorado en cifras y en gasto. Y si hay más dinero, se crea más riqueza y hay más empleo.