Los hoteles de Málaga afrontan el fin de año con una ocupación del 84%

Oxígeno contra la estacionalidad en los hoteles de la Costa y ocupación asegurada en los establecimientos de la capital. La Navidad es una buena época para el sector y este año se vuelve a confirmar una dinámica que se viene repitiendo en los últimos años: previsiones halagüeñas para la segunda semana de las fiestas navideñas, con unas estimaciones propulsadas por las celebraciones de cotillones en Nochevieja y estancias en las casas rurales y alojamientos del interior. En estas coordenadas, la provincia encara el fin de año con unas previsiones de ocupación que llegan hasta el 84%. Unas cifras que confirma el presidente de Aehcos, Luis Callejón, señalando que suponen un cierre agradable a unas fechas que suelen venir precedidas de una interrupción en la llegada de turistas.

De acuerdo con el responsable patronal, las previsiones se mueven en cifras casi similares a las del año pasado. Una constatación que permite hacer una doble lectura: Málaga sigue sin perder atractivo, por un lado; y la dificultad para seguir creciendo, cuando ya se está en cifras elevadas. El primer balance que hace Callejón, no obstante, es bueno, rozando el sobresaliente: «Los números son muy positivos para este fin de semana. Me parecen unas cifras fantásticas, aunque vayan un poco en la misma línea del año pasado».

El sector, cabe recordar, empezó este año en un clima de incertidumbre. No han sido pocas las voces que advirtieron de una desaceleración, que se iba a perder tirón. Estas sombras se han podido disipar y ratifican a Callejón en que las políticas adaptadas por el sector, que pasan por vender las bondades de un destino de 365 días, son las adecuadas. «Tenemos que ir en la misma línea. Ahora no podemos dar marcha atrás y volver a low cost», resume Callejón en conversación con este periódico que no debe haber regates por el camino.

Los establecimientos han registrado un número elevado de reservas para los días que van del 29 de diciembre al 1 de enero. La entrada al nuevo año se festeja con alcohol, pero crece la conciencia de que este y el coche son incompatibles. «Ya nadie se juega la vida por 100 euros, que es lo que te cuesta una habitación en estos días», señala Callejón. Eso, y que los servicios que se ofrecen ya no tienen mucho que ver con la rutina otrora, poco dada a las sorpresas y a saltarse el guión establecido. «El servicio de los establecimientos hoteleros ha incorporado una gastronomía superior. La segmentación de todos los productos nos ha permitido crear una oferta atractiva para todos los gustos. Quien quiera montaña, tiene montaña, quien quiera playa, tiene playa.

En el apartado de turismo rural, la predilección de buscar el aislamiento para festejar la entrada al año permite colgar el cartel «lleno total» en las casas rurales. «Siguen de moda porque nunca han pasado de estar de moda. Irte a una casa rural, te permite hacer lo que te da la gana y festejar sin molestar a nadie», explica Callejón cuáles son las principales razones por las que los clientes optan por esta modalidad de estancia. Por último, el presidente de la patronal hotelera confía en las previsiones del tiempo, que marcan jornadas soleadas con temperaturas muy cálidas para esta época del año. «Las reservas de última hora pueden ayudar a mejorar estas previsiones», resume Callejón a pocos días de cerrar un «buen año».