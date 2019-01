El puerto de Málaga recibirá una decena de megacruceros durante 2019

­En 2019 harán escala en Málaga una decena de megacruceros, dos más que en 2018. Este tipo de embarcación ha hecho que a pesar de que el número total de cruceros previstos para este ejercicio sea de 271, once menos que el pasado año, sigan creciendo las cifras referidas a cruceristas. Así, llegarán a la capital más de 530.000 pasajeros, datos que se deben en gran medida a ese aumento de grandes embarcaciones y además, demuestran la continua consolidación del puerto de Málaga dentro de las rutas de este tipo de flotas, siendo en algunos casos enclave obligado para las compañías marítimas.

Los megacruceros que navegarán en aguas malagueñas transportan más de 4.000 pasajeros y alguno de ellos, superan los seis mil. Este tipo de embarcación realizará durante todo el año 25 escalas en el puerto y moverán el 22 por ciento de los cruceristas previstos para este ejercicio, es decir, más de 110.000 personas. Algunos de estos grandes buques son el Spectrum of the Seas, un barco perteneciente a la clase Quantum Ultra de la compañía Royal Caribbean, el cual visitará por primera vez la capital de la Costa del Sol durante el mes de abril y contará con cerca de cinco mil pasajeros a bordo, además de contar con una tecnología vanguardista y de alta gama que lo hace uno de los cruceros considerados como de 'última generación'.

Otro de los que más cruceristas desembarcará será el AidaNova, con una capacidad para transportar a más de 6.600 personas y que hará escala en Málaga en unos meses fuertes para este tipo de turismo como son abril y noviembre. Junto a estos dos, también navegarán en aguas malagueñas los ya conocidos Independence of the Seas; una de las joyas de la naviera NCL, Norwegian Epic o los MSC Seaview, Fantasía o Divina. La compañía Costa Cruceros no se quedará atrás y realizará escalas con sus buques Costa Fascinosa y Favolosa. Este último, atracará en el puerto de Málaga unas nueve veces a lo largo de todo el año, concentradas estas en el último trimestre.

Cruceros de lujo



A pesar de que los megacruceros son los protagonistas de la gran previsión para el 2019, durante este periodo también llegarán más de cincuenta embarcaciones de lujo con entre 30 y 1.000 pasajeros, haciendo entre todas más de cien escalas.

La mayoría de estas se realizarán durante la temporada alta para este tipo de turismo en Málaga, la cual se concentra entre los meses de abril, mayo, octubre y noviembre. Durante este periodo, se prevé que se realicen el sesenta y tres por ciento del total de los cruceros que harán escala en la capital malagueña, datos que continúan afianzando estos meses como los de más afluencia.

Entre todos los cruceros, tres de ellos atracarán por primera vez en la capital: el MSC Seaview, el Spectrum of the seas y el AidaNova. Además, también ha elegido el puerto malagueño como parada el Disney Magic, que hará escala en mayo. Se trata de uno de los cruceros familiares de la línea estadounidense Disney Cruise Line, que cuenta con un diseño interior que se caracteriza por evocar a la época dorada, glamourosa decoración con motivos Disney y servicios expresamente pensados para la diversión de los más pequeños como una montaña rusa, atracciones acuáticas como un aquaduck, supertobogán y un parque acuático flotante.

Durante el mes de mayo, también hay que destacar el conocido Oasis of the Seas de la empresa naviera Royal Caribbean International, procedente de Philipsburg en Estados Unidos, con destino Barcelona. Se trata de uno de los cruceros con más capacidad para albergar pasajeros. Tampoco podía faltar el ya clásico y lujoso Queen Victoria, de la naviera Curnald Line, que volverá a hacer escala en diciembre.