La Navidad consigue cerrar un buen año para el sector turístico de Málaga

El objetivo ahora para Callejón es conseguir estabilizar los números en línea con este recién acabado 2018 - Los hosteleros también aseguran que las pasadas fiestas han dado buenas cifras al sector

­El puente de Reyes ha puesto fin esta semana a las vacaciones de Navidad, una fecha que salva el mes de diciembre a los hoteleros de Málaga. Las cifras de este periodo festivo, al igual que las del año, van un punto y medio o dos por debajo con respecto al 2017, un año que el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, considera que fue «excelente». El 2018, aunque no ha alcanzado esa «espectacularidad» de la que habla el presidente de la patronal hotelera, ha sido «bueno». Y las navidades se han situado en torno a ese 84 por ciento previsto para la provincia.

«Son números muy buenos para acabar el año», reflexiona, detallando que este fin de semana largo que ha puesto fin a la Navidad se ha bajado a un 80 por ciento la ocupación, teniendo en cuenta que se trata de unos días más familiares debido a la llegada de los Reyes Magos de Oriente. «Eso hace que no tengamos tanta ocupación a nivel nacional y en cuanto al resto de Europa, al no tener el día 7 de enero (que ha sido festivo este año al caer el día 6 en domingo), las ocupaciones no son tan positivas».

Pero, en general, «estamos contentos con las navidades y sus números», asegura, incidiendo en que ello «nos tiene que dar el impulso para seguir trabajando y reducir la estacionalidad». Y es que noviembre, diciembre (exceptuando las fiestas), enero y febrero, «siguen siendo meses en los que tenemos que hacer promoción e intentar seducir a nuestros clientes». Pero para acabar con la temporada baja hacen falta propuestas según Callejón y, sin embargo, «falta capital, faltan iniciativas y faltan ganas».

«Necesitamos actuaciones serias como las que tiene Málaga capital, donde todos los meses hay un evento gordo», afirma. Lo que ocasiona que «todos los meses sea interesante ir a Málaga». «Acabamos de salir de la Navidad y entramos en carnavales, Semana Santa, el Festival de Cine... Tenemos unos eventos que atraen público. Si todo eso lo pudiéramos hacer en toda la provincia seríamos el mejor destino turístico mundialmente hablando».

Por su parte, el presidente de Mahos, Javier Frutos, también asegura haber cumplido las previsiones de Navidad, fecha que les ha dado unas buenas cifras.

«2019, un año de incertidumbre»



Además de que los inicios de años suelen ser duros turísticamente, el 2019 para Callejón es «un año de incertidumbre», sobre todo, por el brexit. «Nos preocupa qué va a pasar con nuestros clientes británicos y cuál es el procedimiento que van a tener que seguir para desplazarse a destinos como el nuestro», explica, esperando que «no nos quedemos en una situación en la que no podamos competir con mercados que están resurgiendo como el turco».

Con todo ello, el objetivo del presidente de Aehcos es «estabilizar» este recién comenzado año en línea con los números del 2018. Además quiere centrarse en «ver cuáles son los mercados interesantes para hacer las promociones». Asimismo, espera que con el cambio de Gobierno en Andalucía se puedan «resolver temas que están paralizados desde hace más de 10 años como el decreto de los cinco estrellas gran lujo», el decreto de viviendas con fines turísticos, así como «contemplar en la normativa la nueva manera de reservar y dar servicios».