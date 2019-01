«En Les Roches fomentamos el crecimiento como individuos y líderes»

El director Carlos Díez de la Lastra asegura que la globalidad forma parte del ADN de la institución académica ya que los alumnos graduados están presentes en más de 130 países en la actualidad, una característica que les hace ser un referente en el sector

Dentro de la formación turística y hotelera, Les Roches es uno de los centros de primera a nivel mundial. ¿Cómo se mantiene ese reconocimiento cada año?

Parte de nuestro éxito reside en el modelo de enseñanza que heredamos de Suiza, una educación experiencial integrada en un plan de estudios del más alto nivel que prepara a nuestros alumnos para resolver problemas empresariales reales y afrontar los desafíos que se encontrarán a lo largo de su carrera laboral. Se trata de una combinación de distintos factores: estudios académicos rigurosos e impartidos en inglés, prácticas profesionales en las mejores compañías a nivel mundial, una experiencia multicultural en un campus donde conviven más de 85 nacionalidades, oportunidades para estudiar en el extranjero o una red de exalumnos formada por más de 12.000 miembros. Desde Les Roches fomentamos su crecimiento como individuos y como líderes, apoyados además en un equipo docente altamente capacitado, y eso es algo que valoran, cada vez más, en la industria.

Con una media de cinco propuestas de trabajo, ¿debe estar el alumno abierto a comenzar su carrera en cualquier lugar del mundo?

Les Roches, por sus características, es un campus global. De hecho, nuestros alumnos son reclutados por las mejores cadenas hoteleras del planeta, y parte de su aprendizaje consiste también en vivir y absorber modelos de éxito que funcionan en otros destinos. Estudiar en Les Roches es la puerta de entrada a los cargos directivos de las mejores organizaciones internacionales, y eso es algo que nuestros alumnos saben, conocen y además demandan. La globalidad forma parte del ADN de nuestra institución, nuestros graduados están presentes en 130 países, y es lo que nos capacita para ser un referente en el sector.

Por su experiencia estos años, ¿cuáles son los obstáculos más difíciles a los que se enfrenta el alumno durante su formación?

Les Roches exige disciplina, humildad, y esfuerzo, y probablemente esta sea una de las barreras más importantes a las que nos enfrentamos. Las primeras semanas son críticas, porque el alumno debe interiorizar estos valores, interactuar en un entorno multicultural, y aprender a trabajar en equipo. No siempre es fácil porque en la convivencia surgen roces, y aprender a resolverlos forma parte también de nuestro sistema de enseñanza. Todos, independiente de su origen, se adentran en la gestión real de un hotel. Está bien aspirar a ser director de hotel, pero el alumno no puede olvidar que su misión es servir al cliente. Esa posición de humildad es clave en Les Roches. Para favorecer la integración contamos con grupos de apoyo de bienvenida, y un departamento psicológico, que ayudan a nuestros alumnos a vivir la experiencia y a solventar los conflictos. La mayoría, una vez pasado el primer mes, entienden la importancia de esta inmersión, que termina convirtiéndose en una de las mejores herramientas de motivación.

Les Roches forma a sus alumnos en dirección hotelera internacional o dirección de Marketing para turismo de lujo.

¿La formación en estos sectores acaba ahí o el futuro trabajador debe reciclarse?

En Les Roches tenemos jóvenes que serán líderes en los próximos años, pero lo más significativo es que está creciendo el número de directivos que deciden sumarse a ellos haciendo un esfuerzo por compaginar su día a día profesional con la vida en el campus. Las nuevas tendencias y la abrumadora irrupción de la tecnología exigen cada vez más al ejecutivo y están modificando las habilidades que este debe dominar. Nos encontramos en una auténtica «guerra por el talento» en el sector de la hotelería de lujo y en proyectos de servicios al cliente premium, y permanecer en esa estructura sólo es posible si se mantiene una actitud de formación continua.

Desde hace un tiempo tenéis el postgrado Executive en dirección hotelera, una formación para aquellos que quieren formarse mientras siguen en su puesto de trabajo, un sector que no tenía hasta ahora opciones. ¿Contemplan la inclusión de nuevos cursos formativos?

Poner en marcha programas como el «Postgrado Executive en Dirección Hotelera Internacional» puede llevar meses y hasta años de preparación previa, pero la clave que determina el trabajo de nuestro equipo docente está en la industria y en la estrecha relación que mantenemos con las principales empresas internacionales del sector turístico, hotelero y del lujo. Tenemos la suerte de contar con continuas visitas de las más importantes cadenas hoteleras a nuestro campus y esto nos permite recibir feedback directo sobre el desempeño de nuestros alumnos y sobre las fortalezas y mejoras continuas que es conveniente incorporar a nuestro modelo formativo. Es crítico que un centro universitario como el nuestro sea capaz de anticiparse a las necesidades de la industria dado que los conceptos y las metodologías de formación que aplicamos hoy son las que construyen las competencias que nuestros estudiantes ofrecerán en un periodo de entre uno y tres años y medio.

¿Cuáles son los objetivos de Les Roches Marbella de cara a este año?

Empezamos el año con nuestro primer master en septiembre. Un programa diseñado para cubrir las oportunidades más exigentes dentro la industria hotelera en el sector del lujo. El objetivo del Máster en Dirección Hotelera Internacional es sumergir a nuestros alumnos en la gestión operativa y en las opciones estratégicas a las que se enfrenta cualquier gerente. Nueve meses lectivos y seis meses de prácticas que incluyen un viaje a Dubai para conocer los hoteles y establecimientos de lujo más emblemáticos del mundo.

Málaga vive una de sus etapas más dulces en materia turística, ¿qué cree que debe hacer para seguir creciendo en este sector?

La globalización, la tecnología, y sobre todo los nuevos perfiles de clientes han desafiado el ritmo cotidiano del turismo al que estábamos acostumbrados. Una de las corrientes de los próximos años será el viaje transformador. Los viajeros transformacionales quieren hacer algo más que experimentar un destino: aspiran a experimentar una parte diferente de sí mismos. Se trata de una porción del negocio, aún por explotar. Debemos convertir nuestros hoteles en el punto de partida del viaje, adentrarnos en el «top of mind» del futuro huésped y convertirnos en protagonistas de la experiencia. La clave estará en adoptar un rol activo y ofrecer iniciativas al viajero antes de su llegada, pero también será esencial apostar, de una manera seria, por la profesionalización. Estamos alineados en una estrategia de captación de viajeros de largo radio y caracterizados por un alto poder adquisitivo, pero a veces se nos olvida que es el servicio en el destino lo que marca la diferencia. No sirve de nada que tengamos la mejor gastronomía o las infraestructuras hoteleras más punteras, si no conseguimos que esa calidad se traslade a la atención al cliente.

Marbella cuenta con Les Roches, una de las escuelas más punteras del sector, y también acoge infraestructuras hoteleras de primera. ¿Hay que seguir apostando por este sector o con la oferta actual se cumple con el turismo?

Hay que apostar por un crecimiento planificado y coherente con nuestra identidad. La Costa del Sol es uno de los destinos más innovadores y cosmopolitas de Europa, pero debemos asegurar ese potencial utilizando nuevas estrategias. El turismo es una industria en constante cambio, y eso nos obliga a reflexionar sobre la marca que queremos ser. Es imposible que un hotel de Marbella compita en precio con un hotel de Turquía; y tampoco tiene sentido. Debemos centrarnos en atraer al viajero que está dispuesto a incrementar su gasto, y eso lo conseguiremos haciendo una auténtica propuesta diferencial, que además asegure un turismo sostenible en el que participen todos los implicados.