"Seguiremos apostando por el deporte náutico"

­­¿Qué servicios ofrece el puerto?

Como todos los puertos del mundo, ofrecemos abrigo a embarcaciones en el ámbito de una de las marinas más importantes del Mediterráneo y la de mayor tamaño de toda la Costa del Sol. Por otra parte, disponemos de una gran dársena comercial con numerosos alicientes que nos aporta un singular valor añadido, nos diferencia de nuestros competidores y creemos que nos hace especialmente atractivos como destino.

¿En qué punto está el dragado de la bocana?

En este momento estamos ya en la mesa de contratación del servicio, tras haber salido a concurso público y haberse cerrado el plazo de presentación de propuestas económicas. Los trabajos podrían empezar a mediados de febrero y podrían estar terminados, si no hay imprevistos, para mediados de marzo.

¿Cuáles son los objetivos para el Puerto Deportivo de Benalmádena de cara a 2019?

Seguir siendo referencia en el Mediterráneo y seguir apostando por los deportes náuticos, que tan buenos resultados nos están dando. Este año 2018 hemos vuelto a batir el récord de altas anuales de embarcaciones en base, por tercer año consecutivo. Esto nos indica que debemos seguir en la línea de trabajo emprendida. Por lo demás, mejorar es siempre el objetivo.

¿Se explotan las instalaciones del puerto todo lo que se puede o aún pueden tener más recorrido? ¿Aún hay margen para crecer?

Hay un pequeño margen ya que aún no estamos al 100 por 100. Ahora bien, la verdad es que ese margen no es muy amplio. Quizá sería conveniente ir abriendo un debate sobre la renovación profunda de unas instalaciones que, en ciertos aspectos, ya tienen sus años y no dan mucho más de sí, pero en última instancia todo eso depende de la concesión. Piense que la situación en la que se encuentra la Junta de Andalucía en este momento hace que no tengamos ningún interlocutor para comenzar a ir abordando la cuestión. Ahora bien, el hecho de que todo eso aún no se haya planteado, al menos, no formalmente, no quiere decir que ya se hayan iniciado actuaciones muy puntuales y necesarias, como la puesta en funcionamiento de la bomba de renovación de agua de la Dársena de Levante, que lleva 15 años fuera de servicio, la renovación de toda la red de fibra óptica del Puerto, que tendrá un efecto positivo en materia de accesos de control y en videovigilancia, además de que nos permitirá generar nuestra propia Wifi, o el asfaltado, que es otra actuación que nos parece clave.

¿Cuáles son los principales eventos previstos para 2019?

El Puerto Deportivo de Benalmádena ofrece el calendario de actividades náuticas y de ocio más amplio con diferencia de nuestro entorno. Este año, en principio, no será diferente. En abril acogeremos la Media Maratón de la Carrera Litoral y el Campeonato Andaluz y de España de Motos de Agua. En la última semana de ese mismo mes se celebrará el Campeonato del Mundo de Lanchas Rápidas, por primera vez en nuestro país, y en mayo la Feria de Marisco. Sólo unos días después tendrá lugar el evento «Little Italy», que es la gran novedad de nuestra agenda y ya en verano nuestros clásicos: El Campeonato Internacional de Pesca de Altura y las 24 Horas Náuticas de la Costa del Sol. A todos ellos se suma la actividad deportiva de nuestro Club Náutico, una referencia, y toda una serie de competiciones que tenemos pendientes de cerrar todavía.