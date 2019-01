"El objetivo común tiene que ser que Andalucía sea un destino preferente"

Juan Marín aterrizó ayer en Fitur recién nombrado consejero de Turismo. El vicepresidente de la Junta apuesta por impulsar la calidad turística de Andalucía y crear empleo estable en un sector vital para la comunidad.

Está en su primer Fitur tras ser nombrado consejero. ¿Cómo afronta estar al frente de un área tan importante para Andalucía como el turismo?

Con mucha ilusión y muchas ganas, no puede ser de otra forma. Es una consejería en la que tengo que decir que he encontrado una colaboración absoluta desde el minuto uno que hemos llegado, con unos profesionales magníficos al frente de la misma y una gestión anterior del exconsejero Javier Fernández, que ayer (por el martes) tuve la oportunidad de hablar con él y me puso al día de algunas cuestiones. Me entregó una documentación que todavía a la hora que es, como comprenderá, no he tenido oportunidad de leer. Insisto, mucha ilusión, muchas ganas, y sobre todo con un compromiso absoluto por parte del gobierno de la Junta de Andalucía de seguir haciendo una labor que haga que la industria turística andaluza siga siendo un motor en nuestra comunidad y generadora de empleo, que es el principal reto que tiene Andalucía a día de hoy.

Llega en un momento de datos históricos, pero también de amenazas como el brexit o la competencia de los destinos del Mediterráneo.

Cierto, pero hay grandes potenciales. Yo creo que el principal factor que nos hace ser más competitivos hoy a nivel nacional e internacional es precisamente nuestra gran oferta variada en todos los ámbitos. Hoy hablamos de un turismo de sol y playa, donde hay unos destinos muy identificados, hablamos de un turismo de interior que además tiene no solamente paisajes, cultura o patrimonio, sino que tiene una gastromomía, que tiene un turismo deportivo que se está poniendo mucho en valor. Y de hecho en Fitur vamos a ver grandes muestras, como la Vuelta Ciclista a Andalucía y otros grandes eventos. Todo hace que seamos un referente en muchísimos ámbitos y eso tenemos que aprovecharlo. El brexit es una amenaza entre comillas, que somos consciente de ella, al igual que lo somos también de que hay otros países, del norte de África en este caso o Turquía que ofrecen otras condiciones con las que creemos que es difícil competir. Por eso creemos que tenemos que hacer hincapié especialmente en reforzar la calidad de nuestra oferta turística y nuestra variedad. Y ahí es importante la mesa del turismo de Andalucía, ahí los empresarios que generan riqueza, los que son capaces de crear empleo y de arriesgar su patrimonio para que Andalucía sea lo que hoy es en materia turística van a ser aliados. Al igual que esta misma mañana hemos tenido una reunión con los representantes del sector de los trabajadores, hay que ir a un empleo de calidad, no solamente a una oferta turística de calidad, hay que ir atacando la estacionalidad y la precariedad en el empleo y en ese sentido hay un trabajo grande que hacer, pero insisto con unos profesionales yo creo que magníficos a los que agradezco en todo momento su colaboración, porque ha sido muy rápido todo, excesivamente rápido.

¿La colaboración público-privada tiene que ser vital?

Por supuesto. La colaboración público-privada tiene que ser fundamental. La Consejería de Turismo tiene que hacer las políticas, pero el impulso tiene que venir del sector privado, si eso hay alguien que no lo comparta, yo lo siento, no lo sé hacer de otra forma. Cuando alguien abre un establecimiento y tiene que que ofrecer un producto necesita del acompañamiento de la administración para que eso se conozca en el mundo y cuando hay que regular esa actividad, la administración tiene que estar acompañando. El exceso de trabas administrativas que nos estamos encontrando también en el turismo, igual que otros factores, tienen que de alguna forma combatirse con políticas. Cuando hablamos de una reforma fiscal que va a bajar la presión fiscal al sector yo creo que es bien recibido no porque se vayan a pagar menos impuestos, al contrario, se va a recaudar más porque va a haber más actividad económica y eso también nos hace ser más competitivos con esos mercados emergentes. Hay que conjugarlo bien, buscar lo que nos une y tener un objetivo común y ese objetivo común tiene que ser que Andalucía siga siendo el destino preferente.