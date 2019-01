Los hoteleros reclaman al nuevo Gobierno una solución a las viviendas turísticas

El nuevo Gobierno andaluz acaba de tomar posesión, pero el sector turístico ya tiene claro cuáles son sus exigencias. Aunque saben que es pronto para saber cuáles serán las líneas de trabajo, saben que es necesario resolver la cuestión de los viviendas turísticas, mejorar el decreto de hoteles, impulsar la formación en hostelería y avanzar en la colaboración público-privada.

«Le pedimos sobre todo diálogo, mucha sensatez, saber escuchar, y ofrecer a los empresarios la mano tendida para que puedan hacer una magnífica labor. Estamos esperanzados y, porqué no decirlo, ilusionados con que haya un nuevo gobierno que esté próximo a los planteamientos empresariales, a los planteamientos de la industria turística», explicó en Fitur el presidente de la CEA y la CEM, Javier González de Lara, quien también recordó que el sector hubiera preferido una consejería propia, aunque «no por ello hay que malograr el hecho de que la propia consejería esté incardinada con la vicepresidencia». González de Lara se mostró convencido de que Juan Marín «le va a poner el máximo interés a una industria turística en la que Andalucía es líder».

Por su parte, el presidente de la patronal hotelera, Aehcos, Luis Callejón, reclama para Málaga la dirección general de Turismo. «Ya que no hemos podido conseguir que la consejería esté en Málaga, por lo menos que esté en Málaga la dirección general, que es donde se trabaja, donde se desarrolla la normativa, donde se establece todo el criterio. Málaga se merece, por la experiencia que tiene, poder aportar eso al resto de las provincias». Callejón también tiene claro que el nuevo Ejecutivo tiene que trabajar en las viviendas turísticas. «La autonomía tiene que coger el toro por los cuernos y fusionar los dos decretos –el de apartamentos y viviendas– que son lo mismo». «Vendemos el mismo producto, pero con una desigualdad bastante importante. Hay que sacar un solo decreto, ponerse las pilas para desarrollar todo esto, no es fácil pero sí es necesario y urgente».

«Los apartamentos turísticos tienden a desaparecer si no se actúa, porque tienen una carga administrativa y burocrática infinitamente superior a las viviendas turísticas, que son el mismo producto», incidió Callejón. «Si tenemos unos convenios, unos impuestos superiores, obviamente no podemos contribuir al mismo precio que alguien que no tiene que contribuir con nada, hay una desigualdad que hace que baje la ocupación en los apartamentos».

«Ahora mismo es poco lo que podemos hacer, solo trasladarle al consejero todas nuestras inquietudes», abundó el responsable de los hoteleros, que reclama también un decreto para los hoteles de cinco estrellas gran lujo. «Estamos compitiendo con el resto de autonomías y estamos en desventajas, no podemos ponerlo en marcha porque no hay normativa. El decreto de hoteles por puntos también es fundamental, ya hay autonomías que lo tienen y nosotros no lo tenemos. Si no nos actualizamos poco podemos hacer», resumió.

Por su parte, González de Lara valoró el trabajo realizado por la Administración autonómica en estos últimos años. «Nosotros pedimos, pero también ofrecemos es de justicia, no sólo se puede exigir. Esta es la industria de la paz. Afortunadamente es la única consejería en que las administraciones discuten poco y eso es importante, donde hay lealtad institucional y seguimos pidiendo esa línea de trabajo». «Hay que escuchar a los profesionales, que haya diálogo, consenso, necesitamos un plan de acción para Andalucía que aún no tenemos», añadió el presidente de los empresarios andaluces, que, no obstante, reconoció que hay que darle tiempo al nuevo gobierno.

Formación



Para los hosteleros, el reto en esta nueva etapa debe ser la formación. Así lo aseguró el presidente de Mahos, Javier Frutos, ayer en la feria madrileña. «Nuestro sector le pide lo mismo que al anterior gobierno, tenemos un déficit de formación en el sector muy importante y es una de las patas con las que queremos sustentar la nueva hostelería». «En cuanto a turismo es verdad que a priori la cartera de Juan Marín está con muchas áreas, nosotros pedíamos que el área estuviera un poco más sola para gestionar mejor, porque es la industria más importante, pero esperaremos a ver el equipo de qué se rodea».

«Necesitamos una base sólida tiene que ser con camareros, gente de sala, cocineros, porque el empresario pone el dinero pero si queremos tener una industria verdadera, los cimientos tienen que ser la formación de los empleados, que son quienes trasladan al visitante el nivel que tenemos en la hostelería», explicó Frutos. En ese sentido, aboga por potenciar las escuelas que hay y fomentar la FP dual. «Los cursos para desempleados tienen que ir orientados a los que verdaderamente tiene salidas, que no den cursos que después no tienen salida. En Málaga tienen que ir dirigidos al sector servicios, Málaga se encuentra en un momento dulce, pero hay que apostar por la formación si no será imposible tener una industria sólida».

Y con el objetivo de que 2019 también sea un buen año, González de Lara apuesta por «asumir retos con el nuevo gobierno, sobre todo para que el sector público nos dé la cobertura con el apoyo a la desestacionalización, apoyo a la formación, la capacidad económica y financiera para la modernización». «El reto son destinos más lejanos, con estrategias concertadas», explicó el presidente de la patronal empresarial, quien reclamó también un plan de acción para Andalucía y un ecosistema que invite al buen funcionamiento de las empresas .