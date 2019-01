"Pido al nuevo gobierno que acaben con los expedientes urgentemente"

Manuel Villafaina no ha faltado a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid en sus dos primeros días de celebración. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga espera que el nuevo gobierno sea capaz de comprender las necesidades de los chiringuitos, que pasan por renovar su infraestructura y crear empleo fijo. Para ello, pide comprensión y empleos de choque en la Junta para poder acabar con los expedientes.

¿En qué momento se encuentra el sector?

Estamos terminando los expedientes de los chiringuitos de Málaga y su provincia. Necesitamos que se acaben cuanto antes mejor para poder llevar a cabo la obra e infraestructura que requiere la Costa del Sol y que los clientes nos están exigiendo. Porque somos una industria que nos gusta tener unos objetivos muy claros y poner los adelantos en las infraestructuras que requieren nuestros establecimientos. Además, como ha dicho la Unión Europea, porque el segundo motivo por el que viene la gente después del clima es la gastronomía.

¿Cómo ha ido el cierre del año?

Hay años que es difícil que se repitan. El 2017 fue espléndido, el 2018 no es que haya sido malo de público, pero el tiempo para nuestros establecimientos no nos ha acompañado, por lo tanto, siendo un año bueno no ha sido tan bueno para nuestros establecimientos.

¿Y qué previsiones tiene para este 2019?

Las perspectivas y lo que venimos escuchando es que hasta noviembre está todo vendido. Por lo tanto, esperemos que sea bueno, a no ser que después por causa del brexit u otras consecuencias se nos pueda retirar alguna parte de los ingleses.

El nuevo Gobierno andaluz ya está conformado, ¿qué le pide?

Que acaben los expedientes urgentemente porque nosotros tenemos el compromiso con el anterior y con este gobierno de hacer una infraestructura totalmente nueva, adaptarnos a las necesidades que nos pide hoy en día el turista y nosotros, que hemos sido siempre emprendedores, en esto queremos seguir siéndolo.

¿Están consiguiendo que los chiringuitos estén más tiempo abiertos o sigue siendo una asignatura pendiente?

No. Los que no están preparados ni organizados, lógicamente, no pueden abrir. Nuestra idea es que los establecimientos estén abiertos todo el año y si no están abiertos todo el año la gran mayoría, que estemos dando un servicio en todas las playas de Málaga para que el turismo que nos visita en invierno tenga un sitio donde ir.

¿Actualmente no ocurre eso?

Actualmente en Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola o Marbella hay establecimientos abiertos, pero no como nosotros queremos. Nos falta esa pequeña infraestructura, esas obras que tenemos que hacer para adaptarnos mejor al invierno y para que el turismo se sienta cómodo allí. Y para ellos necesitamos que se acaben los expedientes, pero aún quedan muchos por terminar.

¿En qué punto se encuentra la regulación?

Ahora está en un 75 por ciento, pero nos falta el 25 por ciento que es la terminación, es decir, cuando se nos da la concesión. Estamos todos afectados, ya hemos salido a exposición pública, ya está todo hecho, pero ahora necesitan mucho personal en la Junta de Andalucía y como es lógico van muy lento. Yo espero que este nuevo gobierno entienda las necesidades que tenemos y lo que queremos hacer y que, por lo tanto, lleve a cabo unos empleos de choque para poder terminarlo.

¿Están consiguiendo que haya más calidad en el empleo?

El problema que tenemos es que, en muchos casos, hay negocios que sus techos están mal y no pueden abrir en invierno pero siguen teniendo empleados fijos. Por lo tanto, nos gustaría poder terminar para que en algunos casos, los que están cerrando a causa del agua o que no están organizados terminen definitivamente.

¿Sigue siendo un problema entonces la estacionalización del empleo del sector?

Lo que queremos es tener un empleo fijo todo el año, algo que ya más o menos tenemos. Hay muchos establecimientos que tienen entre 12 y 14 empleados durante todo el año y en los meses fuertes se amplía. Pero lo que queremos es tenerlo definitivo, que podamos tenerlo todos. Pero para eso nos tienen que permitir hacer las obras de mejora de nuestros negocios.