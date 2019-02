Juan Marín asegura que no habrá cambios de personal en Turismo andaluz

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín ha visitado esta mañana la empresa pública de Turismo andaluz, situada en Málaga, para reunirse con los 69 trabajadores que forman parte del equipo y asegurarles que la entidad seguirá contando con ellos a pesar de que mañana en el Consejo de Gobierno se anunciará el relevo del consejero delegado Cristóbal Fernández por el hasta ahora director-gerente Manuel Muñoz.

En esta primera reunión, Juan Marín ha agradecido a los trabajadores "todo el esfuerzo" que han realizado a lo largo de los últimos años para el desarrollo del turismo en la comunidad, señalando que ellos son "el motor de Andalucía" y los responsables de que la entidad siga funcionando "al 100 por cien" ."Los consejeros estamos hoy pero mañana podemos ser otros. Detrás de una comunidad están los trabajadores y vosotros sois la pieza clave para que turismo siga funcionando. En mi vais a tener un compañero, que va a estar siempre tomando decisiones, porque es lo que me toca, pero insisto un compañero más", ha explicado el vicepresidente.

En este sentido, Marín también ha indicado que hay mucho trabajo por delante dentro de la empresa pero que es "partidario de los cambios de forma normalizada y sin alteraciones", por lo que ha recalcado que su objetivo es "dar continuidad" a todoslos programas, ferias y patrocinios que ya estaban prescritos, y ha afirmado que habrá "más facilidad, agilización en los proceos, mayor coordinación en las áreas y se optimizarán los servicios" para conseguir que dentro de Turismo andaluz haya más "transparencia y diálogo".

Presupuestos

Preguntado sobre la negociación de los presupuestos en la comunidad y la presión del partido socialista por anunciarlos antes de las municipales, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha manifestado que los presupuestos "estarán cuando tengan que estar" y no cuando cuando lo determine la ex presidenta Susana Díaz. Además, ha recriminado a la antigua dirigente que "ahora tenga prisas" cuando·decidió convocar elecciones antes de presentar los presupuestos de 2019, y ha advertido que los presupuestos se desarrollarán cuando acaben las auditorías que se están realizando en 12 empresas públicas, ya que en los próximos días sabremos la "herencia" que ha dejado el partido socialista y que "habrá que resolver son sensatez y análisis".

"El problema es que hay que poner en marcha después de 37 años de gobierno socialista muchas cuestiones que nos estamos encontrando, y que vamos a conocer en los próximos días", ha expresado Marín, agregando que ya hay sentencias firmes como el Caso Nevada o la Escuela Ecuestre de Jerez "y otras que van a ir cayendo encima y a las que tendrá que hacer frente este gobierno".

Ante estas premisas, Marín ha asegurado que al nuevo gobierno "no le importa, ni le dan miedo los problemas" ya que están acostumbrados a ellos y que cuando los resuelvan irán tomando decisiones. "Algunos pensaban que las deudas no las pagaban nadie, y no. Las deudas las pagamos los andaluces, son cuestiones que hay que tomarlas con muchísima seriedad. Los andaluces tienen derecho a que se sepa qué se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien, en este sentido este gobierno del que soy vicepresidente está haciendo su trabajo y lo dará a conocer en cuanto tengamos datos fiables", ha sentenciado.