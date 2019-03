Andalucía se rearma en el mercado alemán y confía en recuperar cuota en el verano

El año pasado, Andalucía cerró en negativo en el mercado alemán. El emisor descendió un 4%, dejando un balance ante el que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía quiere rearmarse para recuperar sus números en el segundo mercado extranjero más importante para la región. Así lo anunció este miércoles el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la inauguración de la ITB de Berlín.

«En 2018 hubo un descenso y eso nos obliga a hacer un esfuerzo mayor para recuperar ese espacio», explicó el también vicepresidente, quien, no obstante, quiso resaltar que los datos de febrero apuntan ya a una mejora en el mercado alemán. Esa esperada recuperación puede llegar en verano, si se cumplen las previsiones que maneja la Administración autonómica, que confía que en temporada alta crezca entre un 1 y un 1,5% respecto a los datos del ejercicio pasado. Pero antes, Andalucía ya prepara acciones para hacerse fuerte en tierras alemanas y lograr así no perder su cuota de mercado, pese a la amenaza que suponen circunstancias como la recuperación de los destinos competidores mediterráneos. Así, Turismo ya prepara un plan de acción específico para el emisor alemán, que se pondrá en marcha a partir del próximo mes de abril. Con un presupuesto de 250.000 euros, la campaña de promoción comercial buscará potenciar las reservas para el verano. «Estamos convencidos de que el turismo alemán no nos va a fallar», aseguró Marín, quien avanzó que se dirigirá el foco promocional a territorios concretos de Alemania, con acciones para llegar de forma directa al consumidor y presencia en redes sociales, para así atraer a otro público y dado que el alemán cada vez más organiza su viaje de forma individual. Asimismo, Andalucía estará presente a lo largo de este año en seis ferias de turismo en Alemania.

«En este mercado tienes que estar presente todo el año, queremos recuperar lo perdido», resaltó el consejero, que informó de que una vez que se apruebe el plan comercial de Turismo, en unos días, habrá más recursos disponibles. Marín, que se reunió a primera hora de la mañana con representantes de touroperadores, admitió que llegaban al arranque de la feria con cierto pesimismo, pero que los empresarios le habían trasladado impresiones positivas. «Nos dicen que hay un repunte de las reservas y que ya hay muchos turistas que están planificando sus vacaciones en Andalucía», aseguró el máximo responsable de Turismo en Andalucía, quien también contó que se está trabajando ya en la conectividad aérea entre ambos destinos, afectada tras la desaparición de aerolíneas como Air Berlin o Germania, en colaboración con el Gobierno, para llevar más vuelos a aeropuerto como Málaga o Sevilla. «Este año hay 760.000 asientos con Alemania, lo que ya nos garantiza una cifra muy importante de turistas», resaltó Marín.

El consejero también hizo hincapié en la necesidad de atender lo que el turista demanda para mejorar las cifras. «El viajero elige cada vez más diversidad, diferentes experiencias». Por ello, Marín apuesta por fortalecer la oferta que agrupa el litoral andaluz, pero también por potenciar el interior. Marín también quiso destacar que el turismo alemán da una nota de 8,6 al destino y que elo 48% de los que vienen, repiten.

Por su parte, el presidente del operador alemán TSS Group, Manuel Molina, explicó que en estos momentos las reservas del mercado alemán están un 5% por debajo, pero se mostró convencido de que esta situación se puede revertir con acciones inteligentes de marketing en los puntos de ventas, llegando de forma directa a los clientes. «Vivimos en unos tiempos tecnológicos, con diferentes familias, se es más flexible, necesitamos medios más rápidos para llegar al cliente», indicó Molina, de origen malagueño, que tuvo buenas palabras para la región. «Andalucía está muy bien preparada, con un turismo que ha sobrevivido a todas las crisis».

Molina espera que, pese a todo, el año puede cerrarse con cifras en positivo y también se refirió a los problemas de conectividad aérea y explicó que el cli ente alemán en ese aspecto suele confiar en las compañías tradicionales. «Hay que trabajar su confianza», dijo Molina, quien valoró la evolución de Málaga capital como destino, pero también le animó a prepararse para los próximo años.