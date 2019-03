Los hoteleros prevén alcanzar un 85% de ocupación durante el Festival de Cine

El impacto que el Festival de Málaga. Cine en Español deja en la ciudad es indudable. Y no solo por la proyección cultural internacional que da a Málaga, sino también por las consecuencias que tiene en dos sectores principales para la provincia: el hotelero y el hostelero. Los servicios hoteleros y de restauración se valoraron en torno a 340.000 euros el pasado año.

Durante los días que se celebró el 21 Festival se mantuvo una ocupación del 85 por ciento, recuerda el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón. Y este año tienen la esperanza de alcanzar esos mismos números. Según las estimaciones que los hoteleros hicieron la pasada semana, la ocupación hotelera del 15 al 24 de marzo será del 70 por ciento en la capital. Una previsión que está entre unos 5 y 7 puntos por debajo de la del año pasado, pero que no preocupa a Callejón porque, como siempre, faltan por añadir las reservas de última hora, «que son las que nos salvan por venir a precios de mercado y ser más interesantes». Así, señala que, al igual que el año pasado, hay ciertos picos coincidiendo con el fin de semana o los eventos más importantes mientras que «los primeros días son más flojos».

Y es que esta oferta de ocio «es una de las patas» que sustentan a Málaga turísticamente hablando, explica Callejón, quien aprovecha para insistir en que esa misma creación de este tipo de eventos es lo que necesita el resto de la provincia para fomentar el número de pernoctaciones y ocupaciones. «Es un potencial a desarrollar».

Del mismo modo, el presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos), Javier Frutos, destaca que el sector de la hostelería también se ve enormemente beneficiado con el Festival de Cine. Las cifras que ellos manejan van en consonancia con las de Festival de 2018. Este evento «tiene ya una estabilidad que repercute en estabilidad también para nosotros».

Además, resalta que el tiempo va a acompañar y con ello las expectativas de crecimiento que puedan proyectarse sobre la ciudad. «El movimiento, la publicidad y la repercusión mediática» que hay durante estos nueve días en Málaga, unido a «las colaboraciones que hacemos desde el sector con, entre otras, las comidas para el personal de las películas» repercuten muy favorablemente en los hosteleros.

Inicio de temporada



Estos datos de inicio de temporada «nos están dando un poco de oxígeno» al estar igualando los datos de 2018, valora Callejón. Algo que considera «positivo» sabiendo que «tuvimos una bajada de 1 o 1,5 puntos dependiendo el mes con respecto a 2017». Por tanto, «estamos en unos números muy positivos todavía», aunque admite que no todo lo que deberían.

El Festival de Málaga. Cine en Español es la antesala de la temporada alta en la capital, una fecha marcada por la Semana Santa, que es considerada por los hoteleros como un termómetro. Es decir, como el primer gran evento a partir del que pueden ir midiendo cómo se desarrollará el año turístico.

Que la Semana Santa sea tardía este año –pues empieza el día 14 de abril y acaba el 21–, además, es algo que será bueno para el sector porque el clima será más beneficioso y «favorecerá el comienzo de la temporada de sol y playa», comentaba el presidente de Aehcos el pasado mes. Y es que es como adelantar el verano porque los visitantes ya entran en esa dinámica. De esta forma aumentan las posibilidades de que el público también se incremente al contrario que el pasado año, cuando la Semana Santa fue en marzo y la climatología no acompañó, lo que hizo que los hoteleros se quedasen con un periodo «cojo».

Sin embargo, no todo son buenas noticias y es que esto provocará que algunos de los establecimientos hoteleros que cierran en temporada baja, que son en torno a un 20 ó 25 por ciento, no abran hasta abril. Con la consiguiente repercusión en el empleo. Según publicó La Opinión recientemente, en torno a 10.000 trabajadores se podrán ver afectados por esta situación. Así, el responsable de Hostelería y Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, detallaba que si la Semana Santa empieza en marzo obliga a todos los hoteles a abrir ese mes, pero que con una fecha tardía como la que hay este 2019, un gran número de trabajadores dejan de percibir el salario de marzo. Y no solo eso, sino que afectará a su desempleo, pues necesitan 9 meses de cotización para poder cobrar el subsidio. Además del efecto dominó que genere en el empleo indirecto.