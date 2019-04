La ocupación hotelera alcanza el 94% en una Semana Santa «espectacularmente buena»

Se ha llegado al 98% de ocupación entre jueves y domingo en la capital - Los hosteleros no han conseguido aumentar la facturación.

Han superado las previsiones de ocupación y han conseguido que la previsión meteorológica no les afecte. Los hoteleros han tenido una Semana Santa «espectacularmente buena» en comparación con la del año 2018 y «buena» si nos remontamos a 2017, explica el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón. Y es que la ocupación de la provincia ha alcanzado el 87 por ciento de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, mientras que esta cifra sube hasta el 94 por ciento en la capital.

El sector esperaba que la Semana Santa se moviera en una media cercana al 85 por ciento, con al menos un 78 por ciento en la primera mitad y por encima del 90 por ciento en la segunda, que coincide con los días festivos y, por tanto, con los mejores tanto para hoteleros como hosteleros. Al superar dichas cifras, llegando incluso al 98 por ciento de ocupación de jueves a domingo en la capital malagueña, se han conseguido alcanzar las cifras de 2017, consideradas por el colectivo como las mejores de todos los años. Un fenómeno en el que, según Callejón, ha repercutido el hecho de que esta marcada fecha del calendario haya transcurrido en abril y no en marzo como el pasado año. Asimismo, las de 2018 se han superado con creces, pues se obtuvo un 82,5 por ciento de ocupación media.

Andalucía

Málaga ha acaparado el 36,3 por ciento de las pernoctaciones realizadas durante la Semana Santa en Andalucía, es decir, que supera las 498.000. Los establecimientos hoteleros de Andalucía han registrado una ocupación del 78,8 por ciento durante toda la semana, siendo las categorías de tres estrellas las que han alcanzado la ocupación más elevada, concretamente del 81,9 por ciento. «La valoración es positiva», dijo ayer el consejero de Turismo, Juan Marín, y auguró que la tendencia se mantendrá en verano. «Nos hemos convertido en un referente de calidad».

Condiciones meteorológicas

Otra de las variables que, según parecía, mermaría las cifras eran las previsiones meteorológicas, que auguraban un Jueves y Viernes Santo pasados por agua. Esto no permitía a Aehcos tener las esperanzas puestas en las reservas de última hora, algo que siempre supone el empujón definitivo a la ocupación. Sin embargo, contra todo pronóstico, «las lluvias no nos han dado datos especialmente preocupantes o llamativos; fueron anuladas un par de reservas, pero no ha afectado como se preveía», sino todo lo contrario: «muchos se arriesgaron y afortunadamente hemos conseguido aumentar las reservas de última hora», relata el presidente de Aehcos.

Por todo ello, Luis Callejón ha valorado la de 2019 como una buena Semana Santa en líneas generales, protagonizada por el turista nacional, «que es nuestro principal pilar esta semana». Así, suponen entre el 60 y el 70 por ciento de las pernoctaciones, mientras que, en el mercado extranjero, destacan británicos en primer lugar, seguidos por alemanes. Es decir, la misma tónica que el resto del año.

Por días, el Domingo de Ramos fue el más flojo para los hoteleros, quienes señalan que conforme va pasando la semana la ocupación se va incrementando hasta llegar al jueves y viernes, los días más importantes, con más reservas y más fuertes, por tanto. Los hosteleros coinciden en esta visión, «el Jueves Santo hay cofradías que atraen a muchísimo público», explica el presidente de Mahos, Javier Frutos, aunque para ellos el día más flojo fue el Martes Santo. La Semana Santa también ha sido buena para ellos, a pesar de que no han conseguido subir entre dos y tres puntos la facturación. «Partíamos de que pretendíamos tener esa subida, pero aun así hemos mantenido la facturación del año pasado, y el año pasado fue buena».

Con respecto a la lluvia, el presidente de Mahos afirma que tampoco les ha perjudicado como creían, pues al tener los hoteles ocupaciones altas y no haberse anulado las salidas de todos los tronos, turistas y malagueños salieron a la calle y, por tanto, consumieron, beneficiando al sector. «La lluvia desestabiliza, pero no se notó en el centro, aunque sí en zonas como Pedregalejo».