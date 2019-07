Graduada la primera promoción de expertos en turismo de congresos

Más de una veintena de universitarios egresados de diferentes titulaciones se han graduado como expertos en turismo MICE (Meeting, Incentives, Conventions and Events), es decir, turismo de reuniones, convenciones, congresos, ferias y exposiciones comerciales.

Se trata de la primera promoción con el Título de Experto Universitario en este campo específico del sector turístico, ahora en alza en la provincia. Según datos del Málaga Convention Bureau, el año pasado se celebraron más de 300 eventos de este tipo que atrayeron a más de 100.000 participantes.

«El turismo MICE en Málaga está pegando un empujón muy fuerte. Hay una demanda de personal cualificado para ese segmento turístico, que además deja unos ingresos muy importantes», destaca Inmaculada Martín, catedrática de Organización de Empresas de la Facultad de Turismo de Málaga y directora de este curso de 200 horas enfocado a la organización de eventos corporativos, sociales y deportivos, tanto con el sector público como privado.

A nivel nacional, España es el quinto destino al que más se recurre para la celebración de actos de turismo MICE, por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, según apunta Turismo Costa del Sol. Asimismo, Reino Unido y Alemania se postulan como los principales países emisores de este tipo de turismo en la provincia.

«Quería ampliar esos conocimientos en los que ya estaba trabajando», asegura María Montiel, una de las graduadas, filóloga hispánica y gestora cultural desde hace años, que considera que Málaga se ha convertido en un destino para el turista cosmopolita, con motivaciones culturales y de integración en la ciudad. «El turista que ha venido y se ha enamorado de Málaga se convierte en prescriptor», según Montiel, una suerte de embajador que recomienda la ciudad que ha visitado como enclave para el desarrollo de un congreso, una feria o cualquier tipo de actividad MICE.

«Málaga está en un momento de expansión. Es una ciudad con muchísimo potencial y creo que, de ahora en adelante, esto solo puede crecer e ir a mejor. Va a ser muy enriquecedor para la ciudad y para la región», asegura María de Miguel, otra de las graduadas, con estudios en Relaciones Públicas y Turismo y con más de 26 años viviendo en el extranjero.

Muchos de los alumnos que han residido un tiempo en el extranjero coinciden en que Málaga se está convirtiendo en un nicho de mercado para el turismo de reuniones, por lo que no descartan encontrar trabajo pronto en la Costa del Sol. Es el caso de María Jesús Porras, graduada en Turismo en la Universidad de Málaga. «Yo siempre digo que tengo el pasaporte en regla por lo que pueda pasar y no me importa irme si hay un trabajo que lo merece. Pero con la cantidad de volumen de congresos y eventos de turismo MICE que se está moviendo ahora en Málaga igual no tengo ni que planteármelo».

Tras la buena acogida de este primer título experto, la Universidad de Málaga ya ha abierto la inscripción para un nuevo curso, que dará comienzo el próximo 8 de noviembre. El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 4 de octubre.