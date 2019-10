El acuerdo de las autonomías, clave para regular el alquiler turístico

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha considerado "imposible" una normativa nacional sobre alquiler vacacional sin que antes haya un acuerdo de todas las comunidades autónomas, que son, ha recalcado, las que tienen las competencias en ordenación turística y territorial.

"Es una cuestión que tiene su complejidad jurídica, la parte de la ordenación turística está transferida a las comunidades autónomas y otra muy importante es la ordenación territorial que comparten ayuntamientos, consejos y cabildos insulares y consejos y en algunos casos las comunidades autónomas", ha explicado.

Esa falta de competencias en estos ámbitos por parte del Ejecutivo central "hace muy difícil una norma para todos". "Si hubiera un acuerdo entre todas las comunidades autónomas en este sentido el Gobierno puede reconsiderar o trabajar junto con ellas en esta línea", ha defendido en declaraciones a los periodistas antes de clausurar el IV Congreso Nacional de Vivienda Turística Vitur Summit que se celebra en Málaga.

Junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, la secretaria de Estado de Turismo ha reiterado la importancia de tener claro que la competencia "es de las comunidades autónomas y ellas son las que la tienen", por lo que, ha insistido, "para que el Gobierno central haga una norma necesita del acuerdo de todas".

Cuestionada por si el Ejecutivo está dispuesto a liderar ese consenso de todas las regiones españolas, Isabel Oliver ha apuntado que el Gobierno está en funciones y que "lo importante es el acuerdo de las comunidades, si no es imposible; todas tienen que tener este acuerdo tomado". No obstante, ha precisado que unas sí están de acuerdo y otras no.

"No hay nada fácil en esta vida pero lo más importante no es que sea fácil o difícil --ese consenso--, jurídicamente es posible pero necesario el acuerdo de todas las comunidades autónomas", ha recalcado.

Sobre la posibilidad de crear un registro público de viviendas turísticas, la secretaria de Estado de Turismo ha aludido, de nuevo, al tema competencial pero ha admitido que trabajan con esa idea con la finalidad "de que las comunidades tengan un instrumento para que hicieran cumplir la normativa" en este sentido.

Ha recordado también que la irrupción de este tipo de alojamiento "se da porque hay plataformas tecnológicas que lo posibilitan" y ha apuntado que desde el Gobierno se apostó por un acuerdo con dichas plataformas: "Me duele decirlo pero distintos procesos electorales han ralentizado esta cuestión".

Olivar ha añadido que si el PSOE vuelve a tener la confianza de los ciudadanos en las próximas elecciones "seguiríamos en esa línea, sería un instrumento estatal para que las comunidades autónomas hicieran que se cumpliera la normativa".