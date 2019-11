La Costa del Sol desembarca en Londres para participar en la WTM "con un despliegue sin precedentes"

La Costa del Sol desembarca ester lunes en Londres para participar en la próxima World Travel Market (WTM2019) que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el recinto de ExCel Londres "con un despliegue sin precedentes". Esta feria es una de las más importantes a nivel mundial, ya que cuenta con más de 5.000 expositores y 51.000 visitantes profesionales.

Turismo Costa del Sol realizará una acción publicitaria en el exterior de 25 de las principales estaciones de metro de Londres, con una campaña específica que llegará a más de cinco millones de viajeros al día.

La campaña, que empezará este lunes, 4 de noviembre y finalizará el próximo día 10, se llevará a cabo en las principales estaciones de metro de la ciudad, "dando al destino una gran visibilidad, ya que estas estaciones mueven al día más de 5 millones de viajeros", ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Estas estaciones son South Kensington; High Street Kensington; Bank; Embankment; Sloane Square; Angel; Leicester Square; Holborn; Tottenham Court Road; Piccadilly Circus; South Kensington; Notting Hill Gate; Oxford Circus; Russell Square; Mansion House; Blackfriars; Bermondsey; Leicester Square; Warren Street; Earls Court; Marylebone; Golders Green; St Pauls; Baker Street.

Salado ha afirmado que "esta acción no solo repercutirá en el propio ciudadano británico, sino en los turistas de todo el mundo que visitan Londres durante la semana de duración de la publicidad". El destino viajará este año a esta feria con el lema 'now more than ever' --Ahora más que nunca--.

En esta ocasión, la Costa del Sol acude por segundo año consecutivo con una doble apuesta a la feria turística más importante del mundo junto a ITB y a Fitur, con un estand de carácter profesional donde los empresarios tendrán más espacio para trabajar y generar negocio, y a la vez con presencia en el expositor de Andalucía, donde la entidad presentará toda la oferta del destino de la Costa del Sol.

Turismo Costa del Sol participa por segunda vez con stand propio de 193.75 metros cuadrados, estará ubicado en la zona de España, cerca al estand de Turespaña, Turismo Andaluz y Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.

Al respecto, Salado ha señalado que el estand "contará con zonas de trabajo y networking en respuesta a las demandas de los empresarios de la provincia de Málaga y para atender las necesidades del mercado británico, principal mercado emisor de turistas internacionales hacia la Costa del Sol".

El diseño del estand sigue la línea del año anterior, con un estilo semi abierto, de colores corporativos, aprovechando visibilidad de la zona alta para lucir imagen corporativa. Dispondrá de cuatro pantallas digitales para la proyección de imágenes del destino, con una iluminación del expositor que permite una visualización óptima, tanto de color corporativo, como de fotografía.

Este diseño facilitará la interacción con el visitante, permitiendo a los expositores entablar conversación sin tener siempre un mostrador por medio.

Como novedad, se incluye una pantalla táctil en la zona de recepción que ofrece toda la información del destino de forma atractiva, diseñada para un público profesional, ofreciendo la posibilidad de enviarla por email o compartirla con otros.

La respuesta por parte de los empresarios en 2018 fue muy positiva, considerando este modelo todo un éxito, insistiendo en que se logrado incrementar negocio y presentar de una manera mucho eficaz la oferta del destino.

Por otro lado, este año se ha apostado por una publicidad dentro de la feria, en el Hall Exterior. Se trata de una imagen frontal de 12 por cuatro metros, dos paneles laterales de tres por siete metros y un tótem de uno por 2,7 metros. La publicidad contiene la URL de nuestra web en inglés, número de expositor y el lema: "Costa del Sol now, more than ever!"

"El objetivo principal con el que acudimos a Londres es seguir avanzando en la gestión de la estacionalidad, mostrar a nuestro principal mercado que somos un destino renovado con un enorme atractivo también en temporada baja y captar más negocio para los empresarios" porque "queremos demostrar a los británicos que la Costa del Sol es su destino preferido ahora más que nunca", ha asegurado el presidente de Turismo Costa del Sol.

Así, respondiendo nuevamente a la demanda de los empresarios, la Costa del Sol acude con estand propio y una zona de networking de unos 200 metros cuadrados.

En esta edición han confirmado su participación 40 empresas de la Costa del Sol: diez ayuntamientos (Nerja, Torrox, Rincón de la Victoria, Antequera, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Benahavís y Manilva), 13 hoteles, asociaciones como Aehcos, APTA, La Mancomunidad Costa del Sol Axarquía, DMC's y empresas de golf. La inversión prevista para la presencia de la entidad en esta edición de la WTM es de casi 300.000 euros.

De igual modo, está previsto que Turismo Costa del Sol mantenga una treintena de citas profesionales, que se convertirán en unos 300 contactos diarios por parte de los profesionales allí presentes, de las que destacan las citas con los principales TTOO y aerolíneas que operan en Reino Unido y la Costa del Sol como Jet2, Tui, British Airways y Norwegian.

Una de las reuniones de mayor importancia será con Mark Tanzer, CEO de ABTA (Asociación de Agencias de Viajes Británicas) una asociación con unos 1.200 miembros y que representa alrededor de 5.000 puntos de venta y oficinas en Reino Unido. Esta cita es clave para debatir los efectos de la quiebra de Thomas Cook y la incertidumbre del Brexit.