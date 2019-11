Marín trata de buscar una solución a la supresión del vuelo directo a Nueva York

La Junta de Andalucía destinará una partida de un millón de euros para promocionar la «conectividad aérea»de Andalucía, según anunció ayer el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, quien consideró una «mala noticia» la suspensión del vuelo directo entre Málaga y Nueva York de Delta Air Lines y, de hecho, precisó que está intentando buscar alguna solución en las próximas semanas aprovechando los contactos con muchas aerolíneas.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el consejero reiteró que la suspensión de dicho vuelo es una «decisión empresarial» de una compañía con la que se han hecho «muchas cosas en este 2019». Marín explicó que han mantenido contactos con la compañía y que los criterios para suspender el vuelo responden a la «rentabilidad», por lo que la Junta se ha puesto a disposición de la empresa por si «hay una posibilidad» de poner en marcha «iniciativas» para recuperar ese vuelo.

Recordó que las competencias de la Junta en este ámbito «son limitadas» pero la administración estará «siempre abierta» a «ese tipo de negociaciones». En este sentido, reveló que en el presupuesto de 2020 se ha incluido «por primera vez» una partida de «un millón de euros» para la «promoción de líneas aéreas con destino Andalucía», algo que «nunca se ha llevado a cabo».

Marín reiteró que la suspensión del vuelo es una «mala noticia para Andalucía y Málaga» pero se intentará «buscar alguna solución» en las «próximas semanas» aprovechando los «contactos con muchas aerolíneas».

Finalmente, espera que el resto de administraciones, tanto «Ayuntamiento como Diputación» de Málaga y empresarios de la zona «estén en la misma línea» y destacó ese plan de promoción de la «conectividad aérea» de Andalucía con «distintos puntos de Europa, Estados Unidos y otros países».

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, por su parte, defendió ayer la actuación del vicepresidente del Gobierno andaluz ante la supresión del vuelo, situación de la que espera «buenas noticias pronto». «Espero que tengamos buenas noticias pronto, un vuelo Málaga-Nueva York siempre ha sido una buena noticia para la ciudad y para Andalucía», resaltó Bendodo al ser preguntado por los periodistas, y valoró también las acciones de Turismo Costa del Sol al respecto.

Bendodo explicó que este asunto corresponde a la Consejería de Turismo. «El consejero de Turismo está al frente de esta situación, está aplicando todo el interés y habilidad que tiene para resolver situaciones como esta», aseguró.

«Tenemos un gran consejero de Turismo y sobre todo un gran vicepresidente; nunca en Turismo se había tenido el grado de vicepresidente de la Junta, por tanto creo que la apuesta de este gobierno por el turismo es importante, no solo en los presupuestos sino también en el rango que se le da al frente», destacó Bendodo, que afirmó que «sin duda esto llegará a buen puerto y lo resolverá el consejero». No obstante, ha remarcado que «las administraciones públicas no son las que deciden las conectividades aéreas», ya que solo «pueden promocionar destinos, que se pueden ver reforzados con la presencia de líneas aéreas directas». En el caso de la línea suprimida detalló que desconoce si era rentable, por lo que indicó que «hay que medir cuántos americanos venían».

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, por su parte, afirmó al respecto que se trabaja para impulsar los vuelos que conectan el aeropuerto de Málaga con ciudades norteamericanas que son centros de distribución para diversas aerolíneas mientras se logra restablecer la conexión a Nueva York.

Al término de una reunión con representantes de otras instituciones, empresarios y Aena para abordar la cancelación del vuelo directo Málaga-Nueva York en 2020 por parte de la compañía Delta, Salado explicó a los periodistas que se buscan alternativas para conectar la Costa del Sol con Estados Unidos.

«Nuestro trabajo es garantizar que el máximo número de americanos vengan a la Costa del Sol, independientemente de la ciudad de donde vengan», dijo Salado, quien precisó que, no obstante, también se trabaja para restablecer el vuelo a Nueva York porque es «importante, señero».

El también presidente de la Diputación ha indicado que las conexiones con Nueva York están «garantizadas» con distintos vuelos con otros puntos de Europa.