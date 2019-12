Adelante critica que el Plan de Acción 2020 "pasa de puntillas" por Málaga

El coordinador general de Izquierda Unida y parlamentario de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha criticado este martes que el Plan de Acción 2020 de Turismo Andaluz "pasa de puntillas por Málaga", pese a representar para el sector el 30 por ciento de los visitantes y el 37 por ciento de las pernoctaciones.

"Málaga no está representada en el plan según su peso proporcional, y no lo decimos porque estemos en la provincia, sino por los propios datos objetivos", ha subrayado en rueda de prensa, quien ha apuntado que el Plan de Acción "no hace mención a ninguna estrategia en algo tan importante para la capital, como que sea Ciudad Europa del Deporte"; pero tampoco con el futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves o a la declaración, única en Andalucía, del cultivo de la uva pasa como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), entre otros.

Ahumada ha rechazado también que en una de las novedades del Plan de Accion de 2020, como es la apuesta por la sociedad del conocimiento, con impulso de Cátedras de Investigación y Desarrollo en materia de Turismo en el marco de las universidades, se obvia a la provincia de Málaga.

A su juicio, el plan diseñado por "las tres derechas" en el Gobierno andaluz "consolida un modelo de la gallina de los huevos de oro, sin importar si es o no sostenible social y económicamente; con una promoción turística donde no se atiende a los problemas estructurales y coyunturales no solo del sector sino del conjunto de la economía andaluza desde su principal sector".

En un análisis pormenorizado, Ahumada ha indicado que el Plan de Acción se lleva a la Mesa del Turismo, donde están representados patronal y sindicatos, "y no se somete a votación, algo inédito y que no podemos pasar por alto".

El parlamentario malagueño ha lamentado, asimismo, que este documento "no se preocupe por la calidad del empleo, aunque representa el 13 por ciento en Andalucía y a pesar de las alarmantes cifras como una tasa de temporalidad del 45 por ciento y una de parcialidad del 33 por ciento".

"Ni en el Plan de Acción, ni en el presupuesto de la Consejería de Turismo se plantea la necesidad de un plan de calidad del empleo del sector", ha advertido Ahumada, quien ha incidido en que no se contemplan acciones que palien "los efectos de la masificación, ni se aborda el problema del 'boom' de los pisos turísticos, que expulsa de los centros urbanos a su población y encarece el acceso a la vivienda". "En Málaga lo estamos padeciendo", ha apostillado.

También se ha referido a la promoción contemplada, que "se basa principalmente en la campaña que pone en marcha con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.

"Nos preocupa que una efeméride base la política de promoción turística, cuando esta tierra tiene tantas cuestiones atemporales para ofrecer, dando un paso importante para luchar contra la estacionalidad e impedir que se vacíe la Andalucía rural", ha sostenido.

También se echa en falta, ha dicho, no intensificar la promoción en Reino Unido, principal emisor de turismo extranjero. "En unos momentos en los que el 'brexit' puede acarrear graves consecuencias en el sector y para el que debemos estar preparados", ha concluido.