La Costa del Sol, destino de cine

La Costa del Sol ha acaparado todos los focos de atención en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2020 presentándose como un destino de cine, poniendo de relieve todas sus bondades en el ámbito cultural y cinematográfico, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de la Prensa de Madrid y que ha estado presentado por la actriz malagueña Adelfa Calvo.

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha destacado que "hemos querido vincular este año nuestra oferta turística al séptimo arte, ya que la Costa del Sol es un destino de cine, en el que cada visitante es el protagonista, y director, de su propia película, con miles de experiencias a la medida de sus deseos y expectativas".

La Costa del Sol está presente este año en Fitur cargada de ilusión y confianza, como un destino turístico que enamora no sólo a los extranjeros, sino también a los españoles. Una de sus principales novedades ha sido la presentación de dos nuevos vídeos promocionales del destino, que se van a difundir a través de una campaña en redes sociales.

Salado ha adelantado que el plato fuerte llegará este fin de semana con la celebración de la XXXIV edición de los Premios Goya 2020 que tendrá lugar este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Salado ha recordado que "este fin de semana acogemos la gala de los premios Goya de la Academia de Cine. Se trata de un gran escaparate para seguir dando a conocer a todo el mundo los atractivos de nuestra tierra" y añadió que "quiero dar las gracias a nuestro sector turístico, a los empresarios y a los trabajadores que han hecho posible, con su esfuerzo y empeño, que la Costa del Sol sea un destino líder y referente".

"La Costa del Sol dispone de una magnífica oferta de localizaciones que la sitúa como uno de los lugares más demandados para rodajes de películas, series y anuncios de publicidad. Estos rodajes sirven para crear empleo de calidad y consolidar la creciente industria audiovisual del destino, que cuenta con embajadores de categoría", ha afirmado.

El presidente destacaba que "no les hablo solo de Antonio Banderas, de Antonio de la Torre, de Belén Cuesta o de la propia Adelfa. Podemos presumir de grandes actores, actrices y directores, gente como Salva Reina, como Ramón Salazar, Joaquín Núñez, Dani Rovira, María Barranco, Kitti Manver, María Esteve, Pepón Nieto, Jaime Ordóñez, Manuel Bandera o Juanma Lara, entre otros muchos" destacando que son "artistas que siempre aprovechan cualquier oportunidad para vender las bondades y atractivos de nuestra tierra".

Y es que la Costa del Sol es uno de los destinos favoritos para los rodajes. Este año ha sido el escenario de 'The Crown', de Netflix, 'Malaka', 'Toro', 'Snatch', 'Brigada Costa del Sol' y 'Toy Boy', entre otras producciones.

Francisco Salado invitaba a todos los presentes a que "vengan pronto a visitarnos, a ser los protagonistas de su propia película en la Costa del Sol. Un destino de cine".

La provincia de Málaga ha experimentado una auténtica revolución cultural en las dos últimas décadas, una transformación que ha convertido al destino en una de las grandes referencias del país. La Costa del Sol es un destino de sol y playa, pero también de naturaleza, para practicar deporte, para buscar aventuras, un destino para organizar congresos y reuniones de negocio, para los amantes de la gastronomía, un lugar que siempre tiene sitios y cosas por descubrir.

El presidente de la entidad ha querido destacar que "Málaga está de moda, y creo que lo está porque en nuestra provincia todos los sueños son posibles. Tenemos muchas respuestas para cada anhelo con el que llegan nuestros visitantes" y destacó que "somos un sitio extraordinario para visitar, pero también para vivir y para trabajar".

Apuesta por el turismo nacional

Y es que el año 2019 se ha cerrado con más de 13 millones de visitantes y 14.442 millones de euros de ingresos, lo que ha permitido la creación de miles de empleos en la provincia. Desde la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol se van a multiplicar los esfuerzos, doblando la inversión promocional en el mercado nacional. Además, se ha aumentado un 23% el presupuesto para consolidar y mejorar los resultados.

No obstante, Francisco Salado ha querido "animar a no bajar la guardia y a seguir trabajando, como lo hacemos, codo con codo con las administraciones. 2020 va a ser un año lleno de incertidumbres y no podemos dormirnos en los laureles".