"La apuesta por la calidad en Andalucía tiene que ser más importante que las cifras"

Marín considera importante impulsar la oferta por segmentos turísticos de Andalucía para llegar a otros territorios y evitar la masificación en los destinos tradicionales. También asegura que en la próxima reunión de la mesa del turismo pondrá sobre la mesa el debate sobre la necesidad de tener una tasa turística.

Andalucía ha cerrado su presencia en Fitur con un balance muy positivo y un nuevo modelo de expositor, más basado en las nuevas tecnologías y que ha buscado mostrar la oferta por segmentos de la comunidad. El consejero se muestra satisfecho aunque reconoce que hay que seguir trabajando.

¿Qué balance hace de la presencia de Andalucía?

Muy optimista. La verdad es que la acogida de la oferta turística de Andalucía ha sido impresionante, incluso sobrepasando todas las expectativas que teníamos este año y afortunadamente hemos podido llevar todos esos contactos empresariales, que es para lo que se viene a Fitur, a hacer negocio, con más de 5.000 empresas que pasan por el stand de Andalucía. Hemos podido llegar a acuerdos bilaterales con países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Portugal, para poner en valor proyectos como Origen y Destino. Hemos hecho una presentación también de la nueva oferta turística de la propia Consejería con productos como Andalucía es Flamenco, Andalucía deja huella, vinculado al mundo de caballo, que están dirigidos a mercados específicos como el británico, el alemán o el estadounidense, o el flamenco para el mercado asiático y además hemos presentado con la consejera de Cultura la tarjeta cultural turística de Andalucía. Yo creo que más no se puede pedir; todos los stands están siendo muy visitados, son interactivos, no hay papel. Tenemos un stand totalmente comprometido con el turismo sostenible.

En sus intervenciones ha insistido especialmente en la sostenibilidad como motor del futuro del sector.

Sí. Calidad, sostenibilidad y la apuesta por las nuevas tecnologías. Hoy si queremos estar en el mundo tenemos que utilizar los medios que el mundo nos facilita y en este caso creo que esa apuesta por la innovación tecnológica nos está haciendo más competitivos, está aumentando la calidad de nuestros productos, pero sobre todo nos está dando oportunidades que hasta ahora no teníamos. Así les podemos ofrecer a los 800 municipios andaluces oportunidades para llegar a cualquier rincón del mundo, a cualquier mercado y ofreciendo esos productos tan maravillosos que tenemos en Andalucía. Hablamos de cultura, de patrimonio, de deporte, de sol y playa, gastronomía... Es tan diversa la oferta que tenemos que al final la apuesta por la calidad tiene que ser más importante que las cifras. Si solamente nos quedamos en los 32,5 millones de visitantes, y el año que viene las previsiones son de crecer casi un 3%, y no con la calidad finalmente no estaremos contribuyendo a un modelo turístico sostenible, porque iremos a la masificación de algunos puntos concretos de la comunidad. Queda mucho por hacer, hay que estar muy pendientes, porque el turismo está vivo, cada día cambia y también la situación internacional, la quiebra de cualquier compañía puede cambiar los mercados y en ese sentido estar abierto a todo eso nos da un posicionamiento privilegiado a través de los sistemas de información que tenemos y que después nos permiten tomar decisiones que vayan en el camino acertado.

Habla de masificación. ¿Repartir el flujo de turistas es importante para evitarla?

Exacto, por eso esa apuesta por el turismo de interior, por el mundo del caballo, por la cultura, por el flamenco... Yo creo que todo eso a nadie se le escapa que va dirigido a poner en valor todos esos municipios de interior, esos espacios que realmente nos pueden permitir que los visitantes cuando vienen a Andalucía además de ir a Granada, Sevilla, Córdoba o Málaga, a cualquier capital, que también puedan visitar esos pueblos que tienen mucho que ofrecer y estamos también colaborando y trabajando de esa forma en la línea de acabar con la despoblación en muchos de nuestros municipios ofreciendo oportunidades de negocio y de empresa en pequeños pueblos de interior. Todo eso tiene que ir de la mano.

Sí, de hecho los contactos con aerolíneas también van en función de la demanda. Si un destino de viaje es atractivo las aerolíneas invierten. Nosotros, desde la Consejería de Turismo, en el Plan de Acción 2020, hemos incluido un millón de euros de promoción en aerolíneas con destino turístico en Andalucía, con lo cual yo creo que estamos ayudando y contribuyendo a que otros aeropuertos de nuestra comunidad autónoma tengan más conectividad y más vuelos al año que hasta ahora. Vamos en esta línea, es verdad que se está creciendo, pero tenemos que seguir apostando para que realmente esto pueda ser una realidad. Siempre hay margen de mejora, en eso estamos.

Ha asegurado que en la próxima mesa del turismo va a plantear la necesidad de una tasa turística, un debate que se ha abierto ya en algunas instituciones.

Así es, voy a abrir el debate. Yo ya me he posicionado claramente, creo que no es el momento de implantar una tasa turística en Andalucía, pero tampoco me puedo negar a abrir un debate que han abiertos otros ayuntamientos. Hablaremos con los empresarios, con los representantes sindicales, valoraremos la necesidad o no de esa tasa y al final lo que sí espero es que si se toma una decisión sea de una forma global, creo que no es bueno establecer comparaciones y competencia dentro del mismo territorio, ni siquiera en el mismo país, y ya que el Gobierno de España no se atreve a afrontar esta situación nosotros por lo menos vamos a hablar de ello.