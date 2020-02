El sector turístico y los residentes británicos no temen el brexit hasta 2021

El matrimonio malavenido de los últimos años entre Reino Unido y Europa ha tocado a su fin. Desde hoy el país británico camina solo y la Costa del Sol lo afronta con cierta calma, por ahora. La primera etapa de este nuevo ciclo denominada como «año de transición» no despierta apenas nerviosismo entre el sector turístico y la comunidad residente afincada en la zona, dos colectivos que sí miran con inquietud qué pasará a partir de 2021 y qué acuerdos habrá entre Reino Unido y la UE.

El sector turístico afronta este ejercicio con los deberes hechos. El turista británico supone en torno al 15 por ciento de los visitantes que recibe Málaga y el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, aseguró que todo continuará «exactamente igual» hasta el 31 de diciembre. Es más, que la libra no se haya devaluado tras las elecciones en el país británico ha supuesto un punto a favor del destino, que continúa como un lugar competitivo para atraer a uno de sus visitantes más fieles. «Ahora estamos ligeramente tranquilos, la sorpresa puede llegar a partir del 31 de diciembre. Habrá que saber si hay o no obstáculos para entrar», sentenció.

En el peor de los escenarios se sitúa la implantación del visado mientras que la mejor de las opciones sería que todo se mantuviera en iguales condiciones. Aun así, el visitante perderá la cobertura sanitaria que el país español le otorgaba durante sus viajes. «En definitiva, son pérdidas de comodidades pero habrá que ver cómo termina el brexit», culminó.

A corto plazo, el responsable nacional de Hostelería y Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, explicó que el turismo vacacional no percibirá «grandes cambios»; se trata de un turista muy fidelizado que quizá presentará sus dudas si la libra se viera devaluada. «Que la libra suba, beneficiará a la Costa del Sol y para ellos será más barato. Pero si cae, habrá otros destinos más económicos para ellos», matizó.

En cuanto al sector inmobiliario, este año de transición puede que paralice compras de aquellos que querían optar por la Costa del Sol como segunda residencia. La falta de concreción en materia sanitaria y otras cuestiones burocráticas puede que hagan esperar a muchos para tomar esta decisión. «Va a estar en standby hasta que no se negocie y valoren riesgos económicos», matizó. Algo similar cree Gonzalo Fuentes que sucederá en relación con el sector residencial, que en principio no se ve afectado al asegurar ambos gobiernos que la cobertura sanitaria está garantizada. Los próximos acuerdos bilaterales serán decisivos para este segmento. «Queremos un brexit pactado. Todo lo que no sea eso nos puede perjudicar», una situación que puede afectar a los trabajadores andaluces que cruzan a diario a Gibraltar para trabajar.

La responsable del departamento extranjero de Mijas, Ana Skou, expuso que la comunidad británica afronta con tranquilidad este primer año tras confirmarse que la comunidad de 8.900 británicos que hay en la localidad, la más amplia de la región andaluza, mantendrá la cobertura sanitaria; el principal quebradero de cabeza para los residentes británicos en territorio español. «Tras el acuerdo que se firmó hace unos días están más tranquilos. Los residentes británicos legalizados están cubiertos y para ellos era la incertidumbre más grande», apuntó Skou. Lo mejor para este colectivo es que todo se mantenga en las mismas condiciones pasado 2020. También hay otro sector que hace temporadas de meses anualmente en Mijas que sí teme que por su perfil su situación sí varíe. Para ellos solo queda esperar.

El presidente del colectivo Save Our Homes Axarquía (SOHA), Philipp Smalley, detalló que la clave serán los acuerdos futuros entre España y Reino Unido, ante los cuales se mostró optimista tras los antecedentes entre ambos países previos a la Unión Europea. «Hay muchos intereses y contribuimos mucho a las economías locales. Si algo va mal y los británicos deciden regresar a Inglaterra, eso no le irá bien a España», puntualizó.