La epidemia del coronavirus hace mella en el turismo de la Costa del Sol.

La epidemia del coronavirus está haciendo mella en los datos del turismo de la Costa del Sol. Pese a que los distintos sectores turísticos aseguran que el chino no es uno de los turismos más relevantes en la provincia, el número de turistas procedentes de China ha descendido considerablemente, mientras que el número de cancelaciones hoteleras se sigue sucediendo a día de hoy.

El extendido coronavirus se ha cobrado ya la vida de 362 personas, según el último informe de las autoridades chinas, a través de la Comisión Nacional de Salud. Ayer se conocía, además, la primera muerte producida a causa de este virus fuera de China, en Filipinas.

Ya son más de 17.000 los casos confirmados de pacientes infectados por este virus y, pese a que más de 475 personas lo habrían superado ya, el número de contagios sigue en aumento. En España se confirmó el primer caso en la isla de La Gomera, el pasado sábado.

En la provincia, por el momento, no existen riesgos ni indicios que haga sonar la alarma sanitaria. Sin embargo, esta situación, que está afectando a los distintos niveles de la sociedad global, ha hecho especial mella en el turismo de la Costa del Sol, al conocerse la bajada en el número de turistas de origen chino.

El secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, asegura que este descenso no afectará a los datos turísticos del año, en la comunidad. Muñoz ha asegurado que el chino no es uno de los principales turismos de Andalucía, llegando a realizar en torno a 100.000 pernoctaciones a lo largo de todo un año. Por ello, el secretario de Turismo llama a la calma y asegura que no se está asistiendo a un periodo de crisis en el turismo andaluz: "No son datos alarmantes. Estamos convencidos de que la alarma sanitaria va a tener sus vaivenes en los próximos meses y que, posteriormente,el turismo chino seguirá su trayectoria normal".

Manuel Muñoz ha hecho alusión, también, al cierre temporal de los vuelos con destino Shanghái de aerolíneas como Iberia o British Airways, asegurando que este corte del tráfico aéreo sí está afectando al turismo. "Estos vaivenes no son buenos para el turismo y sí, es verdad, que tienen repercusión", ha confesado el secretario.

En la provincia, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), Luis Callejón, ha confirmado esta bajada en el número de turistas chinos que visitan Málaga. Callejón asegura que el descenso se debe al cierre de las fronteras en China, que impide que los turistas puedan viajar sin someterse antes a una gran cantidad de controles. "No es fácil viajar en esas condiciones y eso hace que el número de turistas chinos que llegan a la Costa del Sol se reduzca", explica Luis, que asegura que se están produciendo un gran número de cancelaciones en las reservas de hotel, por este motivo.

Luis Callejón ha explicado, además, que estas son fechas en las que el turismo chino suele ser muy elevado, debido al perfil del visitante, que no se decanta por un turismo de sol y playa y no acostumbra a viajar en temporada alta. "Es el momento ideal para acoger a este tipo de turismo", asegura. Callejón explica que, aunque el número de turistas chinos que visita la provincia no es muy elevado, sí lo es, sin embargo, el gasto que estos hacen en la Costa del Sol, por lo que el presidente de AEHCOS asegura que, en este sentido, el turismo de la provincia sí se está viendo afectado.

Ante esta situación, el presidente de la Diputación y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha asegurado que la Costa del Sol es una marca muy potente, por lo que no habría que temer a "la crisis que se está viviendo en China". Salado explica que el turismo chino no es uno de los principales de la provincia y sí lo es, sin embargo, el nacional, el británico o el alemán, "que no se va a ver afectado".

El presidente de Turismo Costa del Sol afirma que esta debilidad podría convertirse en una fortaleza que la Costa del Sol debería aprovechar: "Es una potencialidad, ya que el turista que decidía ir a China ahora va a cambiar su destino y nosotros tenemos que convencerlo d eque visite la Costa del Sol". En este sentido, Salado ha asegurado que el turismo de la provincia es un turismo seguro, con garantías a nivel sanitario, alimentario y de seguridad ciudadana. "Así que no tenemos que tener miedo de nada", ha concluido.