«Hoy cualquier ciudadano que quiera viajar a Andalucía viene a un destino seguro»

Hay preocupación, pero no temor. El consejero de Turismo, Juan Marín, aborda en esta entrevista el escenario en el que se encuentra Andalucía ante el coronavirus y la inminente Semana Santa, que supone el arranque de la temporada alta.

¿Que Andalucía haya viajado a Berlín, pese a la cancelación de la ITB por el temor al coronavirus ha sido un gesto de valentía?

Más que de valentía, yo diría que de responsabilidad. Lo hablaba con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, creo que teníamos que estar aquí, es la sensación que queremos transmitir de normalidad y la mejor prueba es el hecho de que podamos estar trabajando, manteniendo una agenda con profesionales, agencias, touroperadores, compañías aéreas, en definitiva con los profesionales a los que tenemos que presentarles esos nuevos productos que Andalucía hoy pone en el mercado y que nos tienen que permitir seguir siendo competitivos y teniendo cada vez una oferta más diversa, de calidad, apostando por más de 25 segmentos en toda la comunidad autónoma. Ojo, no somos irresponsables, esto no tiene nada que ver con algunos gestos que hicieron políticos en el pasado. Venimos porque hay tranquilidad, normalidad y seguridad, igual que la hay en España, y si la OMS nos hubiera dicho que no se podía venir, lógicamente no hubiéramos cometido esa torpeza. Pero yo creo que para muestra un botón y afortunadamente la jornada ha sido muy provechosa. Hemos abordado la celebración de dos congresos en Andalucía, en la Costa del Sol, con las principales empresas y agencias alemanas, además de presentar esos proyectos como el de Andalucía es flamenco, que hemos tenido la oportunidad de disfrutar con la actuación estelar de Marta Quintero, una artista andaluza magnífica que nos representa en cualquier lugar del mundo y a la cual, me lo vas a permitir, quiero darle las gracias porque sé que el momento no era fácil y ha tenido la gentileza y la amabilidad de acompañarnos.

Ha anunciado en Berlín que se van a reforzar el trabajo en Alemania. ¿Es vital realizar estas acciones para mantener la cuota en un mercado tan importante para Andalucía?

Sí, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande también por parte de los empresarios y de las administraciones a lo largo de los últimos años y ahora hay que consolidarlo, no podemos dejar pasar esta oportunidad que nos ofrece pues un crecimiento permanente en los últimos años de un turista que tiene un gasto medio muy alto diario, que además valora mucha nuestros servicios y valora mucho la oferta, es un turista que apuesta mucho por la cultura, por eso venimos con flamenco, por eso venimos con Andalucía deja huella, también con Origen y Destino, que apuesta por el patrimonio, por el turismo de sol y playa, que le encanta el golf, que tiene un especial sensibilidad con los destinos sostenibles y le gusta mucho el deporte, la naturaleza, los deportes acuáticos. Yo creo que todo eso nos ha hecho venir con mucho optimismo para renovar esa confianza, la que ellos mismos, los turistas alemanes, nos dicen, que cinco de cada diez se quedan siempre con ganas de volver a Andalucía, así que vamos a intentar que en vez de cinco sean seis para el año que viene.

La Semana Santa en Andalucía supone el arranque de la temporada alta, ¿hay temor a que haya afecciones por el coronavirus?

No temor, hay preocupación. Yo no lo elevaría al grado de temer, porque afortunadamente en estos primeros dos meses del año el turismo alemán ha crecido casi un 1,3% en Andalucía, entre enero y febrero de 2020, eso significa que hay confianza. La Semana Santa, es verdad que es una fecha en la que se pone en valor gran parte del patrimonio cultural de Andalucía, gracias al trabajo que hacen las hermandades en cada uno de los pueblos de nuestra tierra, y si acompaña el tiempo, el turismo de sol y playa, que son unos atractivos para el turismo alemán. Hay preocupación porque esto pudiera afectar, por el momento parece que no va a ser así, puede haber algunas cancelaciones, pero independientemente de eso lo que hemos hecho es crear un plan B, en este caso reforzando también las campañas de Semana Santa en el turismo nacional. Hay 21 millones de españoles que visitan Andalucía al año y una gran mayoría de ellos lo hace en Semana Santa, solemos tener una ocupación media en todas las provincias por encima del 80%-85% y eso nos tiene que llevar a hacer un esfuerzo dentro del ámbito nacional y hemos reforzado mucho las campañas que salen estos días ya para promocionar desde el turismo en Sierra Nevada hasta la playa y hasta el último rincón de nuestra tierra. Y también otro esfuerzo en otro proyecto, que es Andalucía es Andalucía, que no es otro que promocionar el turismo de los andaluces en Andalucía, el turismo interior. Casi 4 millones de andaluces viajaron por Andalucía el año pasado y este año esperamos que esas cifras también nos permitan, en el caso de que la Semana Santa pudiera resentirse un poco con el turismo internacional, cubrir las expectativas de los empresarios.

También hay un dato que todos conocemos y es que el turismo internacional sus reservas las hace en los últimos cinco días. Falta todavía, según la evolución que vaya teniendo esta situación que se ha generado a nivel internacional pues puede afectar en mayor o menor medida. Y quizá nos podemos encontrar con reservas de última hora que puedan también de alguna forma compensar esas posibles cancelaciones. Pero los datos que tenemos a día de hoy hablan de que podían afectar en torno a un 4-5% en cancelaciones, que es perfectamente asumible si la cuenta de resultados la tenemos en cuenta a 31 de diciembre de 2020. Claro, si es mañana pues es más complicado.

¿Se mantiene en que pese a la situación actual Andalucía va a cerrar el año con crecimiento en el turismo?

Sí, con una gran seguridad. Vamos a estar por encima del 3% a final de año, es un buen dato, un dato magnífico, eso nos llevaría en torno a los 23.000 millones de aportación al PIB y casi un 13-14% al empleo en nuestra comunidad autónoma y por tanto hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso se mantenga. Y en eso es lo que estamos y por eso, entre otras cosas, le decía al principio que el estar en Berlín es un acto de responsabilidad, no es valentía en absoluto. Tenemos toda la tranquilidad de estar y lógicamente agradecemos que no hemos tenido que cancelar muchos de los eventos que teníamos, sí una feria de la talla de la ITB que hay más de 100.000 personas que vienen de todo el mundo y sí que podemos entender que había un riesgo alto de contagio.

Ha insistido en la agenda que ha tenido en Berlín en que en estas circunstancias Andalucía sigue siendo un destino seguro.

Sí. Andalucía es un destino seguro, tenemos una sanidad pública magnífica, estamos en manos de muy buenos profesionales y lo está demostrando el día a día de cómo va evolucionando este virus en Andalucía. También es cierto que puede haber alguna complicación con determinadas personas que tengan una patología asociada y para eso afortunadamente hay medios. Dentro de esa normalidad y de esa seguridad, hoy cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que quiera viajar a Andalucía viene a un destino turístico seguro.