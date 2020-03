Máxima preocupación en el sector hotelero por los daños del coronavirus

Mucha preocupación en el sector hotelero de la Costa del Sol por la evolución del coronavirus y un futuro «oscuro» si se producen más cancelaciones de eventos en la provincia, como la Semana Santa, una vez que se ha confirmado el aplazamiento del Festival de Cine. Así lo admitió ayer el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, que además recordó el daño grave que provoca a muchos establecimientos del litoral malagueño la cancelación de todos los viajes del Imserso.

«Hay hoteles que solo trabajan con el Imserso en estos meses y quedaban bastantes viajes, muchos establecimientos vivían de esto en el invierno», explicó ayer Callejón, que mostró su preocupación por las afecciones que se puedan generar. «Puede ser bastante negativo», incidió, resaltando además las consecuencias que puede tener en el empleo, tanto en los que ya están trabajando como en los que se tienen que incorporar en breve con la Semana Santa, que para la Costa del Sol supone el arranque oficial de la temporada alta.

En ese sentido, también existe una gran preocupación por si finalmente se produce una cancelación de la Semana Santa. «Algunos hoteles en abril ya abren su planta al 100% y hacen contrataciones y ya hay establecimientos que se están planteando no abrir», admitió Callejón, que recordó que la Semana Santa suele dejar una ocupación del 90-95% y además supone el 15% de todo el año para los hoteleros malagueños.

Otro problema añadido son las cancelaciones, que este pasado lunes indicó que suponían unas pérdidas cercanas a los dos millones de euros, y la reacción de los touroperadores que suelen cerrar paquetes vacacionales en la Costa del Sol. «Se están cancelando grupos y los operadores los adelantos que solían hacer a los hoteles los están cortando porque no saben qué va a pasar», indicó.

Por su parte, el vicepresidente para Málaga de Aehcos, Manuel Camacho, aseguró ayer que el aplazamiento del Festival de Málaga supone «un daño muy importante, porque muchos hoteles de la ciudad teníamos, seguimos teniendo las habitaciones que nos ha reservado el Festival de Cine, aún no tenemos notificación oficial y no sabemos que se va a hacer con ello». Así, el Festival de Cine supone una ocupación hotelera del 85% cada año, «cuando no nos vengan actrices, actores, el personal técnico, los aficionados....». Los hoteles han hecho el presupuesto del año con la previsión de rozar el lleno esta semana. «Con poco tiempo de antelación para levantar la ocupación va a ser todo muy difícil». Consideró que la caída en la ocupación puede ser de 20 o 25 puntos, aunque unos se verán más afectados y otros menos.

Camacho dijo: «No quiero ni pensar en que la Semana Santa se pueda suspender, sería trágico para el sector hotelero. En ese caso, de una semana difícil pasaríamos a una semana trágica».

También sobre el Festival de Cine en Español de Málaga, Javier Frutos, presidente de los hosteleros malagueños (Mahos), aseguró que el problema es que esto se hace en la antesala de la Semana Santa, «y que supone mucho este evento en marzo para la ciudad, que no es un mes muy allá cuando no se celebra en él la Semana Santa». «No nos beneficia, pero a corto plazo viene la Semana Santa, queda menos de un mes y eso nos preocupa un montón. La del Festival es una de las semanas buenas del primer cuatrimestre del año. Puede hacer mucho daño».

Empleo

El responsable de Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, señaló que la crisis del coronavirus va a afectar sin duda a la creación de empleo, en unas fechas claves en las que el sector de la hostelería empieza a calentar motores de cara a la Semana Santa, la primera cita de la temporada turística. «Ya sabemos de empresas que no están renovando a trabajadores eventuales. También estamos en las fechas en las que habitualmente muchos trabajadores fijos discontinuos se reincorporan a los hoteles, y lo que tememos es que también puedan producirse cortes en estos contratos», lamenta el sindicalista, que ve complicado que Málaga repita los niveles de empleo de años anteriores de cara a la Semana Santa. Algunos negocios también están recurriendo a dar vacaciones o días de descanso a su plantilla hasta que la situación se estabilice.

Fuentes reclamó a los empresarios del sector «prudencia y responsabilidad» y pidió al Gobierno que articule medidas extraordinarias de apoyo al sector «por causa mayor» para paliar toda esta situación y evitar la salida de trabajadores.

El responsable de CCOO también dijo que estarán vigilantes para evitar «abusos empresariales» porque han detectado casos de «gente sin escrúpulos» que están aprovechando la bajada en los niveles de ocupación de los establecimientos para echar a personal fijo, en algunos casos con décadas de antigüedad.