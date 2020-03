Caen un 70% las reservas en viviendas turísticas de la provincia por el coronavirus

El sector turístico malagueño está sufriendo con mucha virulencia, como otros tantos, la crisis sanitaria del coronavirus que tiene, claro está, una derivada en la economía y en el empleo. Si los hoteles hablan ya de pérdidas millonarias y del cierre de numerosos establecimientos (104 iban ya el pasado miércoles en la provincia), las viviendas turísticas también están sintiendo con fuerza este problema y las reservas que se habían hecho para marzo y abril han caído en torno a un 70%, una cifra que crece conforme avanzan los días, según explica el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, quien el pasado miércoles puso a disposición, como han hecho algunas cadenas hoteleras, de las autoridades sanitarias los pisos vacacionales que se le requieran para acoger a estos enfermos y que reciban allí tratamiento.

Pérez-Lanzac dice que habrá que ver día a día cómo evolucionan los mercados emisores, los principales son el Reino Unido y Alemania, países a los que también ha afectado de lleno esta crisis sanitaria. Y considera que tal vez sea la hora del mercado nacional en los próximos meses cuando se levante el confinamiento obligado por el estado de alarma en todo el país. «Ahora el protagonismo será para el mercado nacional», dice, para advertir de que ya hay personas anticipando las cancelaciones del próximo verano, plena temporada alta turística de la Costa del Sol, por lo que este año, ni de lejos, se van a alcanzar los números globales que se habían previsto en un periodo que era de desaceleración paulatina, pero que en pocos meses será de recesión.

Explica Pérez-Lanzac que hay algunas personas en las viviendas turísticas de Málaga y provincia, ya que les ha pillado aquí la crisis sanitaria y el posterior confinamiento. Ya ha hecho la asociación gestiones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para saber el número de turistas alojados ahora en los pisos vacacionales andaluces, cuántos están pasando aquí este trance de confinamiento domiciliario para evitar la dispersión y el contagio del virus. «Sí nos están haciendo peticiones, claro. Algunos que están en apartamentos sin terraza y de un dormitorio piden que se les cambie a otra vivienda con terraza o más espaciosa», subraya, para insistir en la pérdida de negocio que ahora están sufriendo y vaticinar que algunos operadores del sector, es decir, empresas que gestionan carteras de viviendas turísticas, «morirán». Un mantra que se repite en varios sectores.

En su opinión, va a haber un cambio de mercado importante, aunque difícil de determinar ahora mismo. «El producto que no era interesante, el menos competitivo, el que ha entrado con la idea de especular, volverá al alquiler de larga temporada. Lo he repetido muchas veces y vuelvo a decirlo: no vale todo y los que se encuadran dentro de esa reflexión saldrán del mercado», señala, para destacar que ahora les será más rentable la larga temporada. Y esto va a ser el caso de muchas viviendas, aunque no anticipa cuántas. «Eso cambiará el parque de vivienda turística disponible, el producto competitivo sí va a sobrevivir, aumenta la profesionalidad de este producto, sin duda».

En la provincia hay actualmente 40.000 viviendas turísticas, 6.100 de ellas en la capital, y en la comunidad autónoma, recalca Pérez-Lanzac, son 66.000 las existentes. «No vale todo», insiste, para recalcar que sí va a haber un efecto positivo, dado que las viviendas que han sido rehabilitadas para alcanzar un mayor grado de competitividad van a revalorizarse, «ha servido para sanear el parque inmobiliario». Son tiempos difíciles, por tanto, para todos los subsegmentos del sector turístico. Incluso, el Ayuntamiento hará una promoción especial cuando pase la tormenta.