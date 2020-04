Salado pide al Gobierno que lidere la estrategia turística del país

El comité de expertos creado por Turismo Costa del Sol para afrontar la crisis provocada por la epidemia del coronavirus se ha reunido este miércoles, 15 de abril, por primera vez por videoconferencia para comenzar a diseñar la estrategia y medidas a adoptar por el destino de cara a su reactivación y a la captación de turistas.

En el encuentro han participado el presidente de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado; el director general de la Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera Les Roches Marbella, Carlos Díez de la Lastra; Carlos Vogeler, ex director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y actual responsable de la estrategia turística de Omán; la vicepresidenta segunda de la Diputación y consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid; el presidente de Aehcos y del Foro de Turismo de la Costa del Sol, Luis Callejón, y el gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha agradecido la participación y el compromiso con la Costa del Sol de Díez de la Lastra y de Vogeler, "dos expertos de prestigio internacional con trayectorias de éxito indiscutible", y ha destacado la importancia de que la provincia malagueña afronte esta crisis unida "bajo el paraguas de la marca Costa del Sol, que cuenta con una imagen solvente de fortaleza, seguridad y calidad tanto en el mercado nacional como en el internacional".

Salado ha anunciado que se va a elaborar un nuevo plan de acción turística para 2020 en el que se tendrán en cuenta las aportaciones del sector privado y las propuestas que formulen los expertos en la comisión técnica que ha arrancado hoy, que se reunirá semanalmente. El mismo está abierto a la participación puntual de nuevos expertos y agentes del sector turístico y tendrá un calendario de trabajo intenso y que afronte los distintos escenarios a corto, medio y largo plazo.

"El Ministerio de Turismo debe liderar la estrategia turística del país y aclarar cuanto antes la normativa y la medidas de seguridad que se van a exigir o recomendar para la actividad turística. Resulta de extrema importancia que los empresarios y trabajadores del sector hotelero y hostelero sepan cuáles van a ser las directrices para poder preparar y adaptar sus negocios", ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol.

Salado también ha reclamado al Ministerio de Turismo que lance una línea de ayudas y financiación al sector turístico para que se pueda recuperar progresivamente la actividad en cuanto se levante el confinamiento y la prohibición de viajar.

"Miles de trabajadores malagueños, miles de familias malagueñas, viven del sector turístico, que es importantísimo no sólo para la economía de nuestra provincia, sino para la de todo el país. No podemos estar indefinidamente a la espera de que el Gobierno decida comunicar sus planes. Necesitamos salir de esta incertidumbre porque no parece razonable que cada destino turístico español elabore sus estrategias y planes a ciegas, sin saber cuáles son las medidas que prepara el Ministerio de Turismo", ha afirmado el presidente de Turismo Costa del Sol.

En la primera reunión, los expertos y profesionales han subrayado la importancia de adaptar la oferta de la Costa del Sol a la nueva actividad turística que surja tras el fin de la crisis sanitaria, que estará marcada tanto por las circunstancias económicas como por la imagen de seguridad que traslade cada destino.

En este sentido, se han apuntado las fortalezas con que cuenta la Costa del Sol, tanto de conectividad, como de cercanía y atención sanitaria, y la necesidad de abordar distintos planes y campañas de comunicación, tanto nacionales como internacionales, para cuidar su imagen reputacional y difundir las medidas de prevención y avances sanitarios que se están produciendo.

La comisión ha planteado la necesidad de ir elaborando protocolos de seguridad y prevención que refuercen esa imagen de confianza que la Costa del Sol siempre ha transmitido a los turistas.