La Junta liderará la promoción turística conjunta con los patronatos y los ayuntamientos

Ya lo dijeron los hoteleros malagueños y también está en eso la Diputación Provincial: la promoción turística, ahora, debe ser conjunta, público-privada, es decir, que Turismo Costa del Sol, las asociaciones empresariales del sector y los ayuntamientos de los principales municipios turísticos. Y ese es el guante que ha recogido hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía y responsable del ramo, Juan Marín (Cs), en una rueda de prensa tras presidir la Mesa de Turismo de la comunidad en San Telmo. Así, Marín ha confirmado que el Gobierno andaluz liderará una estrategia de promoción turística conjunta con los patronatos de Turismo de las ocho provincias, el sector y los ayuntamientos.

De hecho, el martes mantendrá una reunión con estos patronatos, ha confirmado. "Ese es el trabajo que estamos desarrollando. De hecho, también el próximo martes vamos a convocar una reunión con los patronatos de Turismo de la comunidad autónoma, también estamos al habla con muchos ayuntamientos, no sólo con los planes de grandes ciudades, sino por otras muchas cuestiones que afectan a muchas otras actividades ya programadas para realizar en muchas ciudades de Andalucía. Vamos a ir coordinando todo esto para que seamos capaces de ir todos en la misma dirección, ahora mismo lo importante es que vayamos todos juntos. Creo que no es positivo el hecho de que podamos hacer campañas de promoción individuales, no nos conduciría a nada, porque los mercados están cerrados y habrá mucha competencia cuando se abra la actividad en España".

Es más, ha dicho que este es el futuro del sector. "Unir fuerzas en un momento tan complicado como este puede ser el futuro del sector en nuestra comunidad autónoma, y el futuro de muchos pequeños y medianos municipios de la comunidad que gracias al turismo mantienen afortunadamente el empleo", ha dicho a pregunta de La Opinión de Málaga. Antes, había hablado de un "frente común" para recuperar lo antes posible la actividad turística.

No en vano, la Junta prepara campañas por valor de casi nueve millones de euros para captar turistas andaluces y españoles, en línea con la idea de los hoteleros malagueños de ir a por los visitantes nacionales y malagueños, promociones que deberían ponerse en marcha en mayo o junio, aunque dependerá del escenario sanitario.

También ha hecho predicciones sobre la enorme incidencia que podría tener el coronavirus y la crisis económica derivada en el sector a nivel andaluz. "Si podemos reininciar la actividad en julio o agosto, el impacto será de 7.000 millones de euros de pérdida y 55.000 empleos menos; el segundo escenario es que no se pueda retomar la actividad con normalidad en julio y agosto, por lo que podríamos hablar a principios de septiembre de pérdidas de más de 10.000 millones de euros de impacto económico y 105.000 empleos, en el cómputo del año, con lo que ya no sería recuperable. Esperemos que este segundo escenario no se dé. El tercer escenario es empezar la actividad en septiembre, lo que significaría la pérdida de 140.000 empleos y más de 15.000 millones de pérdidas en el sector".

El consejero ha dicho que habrá una nueva Mesa de Turismo en los próximos días en la que se abordarán las propuestas sindicales y empresariales, como los apoyos a la línea de incentivos de los fijos discontinuos, a los autónomos del sector o a las empresas que han anunciado ERTES. Las ayudas globales de la Junta al sector, que afectan a varias consejerías, sumarían 230 millones de euros. La promoción, por cierto, también irá muy dirigida a reforzar la marca 'Andalucía, destino seguro', algo esencial si se quiere recuperar el compás en el escenario postcrisis.