Veraneo como en los años 50

Viajemos en el tiempo, hasta comienzos de los años 50 en la Costa del Sol. Observamos playas enteras prácticamente vírgenes, desde Manilva hasta Nerja. Los pescadores no entienden de turismo ni en pleno agosto. Los barcos recorren las zonas más próximas a al costa, de lunes a domingo, sin reparar en los pocos bañistas que toman arenales y algunas calas. Quizás estemos ante la posibilidad única, por culpa del coronavirus, de recuperar los veranos de hace siete décadas. Ningún turista internacional, a pesar de que 2019 generó otro récord para la provincia.

Para hacernos a la idea de lo que puede representar el nuevo escenario turístico, las pernoctaciones de visitantes foráneos durante el pasado año representaron más del 60% en destinos como Málaga capital. De enero a noviembre fueron más de 500.000 extranjeros (cerca de la población censada) los alojados en la nueva perla museística de España.

Más datos sobre el impacto para la Costa del Sol que acarreará una temporada alta sin viajeros llegados desde otros países: Torremolinos llegó en 2019 al millón de visitantes a principios de octubre y, con datos oficiales del INE divulgados por el propio Ayuntamiento, durante algunos meses el cupo de extranjeros rozó el 80%.

Para volver a encontrar la Costa del Sol sin semejante cuota de turistas no nacidos en España, portavoces del sector turístico insisten en que hay que remontarse a finales de la década de los 50. Hay que imaginar una Málaga que empezaba a construir sus primeros hoteles para afianzarse como destino emergente. El torremolinense Pez Espada se inauguró en 1959, justo cuando el hallazgo de la Cueva de Nerja iba a cambiar para siempre al pequeño pueblo marinero de la luego conocida como comarca de la Axarquía.

Dos años antes, allá por 1957, el antiguo Hotel El Fuerte empezaba a atraer a los primeros turistas internacionales a un destino como Marbella que aspiraba a competir con la Costa Azul francesa. Operadores ya jubilados destacan que la apertura de Torremolinos al mundo propició que luego se empezara a redescubrir la provincia, con rutas hacia Ronda, Nerja y sus cuevas y ese término marbellí donde empresarios madrileños y de otras comunidades habían puesto toda su atención para convertirlo en un destino de lujo.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, está al frente del chiringuito Los Manueles de Torremolinos, en su actual ubicación, desde 1969. «Antes ya había tenido una discoteca y a la vez el chiringuito, pero en otra zona. Para nosotros el turismo extranjero es importantísimo. Se va a notar mucho económicamente. Tendremos que tirar de los turistas nacionales e imaginar que podríamos tener, gracias a nuestras temperaturas, unos meses de octubre y noviembre excepcionales. Es una crisis tan profunda y desconocida que no tenemos referentes», reconoce.

Rememora aquellos inicios del turismo de masas y cómo desde la propia localidad de Torremolinos, perteneciente entonces al término municipal de Málaga capital, «se levantó la economía con los pocos hoteles que había. Se llenaban todos y empezaron a abrirse otros en Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Málaga capital», expresa.

Lo único que puede variar para finales de año el panorama puede ser el segmento de los potenciales turistas inmunes: «Los de unos 50 años, que con certificación de que han pasado la enfermedad se puedan mover a partir de octubre. En ellos tendremos que centrar nuestros esfuerzos», relata. Por lo pronto, para compensar las millonarias pérdidas que ya calculan, han trasladado a las distintas administraciones la necesidad de anular los cánones que anualmente aportan, bajo el lema «cero actividad, cero impuestos».

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) y de la patronal provincial Aehcos, Luis Callejón, abunda en que para su colectivo se da «ya por perdido todo este año». Y expresa que esta crisis va a ser aún peor que la vivida hace una década: «Como entonces vamos a necesitar para recuperar unos mínimo de cinco años y habrá al menos una cuarta parte de los hoteles que no reabrirán», al no poder superar un escenario sin visitantes extranjeros como el que no se había vivido desde los 50.

«Que este año pasemos del diez por ciento en ocupación sería todo un éxito», argumenta Callejón. En términos económicos, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, es algo más optimista. Baraja una pérdida del 28,8% respecto a 2019 en cuanto a llegada de turistas a Andalucía, teniendo en cuenta los buenos datos que hubo en enero pasado.

Apenas serían 23 millones, con una caída de 9,3 millones de turistas que recortarían en 6.700 millones de euros los ingresos y hasta en 69.000 el número de empleos.