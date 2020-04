Alemania plantea que sus turistas no puedan viajar fuera este verano

El sector turístico de la Costa del Sol tenía las vistas puestas para este verano en el mercado nacional, consciente de que la crisis del coronavirus iba a dificultar que los visitantes extranjeros llegaran a la provincia. Y esas previsiones negativas comienzan a confirmarse, una vez que los gobiernos de los principales emisores internacionales han empezado a recomendar a sus ciudadanos que no viajen al extranjero durante la temporada estival.

Francia o Reino Unido ya han dejado caer la posibilidad de que no se viaje a países que son destinos tradicionales, como España, Italia e incluso Turquía. Pero si hay un Gobierno que lo tiene claro es el de Alemania. El Gobierno alemán parte de la base de que los ciudadanos de su país no podrán hacer sus vacaciones en el extranjero este verano a causa de la pandemia, aunque sí habrá oportunidad de hacer turismo interno con restricciones.

«Los grandes viajes al exterior más bien no serán posibles. Todo apunta a un programa de vacaciones en el interior. Creo que eso sí será posible este verano», afirmó el responsable de Turismo del Ministerio de Industria alemán, Thomas Bareiss, tras una videoconferencia con sus colegas de la Unión Europea en una información recogida por la agencia Efe.

También en el caso del turismo interior deberán extremarse las precauciones, añadió, tanto en lo que respecta a las normas de distanciamiento social como al uso de desinfectantes.

El titular de Exteriores, Heiko Maas, advirtió ya hace unos días de que no podían esperarse este verano unas «vacaciones como las habituales» a causa de las restricciones a la libre circulación.

Maas recordó, asimismo, la complejidad que ha supuesto la repatriación a Alemania de unos 230.000 ciudadanos que quedaron varados en distintas partes del mundo cuando empezaron a cerrarse fronteras y a suspenderse vuelos ante la extensión de la pandemia.

En declaraciones el pasado fin de semana a la edición dominical del popular diario Bild, Maas advirtió además de los riesgos que implicaría reactivar precipitadamente el turismo. «Una carrera en Europa para ver quién permite primero viajes turísticos lleva a riesgos que no podemos asumir», alertó el ministro.

Alemania es el quinto país del mundo más afectado por la pandemia tras Estados Unidos, España, Italia y Francia. Hasta este lunes, el Instituto Robert Koch, competente en la materia en Alemania, había verificado 155.193 contagios y 5.750 muertos, mientras que la cifra de pacientes recuperados se sitúa en 114.500.

La universidad estadounidense Johns Hopkings, con un sistema más dinámico de compilación de datos, eleva los contagios en Alemania a 158.142, y a las víctimas mortales a 5.985. Alemania, con una tasa de mortalidad moderada, ha aplicado medidas menos restrictivas que otros países y ha logrado aplanar la curva de crecimiento de la epidemia, sin que el sistema sanitario se haya visto saturado.

La posibilidad de que los turistas alemanes no viajen a Andalucía y la Costa del Sol supondría un fuerte mazazo para el sector, que tiene en este mercado uno de sus pilares. Ciertamente el principal emisor de turistas internacionales es Reino Unido, pero el mercado alemán es importante para mantener un buen balance ya que es el que tiene un nivel de gasto más elevado por turista. De hecho, Andalucía y la Costa del Sol viajaron a Berlín a inicios de marzo pese a la cancelación de la ITB, la Feria de Turismo de Berlín, para mantener reuniones y cerrar acuerdos de futuro.

El año pasado, llegaron a la provincia de Málaga 787.962 pasajeros procedentes del país germano, lo que supuso un incremento del 0,5% respecto a 2018. Así, el gasto medio que realizaron creció en un +3,8% respecto al ejercicio anterior, con un gasto medio diario de 137,9 euros, según los datos aportados en marzo por Turismo Costa del Sol. Asimismo, en 2019 el impacto económico de este mercado en la provincia se incrementó, con unos ingresos de 1.140 millones de euros (+3,2%), mientras que el gasto del turista germano generó 13.529 empleos, un +3,1% con respecto a 2018, según destacó en su momento la Diputación.

Hoteleros



Por otro lado, la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) reclamó ayer a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España saber cómo podrán funcionar durante el desconfinamiento antes que el cuándo podrán abrir y que puedan hospedar a ciudadanos europeos, y no solo a españoles. Así se pronunció en declaraciones a Europa Press el presidente de la Fahat, Luis Callejón, después de que este mismo lunes el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, anunciara que habían propuesto al Gobierno que los hoteles abran en la primera quincena de junio, dentro del plan de desconfinamiento progresivo para la comunidad autónoma. A juicio de Callejón, «todo lo que sea» permitirles abrir sus instalaciones será un éxito, «siempre y cuando esté todo controlado», puesto que no quieren volver a la actividad sabiendo que puede haber rebrotes porque no se han hecho bien las cosas.

En este punto, subrayó que «tener una fecha para levantar el ánimo, pues está muy bien, pero lo básico es el cómo». «¿A mí de qué me vale que me digan que puedo abrir en junio si no me dicen cómo? ¿Igual que estaba antes? Por mí, perfecto, ¿pero vale todo igual que estaba antes?», cuestionó Callejón, quien apunta que desde el sector han donado los guantes, mascarillas y otros materiales que eran necesarios para luchar contra el coronavirus (Covid-19), y no tienen «nada» para equiparse. Respecto al cuándo, lamentó que todo lo que hay hasta ahora «va en base a una serie de fórmulas, número, algoritmos» que además desconocen cómo aplicar. «Me gustaría poder conocerlos para tener nuestro plan de trabajo porque es básico. Hay que preguntar cómo, cuándo y a quién; cómo vamos a abrir los establecimientos, cuándo y a quién se los vamos a poder ofrecer».