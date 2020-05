Los hoteles reabrirán en julio pero no creen que se pueda salvar el verano

Los hoteleros de Andalucía han estimado que reabrirán sus establecimientos cuando Andalucía se encuentre en la fase 3 del plan de desescalada diseñado por el Gobierno central a la par que desconfían de que el turismo nacional vaya a salvar la temporada de verano en la comunidad ante las restricciones de movilidad tomadas contra la expansión del coronavirus.

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Luis Callejón, calculó ayer que la reapertura de los hoteles será en julio cuando se permita el movimiento entre provincias por lo que, por el momento, la actividad económica del sector está «muerta».

Ante las «piedras» del Ejecutivo nacional y el «miedo» de la población a salir, el portavoz de los hoteleros negó que el turismo de proximidad vaya a salvar la temporada de verano en Andalucía marcada por la falta de viajeros extranjeros. A todo ello se suma, en su opinión, «el miedo escénico de la población, las cifras del paro y la situación de los ERTE» que hacen que «no se sepa qué va a pasar con el sector».

En este sentido, lamentó que las administraciones no estén trabajando con la posibilidad de que se pierda la temporada de verano. «Ojalá me equivoque», subrayó Callejón. Como solución, el presidente de Fahat propuso un modelo de gestión público-privada, como el de la Costa del Sol en Málaga, para unir las perspectivas de políticos y sector.

Cabe recordar que ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba la caída de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía en un cien por cien ante el cierre de establecimientos al público en general por el estado de alarma, lo que ha provocado que la actividad turística en los hoteles durante el mes de abril haya sido nula.

El último índice de precios hoteleros fijado en Andalucía era de 107,16 puntos, el cuarto mayor de España, tras los de Canarias (132,36) Baleares (127,62) y la Comunidad Valenciana (113,61). Este índice era inferior en Andalucía en 2,85 puntos al promedio nacional, fijado en los 110,01 puntos.

De la misma manera, al no haber ningún tipo de ingreso, la tarifa media diaria (ADR) y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) son también cero. Aunque sí hubo algunos hoteles abiertos para dar alojamiento a trabajadores de servicios esenciales, de acuerdo con la normativa europea se considera que estos establecimientos no están realizando ninguna actividad turística, por lo que sus flujos no forman parte de la Encuesta de Coyuntura Hotelera.

En marzo, las pernoctaciones en hoteles se desplomaron un 61,1% la peor cifra desde que se empezaron a registrar estos datos en 1999, y el número de empleados cayó un 31%.