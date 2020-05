Los alojamientos rurales agotan sus reservas disponibles hasta septiembre

Desde que comenzase la desescalada, las reservas de viviendas rurales se han disparado. En las últimas semanas se ha incrementado más de un 160% el número de demandas y muchos alojamientos rurales no poseen ninguna fecha disponible hasta el mes de septiembre. Muchos sectores del turismo rural ya aseguran que la actividad laboral de este tipo de alojamientos vacacionales se sitúa en niveles alcanzados antes de la pandemia.

El número de reservas rurales se ha incrementado hasta un 165% en las últimas semanas de mayo, según datos ofrecidos por ClubRural.com. En este sentido, Andalucía se sitúa como uno de los destinos favoritos por los viajeros para el verano de la nueva normalidad. La comunidad ocupa el segundo puesto por número de reservas, con un 16,42% del total de las reservas rurales, según los datos ofrecidos por ClubRural. Por su parte, la provincia de Málaga se sitúa en el top diez de solicitudes a nivel nacional, con un 3,23% del total.

Huir del bullicio, viajar a parajes naturales que garanticen la seguridad de sus seres queridos y disfrutar del aire libre son los factores que, según un estudio de la agencia de viajes Felices Vacaciones, demandan los viajeros de cara a sus vacaciones de verano en la nueva normalidad. «Vivimos en un piso y tenemos tres niños pequeños, una casa rural es lo mejor para pasar este verano», asegura Roberto, que ya ha reservado una casa rural para el mes de julio.

El turismo rural se convierte así en la alternativa vacacional más demandada de cara a este verano. Si hasta hace unas semanas las llamadas para cancelar o posponer las reservas eran una constante para los propietarios de viviendas rurales, ahora éstos levantan el teléfono para atender la demanda de viajeros que desean pasar los meses de julio o agosto en la provincia. «Estoy recibiendo muchas más llamadas que otros años», asegura Toñi, propietaria de La Casa de Lú, en Archidona. El incremento en el número de llamadas es una tendencia que están experimentando todos los propietarios de viviendas rurales durante las últimas semanas.

En menos de un mes, el número de reservas ya ha alcanzado los niveles del pasado 2019 y las casas rurales de la provincia estarán ocupadas durante los meses de julio y agosto. Javier, propietario de Country House Zambrana –en Cártama– explica que no tiene ninguna fecha disponible hasta septiembre, en ninguna de las cinco propiedades que posee o gestiona. «En las dos últimas semanas me han llovido las llamadas, no tengo nada libre hasta octubre. Yo tengo el verano salvado», afirma, por su parte, Juan Antonio, dueño de la casa rural Mansión Piedras Blancas.

Turismo nacional



La incertidumbre sobre cómo y cuándo se podrá reanudar el turismo internacional ha supuesto un cambio en la tendencia de este tipo de alojamiento vacacional. Si bien antes el viajero procedente de distintos puntos de Europa era una buena parte del público objetivo de las viviendas rurales, ahora es el nacional el que está ayudando a remontar el turismo rural.

«No tengo ninguna reserva de extranjeros, las que tenía me las han anulado todas. Yo antes tenía un 50% de turismo internacional y un 50% nacional», explica la propietaria de La Casa de Lú. Las cancelaciones de las reservas internacionales se sucedieron desde que comenzara a extenderse esta crisis sanitaria y económica. Muchas de las personas dedicadas al turismo rural vieron durante estos meses cómo peligraba su actividad de cara al verano. «Ha estado durante mucho tiempo parado, para esta fecha lo teníamos todo reservado ya y las reservas están empezando a coger fuerza ahora», explica la propietaria de la finca La Gata, Toñi.

La situación está remontando para este sector y las reservas de turistas nacionales han crecido exponencialmente. Tanto es así que algunos propietarios se refieren a esta nueva tendencia como una «avalancha del turismo nacional». El propietario de Country Hosue Zambrana afirma que las peticiones de turistas nacionales se han disparado: «Puedo decir tranquilamente que las demandas del público nacional se han multiplicado por 10 o por 15, con toda seguridad».

El turismo rural, por lo tanto, es uno de los que mejor se adaptará a la nueva normalidad. Muchos propietarios aseguran, incluso, que el verano de 2020 será mejor que el del pasado 2019. «En 2019 se quedó algún fin de semana libre y para este verano tengo las semanas completas», asegura Luis, dueño del Cortijo Alzamigaja, en Archidona. Estos alojamientos vacacionales afrontan este atípico verano con optimismo y con su lista de reservas completas hasta el mes de septiembre, como mínimo. «Llevamos un ritmo muy bueno, ahora sí podríamos salvar el verano», asegura la dueña de la finca La Gata.