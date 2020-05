Los hoteles admiten el inicio del movimiento de cara a julio pero "aún no se traduce en reservas"

CCOO recuerda que "en julio, agosto y septiembre seguirán haciendo falta los ERTE"

El efecto del anuncio del Gobierno sobre la llegada este verano del turismo extranjero ya se hace sentir, aunque tímidamente, en el sector turístico costasoleño. Los hoteles admiten el inicio de cierto movimiento de cara a este regreso en julio pero recalcan que «apenas se traduce en reservas».

Los representantes del gremio en la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) coinciden al señalar que los alojamientos de la provincia empiezan a registrar «consultas acerca de precios y disponibilidad» y aseguran que «ojalá este verano se llegase a un 70% o un 80% de ocupación». De hecho, este es el máximo anhelo que se atreven a deslizar ante un panorama que se encomendará al turismo español, con una notable bajada del turismo foráneo prácticamente asegurada.

El vicepresidente de Aehcos, Manuel Camacho, explicó «que existe más movimientos por parte de los clientes potenciales desde que el presidente del Gobierno dijo que iba a haber verano, que iba a haber turismo; hay más chequeos de hoteles para ir viendo qué precios habrá, hay muchas consultas pero la conversión en reservas es prácticamente nula, también es verdad que ha pasado aún poco tiempo».

A su juicio, «es una buena noticia que la gente se esté interesando, que haya esa comprobación de qué hoteles están abiertos o los precios que tienen cargados para el verano». «Un verano normal tiene ocupaciones de un 90%, eso sería lo ideal, ojalá nos encontrásemos con esa magnífica sorpresa, pero ahora mismo solo tenemos muchísima incertidumbre, no daremos datos para no engañar a nadie, pero si hiciéramos entre un 70% y un 80% sería espectacular, es solo un anhelo y un ideal, a ver si es utopía o realidad, veremos a ver cómo se mueve la demanda y la oferta, a partir del 60 o el 70 de ocupación ya es interesante», expresó el dirigente de Aehcos.

En este punto, señaló que «no confiamos en un revulsivo con el turismo internacional, al igual que el nuestro el resto de países le piden a sus ciudadanos que se queden a hacer turismo allí; hay anuncios de vuelos y la marca Costa del Sol es tremendamente positiva y está muy consolidada en el mercado, pero todavía tenemos que esperar y ver qué pasa al final», agregó este profesional vinculado como directivo a la cadena Soho Hoteles.

Asimismo, el responsable de Turismo en la CEA y artífice de la cadena MS Hoteles, Miguel Sánchez, expuso que «el sector tiene previsto abrir para julio todos los establecimientos que se puedan abrir con clientes suficientes para hacerlo».

«Hay que ser prudentes, tener abierto un hotel cuesta muchísimo dinero, yo abriré uno de mis cuatro hoteles de playa y ojalá tenga que abrir rápidamente los otros tres después, esa va a ser la tónica de la mayoría de las cadenas, se irá abriendo paulatinamente conforme vayamos teniendo clientes; las empresas estamos cumpliendo los protocolos que se nos piden y lo que hay que hacer, con la colaboración del Gobierno de España, es darle a la gente un mensaje concreto y de confianza para que, además, los touroperadores, las compañías aéreas y los propios hoteles podamos trabajar en una dirección clara», reiteró Miguel Sanchez.

A su juicio, «ojalá fuese la ocupación del 70% o del 80%, pues se espera contar con el mercado nacional desde mediados de julio durante un par de meses, sabemos que los españoles nos vamos a quedar mayormente aquí a disfrutar de nuestro destino, pero también sabemos que los turistas extranjeros serán muchos menos», expuso este empresario hotelero.

Por su parte, el responsable nacional de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, Gonzalo Fuentes, valoró en términos positivos el anuncio del Gobierno respecto a la llegada del turismo extranjero en julio ya que, a su juicio, «permitirá que los hoteles se vayan preparando».

«Es importante que de aquí a julio, que es cuando abrirán la mayoría de los hoteles –esperemos que sean todos–, que se vaya trabajando en los protocolos sanitarios y de seguridad; para que haya negocio tiene que haber seguridad, ahora mismo la mejor campaña que podemos hacer de cara a Europa y al mundo es lanzar el mensaje de que nuestros hoteles, restaurantes y bares han hecho los deberes respecto al Covid-19», manifestó Fuentes.

A juicio del dirigente sindical, «hacer ahora mismo unas previsiones de lo que sucederá es muy complicado, hay mucha incertidumbre y pocas certezas». «Habrá que ver cómo evoluciona el virus hasta julio, la recuperación se producirá de algún modo este verano pero será insuficiente, porque muchos de los turistas extranjeros no vendrán, aunque confiamos en que se pueda salvar parte de la actividad en julio, agosto y septiembre», señaló el responsable de Turismo en el sindicato CCOO.

Asimismo, Fuentes explicó que, ante la posibilidad de que la ocupación sea bastante más baja este verano, «ya estamos trabajando con la patronal en la ampliación de los ERTE desde junio hasta casi final de año». «Ojalá no hicieran falta, pero estamos convencidos de que entre julio y noviembre harán falta los ERTE, hasta que no haya una vacuna para el virus no habrá estabilidad en el sector turístico», agregó el dirigente sindical.

En relación al determinante mercado británico, Gonzalo Fuentes reiteró que «ahora mismo no sabremos si el turista de Reino Unido podrá venir, pues tienen bastante retraso respecto a nosotros en relación al Covid, están en la situación que vivíamos aquí hace un mes y medio o dos».

«Puede ser que en España no los dejemos entrar por la cuestión sanitaria o que el Gobierno de su país no los deje salir, todo eso está en el aire», apostilló Gonzalo Fuentes con un ilustrativo ejemplo que refleja la incertidumbre bajo la que vive el sector turístico costasoleño.