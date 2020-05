La mitad de la hostelería y casi todo el comercio prevén abrir en la fase 2

Málaga estará, a partir del lunes, en fase 2 de desescalada. Ello implica menos restricciones de movilidad personal y en cuanto a cómo pueden operar las empresas. De entrada, los empresarios malagueños, los hosteleros, los sindicatos y la patronal del comercio ven muy positivo que se haya avanzado de tramo en eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad, porque la economía, sin duda, se va a ver beneficiada. Pero la reapertura de negocios va por sectores y, sobre todo, está relacionada con si sale más rentable levantar la persiana que dejarla bajada. Mahos, por ejemplo, prevé que reabra la mitad de los bares y restaurantes. Comercio Málaga espera que abran casi todas las tiendas pequeñas y medianas, mientras que, en cuanto a los hoteles, aunque alguno ya ha anunciado la reapertura, estas serán mínimas por la imposibilidad de ir de una provincia a otra, la cuarentena impuesta este mes a los turistas y los 126 países con los que hemos cerrado fronteras. La cosa, como ven, va por barrios pero las declaraciones y reflexiones son más optimistas.

El responsable de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga (Aeplayas), Miguel Villafaina, asegura que actualmente en la provincia hay entre un 20% o 30% de los chiringuitos abiertos, y para el lunes podría abrir otro 30%, es decir, más de la mitad estarán operando desde el 1 de julio. El resto aprovechará hasta el 12 de junio para preparar su apertura, sobre todo los que no tienen hoteles alrededor y no viven del turismo local. Se queja Villafaina de la semana de retraso con la que Málaga pasa a la fase 2, aunque ve positivo el hecho de que ya se puedan abrir las salas. Los empresarios de hamacas, afirma, estaban «desesperados». «Era el sector que más me preocupaba porque no trabajaban desde el final de octubre, normalmente se dan de alta en Semana Santa y están ocho meses, pero desde entonces están sin ayudas».

Aforo hostelero



Javier Frutos, presidente de Mahos, ve positivo el cambio de fase por la evolución sanitaria, algo esperable porque el comportamiento de la provincia en la fase 1, que ha durado dos semanas, ha sido bueno en general, «sin incidentes». «Creemos y esperamos que lo antes posible podamos reengancharnos con el resto de provincia que nos llevan adelanto, yo creo que para Málaga es vital el entrar en la fase 3 con la mayoría de provincias para no quedarnos descolgados». Así, prevé que reabran más comercios (en fase 1 ha abierto sus puertas un 20% o 25% de bares en la provincia), «porque ya podemos contar con el 50% del aforo, si bien es cierto que el aforo no lo veíamos como una medida positiva en la desescalada; preferíamos que se dieran esas distancias de seguridad y poder tener el establecimiento abierto manteniendo la seguridad sanitaria». Esperan que con ese aforo todo transcurra sin incidentes. «Esperamos que se llegue aproximadamente al 50% de los establecimientos abiertos y eso vaya ayudando poco a poco a la reactivación económica. Tenemos que decir que hay mucha incertidumbre aún en las medidas del ERTE, no se ha clarificado esto, se han presentado solicitudes al Gobierno para que nos aclaren ciertos puntos que para nosotros son vitales y nos ayuden a paliar las pérdidas de estos dos meses y medio y las que vamos a sufrir durante todo el año».

Empresarios malagueños



Natalia Sánchez, vicepresidenta Ejecutiva de la CEM, ve positivo el cambio de fase por «ir progresando y hacia más movilidad». En la tercera fase, con una mayor movilidad interprovincial, «se irá más rápido. Esperamos que Andalucía se homogeneice y Málaga no quede descolgada». En su opinión, no van a abrir muchos hoteles «hasta que no avancemos junio o hasta principios de julio», pero ya pueden ir preparando en los días que vienen las zonas comunes. Valora también que vuelvan las actividades culturales, los cines, los teatros y los centros comerciales, «los comercios pequeños que había en ellos no podían reabrir y eso es importante». «Es positivo que se hayan eliminado ya las franjas horarias para la movilidad y se produzca la reactivación de quienes no habían reiniciado sus actividades».

Pequeño comercio



Salvador Pérez, presidente de Comercio & Málaga, califica de «positivo» el haber avanzado de fase, «ya que llevamos una semana de retraso sin saber por qué». «Ahora hay abiertos un 50% o 55% de los negocios, aún hay negocios que están preparándose para la vuelta, pero creo que todos van a abrir a partir del lunes, porque es muy bueno que el avance de fase se produzca con dos o tres días de antelación y no el sábado o el domingo, como ocurría antes». Afirma Pérez que se está recuperando a los trabajadores de los ERTE, pero insiste en que los comercios necesitan ayudas para acabar con la falta de liquidez, lo que impedirán que los cierres se minimicen. «Necesitamos más agilidad de la administración, que no tarden mucho tiempo en concedernos un permiso, eliminar burocracia», declara.

Pocos hoteles abrirán



Gonzalo Fuentes, secretario de Hostelería y Turismo a nivel estatal en CCOO, dice que «muchos hoteles no abrirán hasta primeros de julio porque ahora seguimos en cuarentena, tenemos las fronteras cerradas con 126 países». Ahora, es tiempo de ir preparando la infraestructura, ser prudentes y pedir que se cumplan «los protocolos de seguridad». En julio, se tirará con el turismo nacional, «ya empieza a haber reservas», y considera que julio, agosto y septiembre pueden ser meses buenos, no tal vez como otros años. «Estamos trabajando en una propuesta unitaria para presentar al Gobierno, con los empresarios, sobre los ERTE y que estos sean un colchón para los hoteles y bares, de forma que se puedan mantener las empresas y el empleo».

Lola Villalba, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Málaga, dice que el cambio de fase le va a venir bien sobre todo a la restauración, ya que muchos de estos locales no tenían terraza «y no habían abierto» y ahora sí lo van a hacer con el espacio del interior sacándole provecho. «Así sí les merece la pena sacar a los trabajadores del expediente», dice. Además, destaca que muchos hoteles han anunciado ya la reapertura y el hecho de que puedan mantener los ERTE vivos hasta septiembre es un alivio para el sector. «Muchos restauradores no abrieron sobre todo por no tener suficiente aforo. Vamos a ver la mayoría de los restaurantes abiertos».