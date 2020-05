Los parques de ocio prevén abrir entre mitad de junio y julio, a la espera del turismo extranjero

La Asociación de Parques de Ocio de la Costa del Sol (Apeco) prevé que estas instalaciones abran sus puertas entre mediados de junio y julio, una vez que se vaya reactivando el turismo internacional, del que depende gran parte de su facturación anual.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de Apeco, Joose Yagüe, quien ha indicado que algunos ya están empezando a abrir sus puertas, como los karting, aunque en este caso es porque no tiene tanta dependencia del turismo internacional sino que muchos de sus clientes son locales.

"La mayoría de parques de ocio dependemos del turismo internacional, el nacional es importante pero el internacional es fundamental y hacen falta vuelos y hoteles abiertos y eso no va a suceder antes de principios de julio", ha sostenido.

La facturación de este año va a tener en este segmento turístico una caída "bestial", en algunos parques de más del 80 por ciento: "Marzo, abril, mayo y junio suelen ser meses buenos y julio, agosto y septiembre son los más importantes del año pero ya tenemos comprobado que si en julio o agosto desciende un diez por ciento la afluencia la cuenta de explotación anual ya se te fastidia".

Por ello, este 2020, teniendo en cuenta que "la primavera no ha existido y que vamos a empezar a recuperarnos muy poco a poco", los números para este segmento turístico serán "muy malos", según ha considerado Joose Yagüe.



Aperturas diversas

Los parques de ocio de la provincia son muy diversos, de ahí que las aperturas sean en diferentes momentos. Por ejemplo, Kart & Fun ya abrió sus puertas y otro karting lo hará a principios de este mes de junio y a mediados de mes, Bioparc Fuengirola.

A finales de junio está prevista la apertura del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga capital; igual que Aventura Amazonia, mientras que Sealife, en Benalmádena, ha precisado Yagüe, se estima en el mes de julio, al igual que Tivoli World. No obstante, ha aclarado que todo son previsiones en estos momentos.

"Salvo aquellos que tienen también un público local que abren en junio el resto lo harán entre mediados de ese mes y mitad de julio. No obstante, estamos a la expectativa", ha explicado, añadiendo que algunos, como es el caso de los parques acuáticos, aún desconocen si abrirán esta temporada.

En este punto, el presidente de Apeco ha explicado que estos espacios tienen temporadas "muy cortas y costes fijos muy elevados y abrir con tan poca afluencia y con medidas tan restrictivas se lo están pensando; están dudando".

El resto de parques de ocio abren generalmente todo el año pero en el caso de los acuáticos a principios de octubre ya cierran, aunque en la Costa del Sol, precisamente, las temporadas son bastante más largas que en otras provincias gracias al buen clima, tal y como ha señalado.

Yagüe ha explicado que están también a la espera de las guías por parte del Ministerio de Sanidad para los parques temáticos y de ocio: "Han sacado de museos, de turismo activo, de albergues, pero para nosotros nada y es en esa guía de recomendación donde se incluirían nuestros asociados" que están iniciando o previendo su actividad con protocolos de seguridad e higiene de la asociación y propios.

En este punto, ha expresado su malestar por el hecho de que las guías dadas a conocer esta semana por la Junta de Andalucía "tampoco tienen en cuenta al sector del ocio pese a su importancia": "Aparecen los hoteles, las agencias de viajes, los campos de golf pero nosotros ni aparecemos; somos los grandes olvidados".

La Costa del Sol, según el presidente de Apeco, tiene "la oferta de ocio familiar más grande del sur de Europa; no sólo por los hoteles, las playas sino porque aquí estás una semana y cada día puedes hacer cosas diferentes y eso no pasa en otros lados de Europa". "Tenemos una oferta complementaria brutal", ha enfatizado.

Sobre la temporada de verano ha admitido que han de ser optimistas aun sabiendo que será muy complicada: "Al menos es mejor que en marzo que no sabíamos qué iba a pasar pero en el sector turístico todos sabemos que es un año para sobrevivir; para dar el mejor servicio que se pueda a los clientes pero es año de supervivencia aunque hoy por hoy --ha añadido-- se ve con algo más de esperanza, están abriendo los chiringuitos y estamos más cerca de empiecen a abrir hoteles, vuelos, etcétera".



Sin folletos, menos ventas

Otro de los problemas que se han encontrado algunos de los asociados a Apeco, ha explicado Yagüe, es que estos parques de ocio en muchos casos tienen concesiones de terrenos por parte de los ayuntamientos y "pese a tener que cerrar y no poder dar servicio estos meses no se nos ha tenido en cuenta; los ayuntamientos se han puesto de perfil", ha lamentado.

"Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta muy satisfactoria y en algunos se habla de retrasar el pago pero si no hemos tenido ingresos al no poder abrir pedimos que nos lo condonen", ha solicitado Joose Yagüe, quien también ha hecho hincapié en el daño que están percibiendo ya por no poder utilizar folletos de papel para captar a clientes.

Así, ha explicado que a la hora de promocionar los parques de ocio una parte muy importante es la distribución de folletos, "y en muchos sitios los están quitando, incluso en las oficinas de turismo". "Esto es un canto al sol porque los trabajadores de estas oficinas turísticas se las van a ver y desear para explicar al turista lo que hay de oferta de ocio", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado qué diferencia hay "entre coger un folleto y una bandeja de carne en un supermercado".

En el caso de los parques de ocio, la promoción en destino es "muy importante", sin quitar importancia a Internet aunque en este caso ha aludido a que "la comercialización está monopolizada o muy acaparada por la intermediación; que vende muchas entradas pero a cambio de una comisión y nuestras ventas directas, sin folletos, caen muchísimo". "La intermediación es necesaria pero no debe ser exclusiva", ha finalizado Yagüe.

Apeco, que forma parte del Foro de Turismo de la Costa del Sol, con voz y voto; y de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); tiene 14 asociados en estos momentos. Se trata de Tivoli, en Benalmádena; al igual que Sealife y el Mariposario; Bioparc Fuengirola; Aventura Amazonia en Marbella; Aquamijas (Mijas); Aquavelis (Vélez-Málaga); bus turístico City Sightseeing Málaga y Benalmádena; Reservatauro en Ronda; Costasol Cruceros; Spanish Night de Mijas; Kart & Fun; Karting Miramar y el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga.