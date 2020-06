La mayoría de los hoteles de la Costa no abrirá hasta principios de julio

Málaga y provincia entraron el pasado lunes en la fase 2, lo que implica una relajación en las restricciones a la movilidad personal y en cuanto a la apertura de pequeños y medianos comercios, hostelería, centros comerciales y hoteles.

Los establecimientos hoteleros, de hecho, podían abrir desde el lunes con las zonas comunes ya operativas, siempre con un tercio del aforo, excepto sus bares y restaurantes, sujetos a la regla hostelera del 50% del aforo dentro y fuera para este tramo de la vuelta a la nueva normalidad.

Sin embargo, en Málaga y provincia, según el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, el grueso de los hoteles no abrirá ya hasta principios del mes de julio.

El primer día de la fase 2, el pasado lunes, 1 de junio, sólo tres establecimientos abrieron sus puertas. «En la fase 2 son muy pocos los establecimientos que abren sus puertas, porque no hay posibilidad de tener clientes de otras provincias, y mucho menos extranjeros, por lo que es más una labor social que otra cosa para rescatar gente de los ERTE. Son ahora tres establecimientos el día 1 los que han abierto sus puertas, y hasta que no haya movimiento entre provincias y, sobre todo el internacional, no va a haber más aperturas de establecimientos hoteleros, el grueso estará aproximadamente a principios de julio, la primera semana», dijo Callejón.

Ya Lola Villalba, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Málaga, avanzó el pasado lunes esta idea, de forma que el grueso del sector hotelero esperará a abrirá en la Costa del Sol, pese a anecdóticas aperturas, a finales de mes o principios de julio.

Los establecimientos pueden abrir, pero no hay turistas, sobre todo por las restricciones a la movilidad interprovincial, la cuarentena impuesta, de 14 días nada menos, para los turistas que vengan al país (una medida que se elimina a partir del 21 de julio) y las fronteras con muchos países están cerradas. Poco a poco, a medida que se avance de fase, todas estas prohibiciones irán menguando y se relajarán, lo que ya permitirá a los hoteles hacer frente a sus negocios y clientes y comenzar a operar.

Una vez se avance de fase, el aforo en las zonas comunes de los hoteles sube al 50%. La Junta de Andalucía, de hecho, ha pedido en innumerables ocasiones esta misma semana al Gobierno nacional que Málaga y Granada pasen antes de dos semanas a la fase 3, con restricciones más laxas en todos los sentidos, primando, sobre todo, el criterio económico, dado que ello ayudaría mucho a que el turismo nacional, y tal vez algo de internacional, pudiera recuperarse antes. Hay mucha incertidumbre, ahora que el Gobierno está negociando la última prórroga del confinamiento de esta desescalada, que llegará al 21 de junio, y las comunidades piden al Ejecutivo liderar ellas mismas, en sus respectivos territorios, esos últimos tramos de la desescalada.

Gonzalo Fuentes, secretario de Hostelería y Turismo en la federación estatal de Servicios de CCOO, cree que «es muy razonable» que los hoteles hayan decidido abrir a principios de julio: «Es cuando pueden hacerlo, no es que no quieran, porque tienen las fronteras cerradas, estamos en cuarentena y no hay movimiento entre provincias (lo que no estará permitido hasta el 22 de junio, posiblemente)». «Además, ningún turista va a venir de vacaciones hasta que no se permita el uso de todas las instalaciones».

El Imserso, desde septiembre

Dice Fuentes que el verano y el invierno van a ser muy difíciles. «A partir de julio se va a incorporar el turismo nacional y en agosto y septiembre, esperemos que lo haga el internacional». Una de las propuestas que ha lanzado CCOO a nivel estatal para paliar los problemas del sector es impulsar los viajes del Imserso a partir de septiembre (se suspendieron en marzo, dice Fuentes).

Así, reclama que se use el presupuesto de este año y del que viene, por ejemplo, para promover los desplazamientos de las personas mayores durante los últimos cuatro meses del año, enlazando «con el presupuesto, incluso, de 2022». Destaca que se trata de dos millones de turistas que están en los destinos una media de siete días.

También destaca que se está negociando con los empresarios y el Gobierno la extensión de los ERTE hasta finales de año, algo que ahora pueden hacer hasta septiembre, manteniendo así los puestos de trabajo.