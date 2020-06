La nueva vida de los chiringuitos

Qué sería de la Costa del Sol sin sus espetos de sardinas, sin establecimientos a pie de playa en los que degustar el mejor pescado fresco de la Bahía de Málaga y poder darte un chapuzón contra los rigores veraniegos. Pero el chiringuito es mucho más de lo que fue durante medio siglo. La actual pandemia ha coincidido en muchos casos con un proceso para convertir estos restaurantes en nuevos templos gastronómicos, abiertos durante todo el año y con una serie de servicios complementarios que les permitan diversificar su clientela y afianzarse dentro del segmento turístico más internacional.

Dista mucho aquel antiguo modelo de chambao, donde en el despertar del turismo internacional se consumían refrescos y aperitivos a la vez que pulpo seco, jibia o coquinas, de los nuevos templos gastronómicos que ya empiezan a abrirse camino a pocos metros de la orilla del mar. Ahora, con concesiones a largo plazo, la construcción en ladrillo ha desterrado al merendero en madera de antaño en la mayoría de los casos.

Pero la modernización no se limita a la estructura, que les permite ampliar la temporada y en algunos casos ofrecer sus servicios durante todo el año. También destacan los servicios complementarios que en plena desescalada son nuevos reclamos para el cliente de proximidad, a la espera de que turistas de otras comunidades autónomas o de otras nacionalidades vuelvan a tomar las playas malagueñas. Reinventarse o morir. Esa es una de las premisas de esta nueva vida para los chiringuitos, en la era de la mascarilla antiviral. El copropietario del chiringuito torremolinense La Playa Surf House, Javier Adanero, lo tiene claro: «Lo último que se le ha añadido a nuestras instalaciones es una cámara que permite en tiempo real observar por internet y desde cualquier sitio del mundo el estado del mar», explica.

Además, en este establecimiento de la playa de Los Álamos, cualquier cliente puede disfrutar «con una consumición mínima» de una hora gratuita de paddle surf. Algunos de estos chiringuitos actúan en temporada alta como importantes generadores de empleo. «Puede en el pico de la temporada que rondemos e incluso superemos el medio centenar de contratos», especifica al referirse a «ese valor añadido» de este segmento turístico.

Para el vocal de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Cala de Mijas y propietario de restaurantes como El Torreón y El Capricho, Salvador Gallardo, los chiringuitos fidelizan al visitante y son agentes económicos que están por encima de lo que marque el PIB. A las puertas de la fase 3, este empresario relata que casi la mitad de los establecimientos mijeños abrieron hace unas dos semanas. «Estamos de momento haciendo ofertas y recuperando la confianza y el hábito entre nuestros clientes, porque sabemos que más de un tercio de las personas tienen miedo a volver al restaurante. Pero creo que estamos en condiciones de tener un verano aceptable y quizás alargar después la temporada», expresa.

Vista desde El Torreón, en La Cala de Mijas.

Gallardo acumula década y media de experiencia e indice en esos servicios añadidos: «En El Torreón ofrecemos la opción de servir en la hamaca la consumición». Y, acerca de la recuperación del empleo, señala que ya ha reincorporado a «la mitad» de la plantilla. «Incluso hemos creado un puesto nuevo para espetar, porque es este fin de semana cuando empezamos a preparar los espetos de sardinas», apunta.

Entre las reivindicaciones de los concesionarios de chiringuitos y de otros servicios, como hamacas o hidropedales, se les piden a las administraciones rebajas en el canon anual que permitan compensar gastos nuevos como pueden ser los productos que refuerzan la higiene y el mantenimiento «en esta nueva realidad tras el coronavirus».

En este sentido, algunos empresarios han optado por sustituir las colchonetas en las hamacas por lonas y también se prueban productos como biocidas o desinfectantes tales como ozono, amonio cuaternario o antimicrobianos recién registrados como Nob166. Este último de manera pionera se aplica en La Playa de Torremolinos, aunque multiplique por seis el presupuesto. «Lo distingue su capacidad protectora de hasta siete días», apunta Javier Adanero.

A la espera de la fase 3, otro servicio añadido para muchos chiringuitos es la música en directo. Concesionarios de Torre del Mar como Safari Lounge Beach Club del paseo marítimo de Torre del Mar confían en retomar las actuaciones durante el próximo fin de semana. De forma parecida, en la localidad torroxeña de El Morche, Chiringuito Cacola aguarda la llegada de turistas de otras provincias, como Córdoba, Sevilla, Jaén o Granada, para retomar su agenda cultural. «Hasta ahora somos de dos o tres del municipio que estamos abiertos porque, después de casi tres décadas, seguimos como negocio familiar», argumenta el propietario, Manuel Ramos, mientras espeta unas sardinas con la ayuda de su hijo Jesse.

«Lo peor en las primeras semanas que llevamos abiertos es el calor. Preparar los espetos llevando la mascarilla y sin poder tocártela no es fácil. Otras restricciones como el espacio son fáciles de manejar, porque nuestra terraza con césped y sombreada por las palmeras es de las más amplias de esta zona», agrega este empresario.

Padre e hijo, Manuel y Jesse Ramos, en pleno espetado de sardinas en el chiringuito Cacola situado en la localidad axárquica de El Morche.

Entre las novedades para chiringuitos como La Playa también figuran nuevas herramientas para las redes sociales. Mike, por ejemplo, es un «moji» que a interacciona con los clientes e incluso es capaz de reservarte tu mesa. Y en La Isla, chiringuito situado en la playa veleña de Almayate, Ángel Calderón y Salvador Perea promocionan su cocina por hallarse «en el paraje casi virgen que ha mantenido medio siglo la misma vegetación». No obstante, la mayoría de chiringuitos aún no ha abierto. No lo ha hecho ninguna de las siete instalaciones de la playa de Burriana, en Nerja, muy dependientes de la llegada de turismo internacional, según el copropietario del Merendero Moreno, Miguel Moreno. En Estepona hasta este mismo fin de semana estaba cerrado el 75%, indica el presidente de Achima, Jorge Ortega. Y en Torrox, casi el 80%, según el delegado local de la asociación Aeplayas, David Villena.