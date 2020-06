Las reservas para volar a la Costa del Sol suben un 135%

Turismo Costa del Sol también estima que en un julio se abrirán un 80% de las plazas hoteleras, con una ocupación cercana al 35% y una bajada de precios en las habitaciones

Las reservas para volar a la Costa del Sol subieron un 135% durante la última semana de mayo, según se desprende de un informe sobre la situación del mercado turístico elaborado por los técnicos de Turismo Costa del Sol. Más de la mitad de estas reservas, un 57%, se realizaron para el mes de julio, mientras que un 27% de ellas fueron efectuadas para agosto y un 16% para septiembre.

En las mismas fechas se registró un incremento del 35,8% en las búsquedas de vuelos, realizadas principalmente desde España, Reino Unido, Francia y Alemania. Así, las búsquedas llevadas a cabo por españoles subieron un 45%, las de los británicos un 27%, las del mercado alemán un 34% y las procedentes de territorio francés un 54,8%.

Según precisó la consejera delegada de Turismo Costa del Sol y vicepresidenta de la Diputación, Margarita del Cid, estos datos recabados a 31 de mayo significan un incremento del 136% de la actividad en relación a la parálisis del sector que se produjo tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, aunque "todavía existiría una bajada del 90% en relación a las reservas existentes en la misma semama del año pasado".



Apertura de hoteles

Turismo Costa del Sol también puso de relieve las conclusiones de una encuesta realizada entre los principales empresarios turísticos de la Costa del Sol en la que se señala que en julio abrirán el 80% de las plazas hoteleras, con una ocupación media situada entre el 30% y el 35% y turistas que serían de procedencia nacional en un 90% de los casos y solo en un 10% se trataría de extranjeros. Asimismo, se estima que el precio medio de las habitaciones bajará entre el 10% y el 15%.

Igualmente, se espera que abran el 70% de los negocios de hostelería con "una facturación que rondaría la mitad de la del año pasado", según precisó Del Cid. En cambio, durante el periodo estival abrirán la práctica totalidad de los chiringuitos en el litoral costasoleño, casi un 100% de estos establecimientos, pero la facturación también se reducirá a la mitad con un 70% de turistas nacionales y un 30% de turistas internacionales.

Turismo Costa del Sol espera que "el turismo rural abra al 100% con una actividad del 40%" en un verano en el que "estarán abiertos todos los campos de golf desde julio y un 100% de las empresas de ocio con una ocupación del 60%, mientras que las viviendas con fines turísticos abrirán en un 80% aunque la facturación caerá a la mitad".

Del Cid aseguró, además, que "solo un 15% de las agencias receptivas estarán disponibles para una mayoría de turistas nacionales y un 20% de extranjeros".

En cuanto a los coches de alquiler, señaló que "se pondrán en el mercado el 75%" con una ocupación cercana al 40% respecto al verano pasado. Y respecto a la oferta cultural, Del Cid indicó que "abrirá a partir del mes de julio al 100% pero con una ocupación media entre el 45% y el 50%".

"El escenario cambia por momentos, por semanas e incluso por días, pero a medida que se avance si no hay una recaída seguiremos ofreciendo datos positivos y se salvará parte de la temporada alta", expuso Del Cid.



Seguridad y redes sociales

Asimismo, la dirigente de Turismo Costa del Sol celebró que se hayan recuperado los mismos índices en relación a la percepción de la seguridad del destino "que se tenían en febrero, pues vuelven a ser de 92 puntos sobre 100".

Otro de los indicadores optimistas que deslizó Del Cid fue que "se ha reducido prácticamente a cero" la aparición en redes sociales de las menciones del destino Costa del Sol asociado al término coronavirus, "por lo que la asociación entre estos términos ya no existe en las redes".

Del Cid confió en que "este verano la Costa del Sol ofrezca su mejor cara; el turista ya ha dicho que quiere venir a la Costa del Sol y la Costa del Sol está preparada para recibirlo con los brazos abiertos como un destino seguro y de calidad". "Aunque es verdad que existe incertidumbre, los datos que hemos ofrecido implican que la temporada se está salvando poco a poco, que habrá temporada turística y que empezará a producirse una recuperación del sector, que es de lo que se trata", agregó la consejera delegada de Turismo Costa del Sol.



Críticas al Gobierno

Durante su intervención, Margarita del Cid se mostró especialmente crítica con la atención del Gobierno de España al sector turístico y reiteró que "sus políticas erráticas nos han dejado estupefactos a todos los que trabajamos para recuperar esta actividad".

A este respecto, Del Cid le exigió al Ministerio de Turismo "decisiones ágiles, planes de apoyo al sector turístico y una mayor inversión en estos planes porque tenemos que recuperar la actividad y el empleo en un sector que es crucial para la economía".

"No hace falta hacer un estudio para saber que sus políticas confunden y no le ofrecen seguridad a la familia que quiera venir a un país en el que no se le deja claro qué va a pasar, por lo que puede suceder que termine optando por otro destino", expuso la vicepresidenta de la Diputación de Málaga en relación a las "rectificaciones" y la ambigüedad mostrada por el Ejecutivo nacional en relación a la apertura de fronteras o a la eliminación de las dos semanas de cuarentena.