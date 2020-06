La Junta sostiene que "en el mejor escenario", el turismo perderá más de 10.000 millones

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha sostenido que el sector turístico "va a perder dinero". Así, ha indicado que "en el mejor escenario posible habrá unas pérdidas que superarían los 10.000 millones en Andalucía y probablemente más de 100.000 empleos".

Así lo ha indicado en Marbella, durante la presentación del plan de playas seguras de la Junta de Andalucía junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el presidente de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, y la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz.

Martín ha incidido en que "es una situación que hay que afrontar con medidas, con planes de choque" y ha citado los más de 150 millones de euros para planes de empleo a partir de septiembre y los "muchos incentivos para la colaboración público-privada".

"Habrá que sacar proyectos --ha sostenido-- que las administraciones no puedan acometer porque los recursos se están destinando principalmente para gasto sanitario y social y tenemos que confiar en esa colaboración público-privada y este Gobierno de PP y Cs lo hace de manera muy significativa y especial".

Las previsiones son "de normalidad", ha dicho Marín, añadiendo que en muchos casos se estará por encima del 86 por ciento tanto en el litoral como en el interior: "Este año no va a ser ese verano --de 2019-- pero sí habrá una ocupación muy alta".

El consejero ha agregado que las reservas para julio y agosto ya superan el 46 por ciento, al tiempo que ha aclarado que la "inmensa mayoría del turismo hace sus reservas en los últimos 20, 25 días antes de viajar por lo que esos datos serán muy superiores".

En el caso del turismo rural, según el consejero andaluz de Turismo, las reservas en muchas provincias están ya entre el 70 y 75 por ciento para los meses de julio y agosto.

Marín ha incidido en el trabajo del Gobierno de Andalucía de anticipación y ha puesto como ejemplo el plan de playas seguras presentado este mismo lunes, 15 de junio, cuando de momento sólo se permite la movilidad interprovincial.

A partir del 22 de junio, una vez decaiga el estado de alarma, se activará en Andalucía el nivel de emergencia sanitaria 2 por el que, ha dicho, "Salud Pública puede cerrar una calle, un edificio o una ciudad sin necesidad de confinar a todo el territorio" si se diera algún rebrote. "Se dispone de todos los recursos, está todo diseñado y preparado, adelantándonos", ha apostillado.

Baleares

Por otro lado, cuestionado por el plan piloto iniciado en Baleares para recibir a los primeros turistas alemanes, Marín ha reiterado que esta experiencia "no tiene mucha validez si dos días después se abre al turismo internacional".

Este plan piloto se ha reducido a una semana, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a partir del próximo 21 de junio se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea.

"¿Si tenemos un rebrote cerramos el día 21 el turismo internacional?", se ha preguntado Marín, quien lo ha calificado como "otra ocurrencia" del Ejecutivo: "No tiene sentido, es otra medida dentro de esa improvisación permanente y no la compartimos".

Lo que sí ha incidido el vicepresidente andaluz es en la necesidad de realizar test de COVID-19 a los viajeros que lleguen al país: "Es de sentido común y responsabilidad". A su juicio, con el "esfuerzo" hecho entre todos en estos meses "no supone nada" hacer un test: "Es apenas un pinchazo que te dice si están en condiciones de ir o no a tu trabajo, o sencillamente de poder viajar. A cualquier persona nos gustaría viajar con esa tranquilidad de que no transmitimos el virus".

Juan Martín ha recordado que los aeropuertos no son competencia de la Junta de Andalucía: "Suponemos, tal y como anunció Sánchez en rueda de prensa, que se harán controles de temperatura en aeropuertos y en otros servicios de transporte público, como autobuses o servicios ferroviarios pero lo sensato y razonable es hacer un test antes de viajar, te da todas las garantías para no tener que asumir riesgos".

En este punto, ha supuesto que el Gobierno central "al final lo hará, volverá a rectificar porque cuando rectifican, casi siempre aciertan". "Espero que lo hagan ahora para garantizar la seguridad de todos", ha finalizado.