Málaga tiene ahora 2.500 plazas de hoteles abiertas con una ocupación del 25%

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valoró ayer en relación con el turismo que la ciudad «irá bien», destacando el progreso en la ocupación de cara a los próximos meses pero dejó claro que «es esencial» que haya contagio cero.

En cuanto a datos, el alcalde de Málaga precisó que actualmente hay unas 2.500 plazas de hoteles abiertas en la ciudad y la ocupación debe estar entorno a un 20 o 25 por ciento, siendo las previsiones para julio del 50 por ciento «y creciendo».

Asimismo, incidió en que las previsiones, no obstante, dependerán de cómo se evolucione, insistiendo, en este sentido, en que en el tema del turismo es «esencial» que «tengamos contagio cero, que vayamos bajando el número de incidencias por cada 100.000 habitantes, que Málaga está muy bien, mejor que Baleares, pero que lleguemos a cero».

Por ello, incidió en la importancia de la distancia social, el uso de la mascarilla y las medidas higiénico-sanitarias; además de hacer los triajes y rastreos de los contagiados para localizarlos «con gran rapidez». De la Torre, tras ser cuestionado, incidió en que el turismo «es un sector importante» para la ciudad: «El turismo es clave», apostilló, señalando que ha sido el más afectado por la crisis, ya que «depende del cliente y no está, porque al estar confinado no ha podido moverse el de Málaga y el de fuera, menos todavía», además de que el de fuera «aún no está recuperado, estará en pocas fechas pero será gradual».

Por tanto, reconoció que eso «se nota en la ciudad, se nota en los hoteles, demanda en las terrazas, cafeterías, restaurantes, tiendas... El vacío del turismo en Málaga es muy visible», apostilló. No obstante, afirmó que «hemos sido una ciudad de éxito y volveremos a serlo», manifestó, destacando el crecimiento en turismo urbano en los últimos años y valorando el atractivo de la ciudad para el turismo nacional e internacional.