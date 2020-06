«La confianza es clave en la decisión del cliente durante este verano»

El próximo fin de semana abre al público el primero de los hoteles de este resort hotelero que espera con expectación la movilidad del turismo británico para salvar esta temporada post Covid.

¿Cuáles son las expectativas que tienen en Holiday World en este verano tan atípico?

Es una sensación agridulce. Por un lado, muy contentos por poder abrir el resort de la mano del Club de Playa (30.000 m2. y nueves piscinas), que dan confianza al cliente porque tiene a su disposición una zona de esparcimiento muy grande, que es lo que está buscando el turista nacional en este verano post pandemia. Diversión al aire libre y distancia social garantizada, esto es lo que hemos hecho, poner en valor nuestro producto.

¿Cómo se han promocionado para la captación de clientes?

En nuestro resort tenemos cuatro hoteles con restaurantes, piscinas, zonas de ocio, etc. y un montón de servicios cada uno. Hemos hecho la campaña "Escápate de Casa" y ha funcionado muy bien, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad de los últimos meses. Hemos podido anunciar la apertura de un segundo hotel para el 9 de julio, ya que no queremos superar el 60%-70% de ocupación y poder asegurar una mejor gestión de los espacios, garantizar zonas seguras, así como las distancias de seguridad necesarias. Estas noticias, aunque pueden resultar positivas, solo afectan a los meses de julio y agosto y con estas ocupaciones limitadas por nosotros mismos.

La clave está en la llegada del turista británico.

Absolutamente. Parece ser que se anunciará el día 29 las condiciones de movilidad para los británicos. Si ese día se anuncia, creemos que para finales de julio los touroperadores empezarán a trabajar y esto puede suponer la llegada de estos turistas, que no lo olvidemos, son los clientes de los que nos nutrimos mayoritariamente en toda la Costa del Sol.

¿Cómo están garantizando la seguridad sanitaria?

Los clientes este verano se están moviendo por seguridad. Les tienes que garantizar la seguridad sanitaria en las instalaciones. Nosotros hace un mes lanzamos un proyecto sanitario que se llama 'Safeholiday' que se puede ver en nuestra web y es un protocolo de cinco puntos que configura nuestra política sanitaria (distancia social, espacio seguro, protocolo sanitario y de desinfección, protocolo en caso de positivos, etc.). También hemos hecho una spin off de nuestro proyecto de digitalización ciñéndonos al tema de la seguridad respecto al Covid-19 (check in automático, apps, la lectura de los coches que acceden al resort, etc.).

¿Cómo va a ser la experiencia vacacional en Holiday World?

Hemos trabajado muy duro para ofrecer buffet y animación, que son las dos cosas que primero han preguntado los clientes. El buffet tendrá horario, estará más controlado, será en monodosis y con más zona de showcooking. En animación vamos a hacer una pequeña revolución. Habrá animación desde las hamacas, será animación de familias y niños con mucha música simultánea y en focos dispersos. Tenemos espacio y nos permite mucho la creatividad.

¿Y los precios?

Estamos manejando en julio y agosto precios típicos de mayo o junio, y encima con muchos más costes por el tema de la protección ante el Covid. Es una cuestión mas de responsabilidad que de negocio.