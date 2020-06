«Lo primordial es transmitir que Mijas es un destino seguro y generar confianza»

Mijas se prepara de la mejor manera posible para garantizar a sus visitantes la seguridad sanitaria del municipio. José Carlos Martín reconoce una fuerte inversión en la organización de las playas, con un total de 200 personas trabajando y una extrema limpieza y vigilancia y un aforamiento de 12 metros realizado por drones.

¿Cuáles son los objetivos turísticos de Mijas en este año?

Somos un destino turístico consolidado y queremos mantener nuestro estatus. Lo primordial es transmitir que somos un destino seguro y generar confianza en esa seguridad a los visitantes.

¿Cómo están transmitiendo a los posibles visitantes que Mijas es un destino seguro sanitariamente hablando?

Aparte de campañas que podamos llevar a cabo, nuestra tarjeta de visita son las playas. N0 hemos escatimado en medios porque tenemos que transmitir esa imagen de seguridad e higiene. El despliegue en las playas es importante, tenemos 200 personas trabajando diariamente, tenemos aforamientos con drones, equipos de salvamento y socorrismo, controladores, limpieza extrema en aseos, etc. Tenemos el sello de calidad de la Junta de Andalucía y hemos solicitado el de Turismo Seguro del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española). También tenemos la playa para mayores de 65 años.

Hábleme del Plan de choque de Turismo Local que están llevando a cabo y de las conclusiones de las reuniones de la Mesa Sectorial del Turismo en Mijas?

Ya hemos tenido dos reuniones de esa Mesa. Hemos introducido medidas para dinamizar la economía y mantener el empleo, que es lo importante. Nuestro Plan estrella es el de Ayudas de Autónomos y Pymes por un montante de 12 millones de euros; también hicimos un Plan específico para ayudar a las empresas de playa a pagar el cánon de ocupación de la misma. Eliminamos las tasas de las terrazas, del mercadillo, de los kioscos y de uno de nuestros símbolos, el burro-taxi. También incidimos en esas reuniones que había que transmitir que nuestra localidad es segura, por eso tenemos el sello de Andalucía Segura, que fuimos la segunda localidad en Andalucía y la primera en Málaga en tenerlo, y sobre todo el sello de Turismo Seguro del ICTE que también nos da la 'Q' de calidad. Otra conclusión a la que se llegó es que el sector público y el sector privado tienen que ir de la mano tal y como está la coyuntura actual.

¿Están destinando ya recursos para captar al turismo español en esta temporada tan atípica, como la campaña «Mijas, volver a vivir», que han realizado los niños mijeños?

Sí. Para nosotros el turista español supone el 49% y sobre esto va a pivotar nuestra campaña. Hay que ser realistas y saber que el turismo extranjero este año no nos va a aportar tanto como otras campañas y esto lo tenemos que compensar con el turista de aquí. La campaña que citas centraliza sus esfuerzos en este aspecto y la semana que viene la lanzaremos con el objetivo de atraer al turista nacional.

¿Tienen estimaciones de cuántos turistas extranjeros podrían llegar a Mijas tras la reciente apertura de fronteras?

No tenemos todavía estimaciones realistas, lo que sí es cierto es que nuestro mercado de segunda residencia tiene mucha importancia y muchos de nuestros residentes habituales se han visto confinados en sus países de origen. Esperamos que poco a poco vayan regresando a Mijas, de ahí que insistamos, una vez más, que somos un municipio seguro y creemos que empezarán a venir pronto.

¿Les han transmitido los hoteleros mijeños cómo van las reservas para los meses fuertes de julio y agosto?

Algún dato tenemos. Buenas no son las cifras si las comparamos con el año pasado, por ejemplo. Hay que ser optimista y positivo porque son mejores de lo que creíamos. Hay que esperar a la apertura de fronteras definitiva del 1 de julio para ver cómo evoluciona porque ahora está todo el mundo en stand by.

¿Cómo han organizado el tema de las playas?

Hemos hecho un esfuerzo importante porque queremos diferenciarnos de otros municipios. El aforamiento lo hacemos a través de drones cuyo seguimiento se puede ver en una App para que el usuario pueda ver cómo está la playa cuando decide ir. Nosotros hemos hecho el aforamiento sobre 12 metros (la recomendación es sobre 4). Así generamos más seguridad. Nosotros teníamos controladores bastante antes que lo anunciara la Junta. La limpieza y la higiene es fundamental por eso tenemos a 68 personas trabajando y una persona en cada aseo que limpia cada vez que entra un bañista. Creo que el dispositivo es muy importrante.

La hostelería mijeña ¿está ya abierta al 100% o hay aún establecimientos cerrados?

Hay hoteles que todavía no han abierto y otros están abiertos a medio gas. Nuestras plazas hoteleras están destinadas al turismo extranjero preferentemente y mientras no se abran las fronteras definitivamente, hay hoteles que no han abierto.

Si exceptuamos el turismo de sol y playa, ¿en qué otros segmentos turísticos pueden captar turistas Mijas?

Deportes al aire libre, golf, naturaleza y gastronomía.

¿Qué le diría a una persona que no conoce la localidad para que venga a Mijas?

En principio, que somos un municipio seguro, y que se pueden disfrutar muchas cosas en un mismo enclave. Podemos comer espetos al mediodía, jugar unos hoyos al golf por la tarde y disfrutar del centro del pueblo por la noche.

