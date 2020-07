Las viviendas turísticas de la provincia prevén una ocupación del 40% en agosto

Las viviendas turísticas de la provincia de Málaga están sufriendo un fuerte impacto, según el presidente de la Asociación que las agrupa y representa en Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, como el resto de operadores turísticos, por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, la desescalada y el previo confinamiento. «La previsión es que la ocupación sea este mes del 20% o 25% y que en agosto suba al 35% o 40%», explica.

Pérez-Lanzac califica esos datos porcentuales como «fatales, porque muchas empresas y viviendas turísticas realizan en verano el 70% de la facturación anual, lo que supone una merma importante». «Ello hace que muchas personas hayan entrado en un estrés importante por los problemas para pagar la hipoteca y las empresas, para mantener a sus plantillas», recalca, para incidir en que el problema es que la situación ahora, con los rebrotes, es «muy volátil. Hay muchas noticias sobre rebrotes, crecen las reservas pero luego con una información de este tipo se produce una pausa y la posterior cancelación. Hay que tratar de trasladar estas informaciones con la mayor diligencia posible porque el turista es muy sensible». En su opinión, el problema es que hay una gran incertidumbre, porque aunque en los primeros días crecieron las reservas en las viviendas turísticas, ahora se ha impuesto una gran flexibilidad en las políticas de cancelación y «las reservas igual que llegaron, se van, hay mucha incertidumbre y preocupación», destaca.

Asegura que la mayor ayuda que podría recibir el sector no sólo en la provincia sino también en la comunidad autónoma es que las administraciones entregaran protocolos y planificaciones claras y concretas, «deberíamos saber cómo actuar para dar esa información al turista, pero ya desde el confinamiento, que estuviera todo muy claro. Por ejemplo, si podrían cerrarse ciudades o no o información sobre el uso de mascarillas. Nosotros estamos asesorando a los clientes y necesitamos saber y poder trasladar esa confianza».

Indica que ahora, sobre todo, están viniendo a las viviendas turísticas de la provincia turistas y visitantes nacionales, turismo de aquí, del país, «clientes de empresas o ejecutivos y trabajadores, por ejemplo del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Se ve algo de turismo europeo, Francia y Holanda, pero todo muy leve», recalca.

Un fenómeno o movimiento que se está detectando en grandes urbes es el trasvase que se da desde las viviendas turísticas al alquiler de larga duración por parte de los propietarios debido al parón turístico, entre otras cosas, provocado por el coronavirus y también porque los arrendamientos de mayores periodos de tiempo no paran de subir (o paraban, al menos hasta poco antes de la pandemia, aunque parece que este problema continuará a pesar de la crisis económica que nos azota estos meses), por lo que las rentabilidades también crecen.

En Madrid y Barcelona, el 10% de las viviendas turísticas se ha pasado a arrendamientos de larga duración y en el país, la media es del 6%, aunque no maneja Pérez-Lanzac, por ahora, los datos de la región y la provincia. «En muchas ciudades, a pesar de la situación, sube el precio del alquiler; parece que se habla de que la vivienda turística es determinante en los precios del alquiler, pero no parece que sea así, el precio de larga temporada no parece subir», recalca.

Un informe del portal pisos.com aseguraba el martes que el precio del alquiler de vivienda bajó en Andalucía el 0,38 % en junio respecto al mes anterior. Pese a esta bajada mensual el precio del alquiler de un piso tipo en Andalucía, de 122 metros cuadrados y una renta media de 858 euros mensuales, mantiene una subida del 3,75 % respecto al semestre anterior, la tercera mayor de España, y del 6,45 % en los últimos doce meses, la quinta mayor del país.

Interanualmente, Almería (1,25%) fue la capital andaluza donde más se incrementó, mientras que Málaga (-10,68 %) registró el tercer descenso más señalado a nivel nacional. En el apartado de rentas medias, Jaén (490 euros / mes) fue la sexta más asequible para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Málaga (956 euros / mes) marcó la octava renta media mensual más alta de todo el país.

Ahora hay mucha gente esperando «a ver cómo evoluciona el verano para saber si se van a la larga temporada o no», recalca, aunque eso no se lo plantean, dice Pérez-Lanzac, «las viviendas más competitivas, es decir, las que tienen vistas al mar o son villas con piscina o terraza, o las que están en zonas costeras como Torrox. Allí, por ejemplo, no hay demanda de larga temporada, no existe esa opción».

AVVA también detecta que las reservas son ahora más largas, de una o dos semanas frente a unos pocos días antes de la pandemia, lo que es, al menos, «interesante» y recuerda que el principal cliente de la vivienda turística suele ser la familia, que además destina el 60% del gasto a comercios y restaurantes. «Es positivo que se vaya a estancias más largas, vamos a ser elementos de la reactivación económica».

En la provincia hay actualmente en torno a 40.000 viviendas, dice AVVA, frente a entre 4.000 y 5.000 de la capital. En cuanto a la situación del Centro, se mostró abierto a dialogar con el Ayuntamiento con el fin de ofrecer el precio del parking en el precio de alquiler de la vivienda vacacional.