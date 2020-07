Cuarentena en Reino Unido: ¿decisión responsable o sin sentido?

"Ciudades como Barcelona y Madrid no son iguales que Málaga o Marbella, porque estas últimas son más seguras", opinan algunos viajeros británicos que han aterrizado hoy en el aeropuerto de Málaga.

Reino Unido ha puesto España en la lista negra debido al alza de contagios de Covid-19. El Gobierno británico anunció este sábado la decisión de excluir al país español del listado de destinos seguros, en el que se incluyen naciones como Francia, Alemania, Estonia o Eslovenia. La medida entró en vigor este domingo, por lo que ahora los viajeros procedentes de España tendrán que aislarse durante catorce días o podrán recibir una multa de hasta 1.000 libras (1.072 euros).

La decisión ha pillado a muchos turistas desprevenidos, algunos de ellos con los viajes planificados y los billetes comprados, y otros ya en suelo español. Esta situación ha producido sentimientos encontrados y opiniones divergentes entre los viajeros de nacionalidad británica.

Una familia de Manchester, que ha aterrizado en Málaga este lunes, sostiene que la medida impuesta por Reino Unido "tiene sentido". "No es un problema cumplir la cuarentena al regresar a nuestro país después de haber estado meses confinados", argumenta Donna, que pretende pasar cinco días en España junto a su marido y a su hija. "Obviamente no nos gusta, pero es lo que hay. Cuando volvamos a casa nos quedaremos ahí el tiempo que haga falta", añade.

Otra turista británica, que acaba de llegar a España con su pareja para pasar seis días en Marbella, defiende que se trata de "una decisión responsable". Maike de Boorder cree que la medida cambiará la mentalidad de las personas mayores a la hora de viajar, pero que no influirá a los más jóvenes.

Un compatriota que retorna con su esposa a Reino Unido tras diez días en Málaga es más tajante: "La gente no va a ir de vacaciones". Alan destaca que muchos no viajarán debido a la imposibilidad de teletrabajar al volver al país, lo que supondría "estar parado sin cobrar". Este turista califica de "locura" a la cuarentena obligatoria implantada por el Ejecutivo británico, a la vez que agrega: "Nosotros solemos viajar dos semanas más, pero debido a la cuarentena ya no es factible. Así que nos perderemos dos semanas en las que podríamos estar aprovechando nuestras vacaciones".

Alan y Danuta ya han asumido que tendrán que permanecer en casa tras su regreso, por lo que se han informado a través de la página web del Gobierno británico: "Al llegar a Reino Unido hay que facilitar varios datos: número de teléfono, día de ida y de vuelta, procedencia, y algunos detalles más que ya veremos cuando estemos allí", explica Danuta.

Una pareja de profesores recién llegada de Londres confiesa no tener una postura clara. "Ciudades como Barcelona y Madrid no son iguales que Málaga o Marbella, porque estas últimas son más seguras", señala. Han elegido España como destino para pasar tres semanas, y no les preocupa tener que aislarse al volver al territorio británico, porque tienen todo el verano libre debido a su profesión.

La decisión de Reino Unido supone un duro golpe para el turismo español, que ya está sufriendo las consecuencias. La primera de ellas ha sido la suspensión de paquetes de vacaciones a la España peninsular por parte del turoperador anglo-alemán TUI, el principal en Europa. La empresa ha cancelado sus vuelos hasta el 9 de agosto, aunque el Gobierno central está negociando un corredor aéreo seguro para Baleares y Canarias. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha exigido que se incluya a la comunidad en el trato, dado que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de dicha región que, además, registra un número de contagios inferior al de otras zonas del país.