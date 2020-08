Nuria Rodríguez: "Málaga sigue generando confianza y seguridad al inversor"

La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Nuria Rodríguez, ha destacado que durante el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus se han registrado 33 proyectos hoteleros nuevos, "algunos de gran lujo".

A su juicio, "estos datos tan positivos no se habían dado en anteriores crisis" y ha dicho que "seguimos generando esa confianza y esa seguridad que nos hemos marcado ante los inversores y empresarios".

"Nuestro objetivo principal es que los malagueños puedan tener un empleo estable y de calidad, y lo vamos consiguiendo", ha apuntado, no obstante, ha agregado que "no hemos tenido todo de nuestro lado", aludiendo a la pandemia: "No se ha parado pero no se ha seguido al mismo ritmo".

"La delegación de Málaga trabajamos en equipo, no solo con todas las administraciones locales, y personas más cercanas al ciudadano, sino con inversores o empresarios que llaman a la delegación porque necesitan ayuda y se le abren las puertas, y nos sentamos en equipo", ha incidido, al tiempo que ha valorado el hecho de que se "consiga toda esa confianza que se había perdido años atrás".

A su juicio, "esa confianza que le hemos generado desde la delegación de Málaga, que ven que trabajamos en equipo, que saben que pueden llamar y les atendemos, ayuda muchísimo".

Asimismo, ha afirmado, en una entrevista con Europa Press, que los empresarios y los malagueños "sabemos que por muchas nubes negras que se nos pongan, en la Costa del Sol, en Málaga, en Andalucía, al final siempre sale el sol y brilla".

Por otro lado, Rodríguez, ha recordado en relación con el decreto hotelero aprobado por la Junta que "era una demanda histórica del sector", asegurando que han agradecido que se pusiera en marcha.

"Teníamos claro que teníamos que abrir las puertas de la administración a todos los ciudadanos, y, por supuesto a los empresarios hay que ponerles alfombra roja porque son los que crean empleo y de calidad", ha afirmado. "Lo que necesitaban --el sector-- era ser igual de competitivos que otras comunidades; se ha puesto en marcha --el decreto-- y está siendo un éxito", ha asegurado.

En concreto, en Málaga, tal y como ha recordado, el Gran Hotel Miramar de Málaga fue el primer gran lujo en Andalucía, tras el nuevo decreto, siendo también el primero en Málaga capital.

Al respecto, ha señalado que Málaga capital "con todo lo que ha crecido culturalmente y turísticamente" contaba con un gran lujo pero "no podía realmente serlo y no era justo, porque tiene unas instalaciones magnificas y son un referente". "Gracias a ese decreto ya tenemos ese hotel de gran lujo".

Ha dicho, además, que "ya ha habido un número importante de hoteles que han cambiado su nueva clasificación", poniendo como ejemplo el hotel Hilton Reserva del Higuerón, que pasó de cuatro a cinco estrellas, siendo el primero de Andalucía.

"Estamos constantemente cambiando", ha señalado, destacando también las reuniones mantenidas con el sector hotelero, asegurando "que todos están encantados".