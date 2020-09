"Muchos hoteles van a estar un año sin ingresos, no hay empresa que soporte eso"

El empresario hotelero costasoleño Miguel Sánchez tiene claro que, al menos hasta la próxima primavera, los hoteles van a necesitar liquidez ante la ausencia de ingresos. Llegados a este punto, ejerce como responsable de Turismo en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y les reclama ayudas económicas a las instituciones

Las reflexiones del empresario hotelero Miguel Sánchez arrastran seis décadas de experiencia en las que se ha ido convirtiendo en una de las voces más escuchadas del pujante sector turístico costasoleño. Bastante atrás en el tiempo queda ya su periplo al frente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y, en la actualidad, se ocupa de la presidencia del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Más allá de sus cometido en la patronal regional, su condición de propietario de la cadena malagueña MS Hoteles florece cuando mira a lo acontecido durante el verano más duro que recuerda para el sector hotelero. Miguel Sánchez tiene claro que, al menos hasta la próxima primavera, los hoteles van a necesitar liquidez ante la ausencia de ingresos. Y, llegado ese punto, reclama ayudas económicas a las instituciones. Sobre todo, al Ejecutivo central y a los gobiernos autonómicos.

Le ha entregado casi toda su vida al sector hotelero, al que lleva vinculado más de medio siglo, ¿recuerda haber vivido un verano con tanta incertidumbre como el actual?

No. Nunca. Ya había pasado por otras crisis a lo largo de mi vida, pero ninguna había sido como esta. En ninguna crisis anterior había caído el turismo de la forma que ahora lo ha hecho. Nos encontramos en el mes de septiembre y estamos planificando el cierre de la mayoría de los hoteles. Sobre todo, en el segmento de sol y playa. Y eso quiere decir que, según las previsiones actuales, así vamos a estar hasta el mes de abril. Vamos a estar un año sin ingresar ni un euro en las empresas hoteleras. Este es el caso al que se enfrentan la mayoría de los hoteles de sol y playa.

¿Se esperaba, tras la irrupción de la pandemia, que la caída de la ocupación en los hoteles rondaría el 70% respecto al año pasado? ¿Se confiaba en que el golpe no fuera tan duro?

No lo esperábamos. Al principio de todo -en el mes de marzo, cuando ya se anunciaba lo que vendría y sabíamos que tendríamos que cerrar- pensábamos que esto sería una cosa de dos o tres meses y nada más. Ese fue el primer balance que hicimos y nos equivocamos. Luego, por segunda vez -cuando en el mes de junio empezamos a ver que se abrían las fronteras y se iniciaba la libertad de movimientos por todo el país- creimos que todavía, al menos, el verano podríamos utilizarlo. Jamás llegamos a pensar que las cosas podrían ser como están ahora mismo.

¿Cree que se ha hecho todo lo posible para evitar la pérdida del turismo extranjero?

Esto es un fenómeno ante el que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque la gente no viene ni aquí ni a ninguna parte. En ese sentido, creo que se ha hecho lo que se ha podido desde las administraciones. Y nosotros nos hemos limitado a cumplir los protocolos de sanidad que nos han mandado. Poco se ha podido hacer respecto a la caída del turismo. Otra cosa, ahora, es cómo nos encontramos y cómo salvamos las empresas. Pero, en cuanto a que haya caído de la forma que ha ocurrido, eso es un tema de fuerza mayor y ahí no se ha podido hacer nada para que dejen de venir los turistas de la forma que lo han hecho. Sobre todo, los europeos.

¿Tiene la esperanza de que el regreso de los turistas europeos se produzca en los próximos meses o habrá que armarse de paciencia y ser conscientes de que la ausencia va para largo?

Por la fecha en la que nos encontramos y teniendo en cuenta que, a la infraestructura que tenemos en Andalucía, el 70% de los viajeros que nos visitan viene por el segmento de sol y playa, ya entramos en invierno. Y ya antes de todo esto teníamos una estacionalidad bastante marcada. Tenemos que tenerlo previsto y prepararnos para ello. Hasta antes del mes de abril o de marzo, no vamos a tener turistas europeos. A no ser que saquen las vacunas o algún antibiótico que permita resolver o cortar los contagios. Pero mientras la pandemia siga como está ahora y arroje las cifras que está dando, tendremos que armarnos de paciencia y no sabemos hasta cuándo.

El empresario Miguel Sánchez. Foto: ARCINIEGA

¿Cómo valora las nuevas medidas de la Junta para el cierre de playas por la noche y la reducción de aforo en eventos?

Estas suelen ser medidas que a las empresas nos fastidian. Sobre todo, por el tema de los eventos. Pero, por otro lado, tenemos que ser conscientes de que, si queremos frenar el crecimiento de contagios que tenemos en nuestra comunidad, hay que tomar medidas de este tipo. Por eso, lo tengo muy claro y respeto las medidas que se están tomando desde la Consejería de Salud, a nivel regional, y desde el Ministerio de Sanidad, a nivel nacional.

¿Está recibiendo el turismo un apoyo real a través de las instituciones públicas?

Eso es otra historia. Ya sabemos que la situación por la que está atravesando el turismo es muy complicada. Todos sus sectores estamos perdiendo muchísimo dinero. Hay algunos que saldrán antes; otros lo harán más tarde y con unas cargas muy superiores. Como es, por ejemplo, el de los alojamientos. Los hoteles empezamos a entrar ahora, prácticamente, en la fase de ir cerrando. Y necesitamos una liquidez para poder mantener las empresas hasta que todo eso se corte. Sabemos que obtener esta liquidez no es fácil. Pero esperamos que los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, sean conscientes y no dejen caer a una industria como el turismo, que aporta hasta el 14% del Producto Interior Bruto como sucede en Andalucía. Espero que no la dejen caer. Sería gravísimo. Lo que estamos pidiendo, y esperamos que así se haga, es que se nos apoye con liquidez. Los gastos son tremendos. Y, como he dicho antes, vamos a estar un año con ingresos cero. Y eso no hay economía privada que lo pueda soportar. Esperemos tener pronto con las administraciones las reuniones que se van a solicitar con carácter de urgencia. Y ver de qué manera podemos apoyar económicamente a las empresas.

¿Le daría la mejor habitación de uno de sus hoteles al ministro malagueño Alberto Garzón después de lo que dijo sobre el sector o eso no se olvida?

No. Yo, personalmente, no se la daría. No le daría ni la habitación. Ni siquiera eso.

¿Cuánto tiempo estima que la Costa del Sol tardará en recuperar los niveles habituales de actividad turística tras la crisis que ha generado el Covid?

El turismo es un sector económico muy sensible. Le afecta todo. Tanto en lo bueno como en lo malo. Las vacaciones ya son un bien social irrenunciable. Quiero decir con esto que el turismo volverá otra vez a aparecer y a funcionar en el momento en el que la gente tenga la seguridad de que no va a pasar nada y que ya está controlado el contagio. Y si no está controlado, si a alguien le ocurre tenga a su disposición los antibióticos necesarios para curarse como si se tratara de un resfriado. No cabe duda que el turismo irá ahora más despacio de lo que hubiera ido de otra manera, pero volverá cuando se tenga esa seguridad y la certeza de que existen las medidas para poder solucionar el virus. Otra cosa bien distinta es la recuperación económica de las empresas. Eso va a tardar muchísimo más porque las cargas que nos vamos a echar encima son muy altas. Viviremos entre aplazamientos, entre préstamos, etcétera. Y tardaremos bastante en equilibrar las economías y los balances de nuestras empresas.

¿Han pasado asignaturas pendientes como la estacionalidad a ser una anécdota y ahora los problemas a los que se enfrentan los hoteles costasoleños son mucho más graves?

Sí. No cabe duda. La estacionalidad poco a poco se iba reduciendo. Para nosotros, para la costa, sobre todo para los hoteles que tienen unos años y con una plantilla alta y fija que te impide cerrar en invierno, la estacionalidad es algo que te hace pasarlo mal. Pero, de alguna forma, ingresabas. Y, por lo menos, podías hacer frente a los gastos generales de este modo. Pero esto es muchísimo más grave porque las empresas cerradas también tienen unos gastos tremendos. Y, sin ingresos, va a ser muchísimo más grave tener que cerrar los hoteles por este motivo que soportar la estacionalidad que teníamos en nuestra comunidad. Sobre todo, la estacionalidad estaba más marcada en el segmento de sol y playa. Para todos sus sectores. No solo para los alojamientos, también para los hosteleros. Para toda la industria turística, el invierno estaba siendo duro. Pero ahora va ser mucho más duro para todos.

¿En qué medida está sufriendo su cadena, MS Hoteles, las consecuencias de la pandemia?

Igual que las demás. Tenemos una empresa perfectamente saneada y con una programación estupenda. Teníamos un año con muchísimos eventos. Muchísimos congresos. Además del alojamiento, tenemos muy buenas instalaciones para desarrollar este tipo de actividades: reuniones, convenciones, congresos, eventos... Vivíamos con la ilusión de dos proyectos nuevos y de reforzar, como tenemos previsto, todo el tema de la gastronomía. Y, de momento, todo esto se para. Ahora se trata de llevar a la empresa como podamos hasta las fechas en las que todo esto desaparezca. Lo vamos a sufrir, pero por este sufrimiento y esta causa vamos a estar muy parejos en la mayor parte de la industria turística. Y la nuestra es una empresa más. Cada uno dependerá de la situación financiera, que es lo grave. Es contra lo que tenemos que luchar e intentaremos controlar. Básicamente, para no perder las empresas.

Si se encontrara al genio de la lámpara por el paseo marítimo, ¿le pediría que borrase todo lo vivido los últimos seis meses?

Claro. Por supuesto. Ese sería el mayor deseo que le pediría. No cabe duda.